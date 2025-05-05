Зеленский растрогал украинских уборщиц в Палате депутатов Чехии, сфотографировавшись с ними
5 мая 2025
22:00
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Трогательный момент произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Палату депутатов. Несмотря на насыщенную программу, он нашел время, чтобы сфотографироваться с несколькими украинскими женщинами, которые убирают в нижней палате парламента и издалека наблюдали за его прибытием на официальные переговоры.
«Команда Владимира Зеленского пригласила украинок сделать совместное фото, когда заметила, как они наблюдают за его визитом из соседней комнаты через стекло. Украинский президент в своем плотном графике нашел время для своих соотечественниц, которые работают в Чехии и представляют его страну. Не так, как он, но все же значимо», — прокомментровала фотографию в сети X заместитель председателя Палаты депутатов Ольга Рихтерова.
Автор фотографии — помощница Рихтеровой Катарина Рышавая, которой удалось запечатлеть момент, который тронул женщин и который они будут долго помнить.
Рихтерова вместе с другими заместителями председателя нижней палаты парламента и председателем Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09) встретилась с Зеленским на заседании в понедельник. Зеленский вместе с женой Еленой с воскресенья находится с официальным визитом в Чешской Республике.
В ходе визита Зеленский встретился не только с представителями Палаты депутатов, но и с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой (ODS), главой Сената Милошем Выстрчилом и другими представителями украинской общины в Чехии.
Автор фотографии — помощница Рихтеровой Катарина Рышавая, которой удалось запечатлеть момент, который тронул женщин и который они будут долго помнить.
Рихтерова вместе с другими заместителями председателя нижней палаты парламента и председателем Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09) встретилась с Зеленским на заседании в понедельник. Зеленский вместе с женой Еленой с воскресенья находится с официальным визитом в Чешской Республике.
В ходе визита Зеленский встретился не только с представителями Палаты депутатов, но и с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой (ODS), главой Сената Милошем Выстрчилом и другими представителями украинской общины в Чехии.