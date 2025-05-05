Прямая трансляция: пресс-конференция после встречи Зеленского и Фиалы
5 мая 2025
13:15
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Вместе они будут обсуждать продолжение помощи стране, которая подверглась нападению России, чешскую инициативу по боеприпасам, возможности перемирия и обеспечения мира, а также участие чешских компаний в восстановлении Украины.
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Государственный визит сопровождается строгими мерами безопасности. Сегодняшнюю программу украинский президент начал с посещения Палаты депутатов, где встретился с лидерами правящих партий и оппозиции. В социальных сетях большой резонанс вызвали фотографии, которые Зеленский сделал в нижней палате парламента с местными сотрудницами-украинками.
Prezident @ZelenskyyUa s ukrajinskými uklízečkami ve sněmovně.— Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) May 5, 2025
Můj prezident stojí po boku svého lidu,
je to Člověk s velkým Č. A skutečný vůdce. pic.twitter.com/jkoRIqMwNH
В торжественном приеме украинской делегации с чешской стороны также приняли участие министр внутренних дел Вит Ракушан, министр промышленности Лукаш Влчек, министр иностранных дел Ян Липавский, советник по национальной безопасности Томаш Пояр и правительственный уполномоченный по восстановлению Украины Томаш Копечный.
Во второй половине дня главу украинского государства примет председатель Сената Милош Выстрчил. Зеленский также планирует встретиться с руководством компаний оборонной промышленности, студентами и украинской общиной. Темой встреч станет укрепление сотрудничества и поставки в Украину.