Полиция следит за поездкой пророссийских «Ночных волков» и готова вмешаться

Новости 420on 5 мая 2025 15:00 651

Полиция следит за проездом пророссийского клуба «Ночные волки», который направляется через Чехию в Берлин. Министерство внутренних дел готово вмешаться, если участники нарушат законы или поддержат российскую агрессию.