Полиция следит за поездкой пророссийских «Ночных волков» и готова вмешаться
5 мая 2025
15:00
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Полиция следит за проездом пророссийского клуба «Ночные волки», который направляется через Чехию в Берлин. Министерство внутренних дел готово вмешаться, если участники нарушат законы или поддержат российскую агрессию.
Полиция следит за поездкой пророссийского клуба «Ночные волки», которые посещают мемориалы в ознаменование приближающейся 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) в воскресенье в социальной сети X заявил, что патрули готовы вмешаться, если участники акции нарушат законы, например, одобряя российскую агрессию в Украине. Европейское отделение мотоклуба в субботу проехало через Словакию. Ранее было заявлено, что поездка продолжится через Чехию в Берлин.
«Полиция готова проверять визы иностранцев, к работе будут привлечены региональные подразделения криминальной полиции и следственные органы, занимающиеся экстремизмом, а на центральном уровне — эксперты Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью», — написал Ракушан. В то же время он напомнил, что российские члены «Ночных волков» с 2022 года не имеют права въезжать на территорию Европейского союза, поскольку после российского вторжения в Украину они были включены в санкционный список.
Глава «Ночных волков» Александр Залдостанов находится в санкционном списке США и ЕС за поддержку аннексии Крыма Россией. Мотоклуб известен своими тесными связями с президентом России Владимиром Путиным.
По словам министра, в Берлин, по всей видимости, направляются только члены европейских отделений «Ночных волков». Одно из них действовало и в Чехии. «Однако в конце прошлого года суд в Брно постановил, что клуб NV Europe MC, под эгидой которого действовали чешские „Ночные волки“, должен быть ликвидирован за невыполнение законных обязательств», — добавил он.
В Словакии поездка не вызвала большого внимания. В Братиславе в субботу их встретила лишь горстка людей. По словам Ракушана, в Чехии в прошлом участие в их мероприятиях было минимальным. В основном это были граждане Чехии и Словакии.
«Полиция готова проверять визы иностранцев, к работе будут привлечены региональные подразделения криминальной полиции и следственные органы, занимающиеся экстремизмом, а на центральном уровне — эксперты Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью», — написал Ракушан. В то же время он напомнил, что российские члены «Ночных волков» с 2022 года не имеют права въезжать на территорию Европейского союза, поскольку после российского вторжения в Украину они были включены в санкционный список.
Глава «Ночных волков» Александр Залдостанов находится в санкционном списке США и ЕС за поддержку аннексии Крыма Россией. Мотоклуб известен своими тесными связями с президентом России Владимиром Путиным.
По словам министра, в Берлин, по всей видимости, направляются только члены европейских отделений «Ночных волков». Одно из них действовало и в Чехии. «Однако в конце прошлого года суд в Брно постановил, что клуб NV Europe MC, под эгидой которого действовали чешские „Ночные волки“, должен быть ликвидирован за невыполнение законных обязательств», — добавил он.
В Словакии поездка не вызвала большого внимания. В Братиславе в субботу их встретила лишь горстка людей. По словам Ракушана, в Чехии в прошлом участие в их мероприятиях было минимальным. В основном это были граждане Чехии и Словакии.