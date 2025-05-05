Зеленский растрогал украинских уборщиц в Палате депутатов Чехии, сфотографировавшись с ними

Новости 420on 5 мая 2025 22:00 479

Трогательный момент произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Палату депутатов. Несмотря на насыщенную программу, он нашел время, чтобы сфотографироваться с несколькими украинскими женщинами, которые убирают в нижней палате парламента и издалека наблюдали за его прибытием на официальные переговоры.