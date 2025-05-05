Прямая трансляция: пресс-конференция после встречи Зеленского и Фиалы

Новости и статьи 5 мая 2025 13:15 308

Вместе они будут обсуждать продолжение помощи стране, которая подверглась нападению России, чешскую инициативу по боеприпасам, возможности перемирия и обеспечения мира, а также участие чешских компаний в восстановлении Украины.