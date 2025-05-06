Чехия поможет с ремонтом шести больниц в Украине. Зеленская высоко оценила солидарность чехов
6 мая 2025
08:00
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Более чем через три года война значительно отразилась на психике жителей, которые остаются в Украине. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская на международной конференции Global Health Initiative for Ukraine в Праге. Чешская Республика в настоящее время участвует в лечении и поддержке травмированных в Украине, а также в восстановлении разрушенных больниц и клиник. Чешские компании примут участие в модернизации шести учреждений.
«В Украине 78% людей имеют психические проблемы, напрямую связанные с войной. Число людей с психическими проблемами у нас утроилось», — заявила Елена Зеленская на конференции.
Украинские врачи сотрудничают с чешскими психиатрами и экспертами Национального института психического здоровья (NUDZ). Команда профессора Йиржи Горжачека из NUDZ занимается в основном посттравматическим стрессовым расстройством, а также лечением депрессий и травм у гражданского населения, не имеющего опыта фронтовой жизни.
По словам первой леди Украины, удар по украинскому обществу был огромным, и людям, особенно молодым, необходимо оказать психологическую поддержку в их домашней среде, в школах и сообществах. Именно поэтому чешские эксперты приняли участие в создании лечебной модели и обеспечении первичной помощи, в том числе с помощью мобильного приложения.
В ответ за помощь в развитии телемедицины украинские врачи предложат своим чешским коллегам богатый опыт в области кризисной и военной медицины. Обмен опытом будет касаться не только психического здоровья, но и, например, травматологии, трансплантации, лечения детей с онкологическими заболеваниями или хронически больных.
По словам министра иностранных дел Украины Виктора Ляшко, Украина также решает проблему реабилитации огромного числа раненых. Однако в долгосрочной перспективе медики также наблюдают рост числа онкологических больных или людей, перенесших инфаркты и инсульты. «Частота этих случаев растет в более молодых возрастных группах. Только через десятилетия мы увидим, как мы справились с этими вызовами в здравоохранении», — сказал он.
Сотрудничество развивается и между конкретными медицинскими учреждениями. Недавно о нем договорились представители Института клинической и экспериментальной медицины в Праге с киевской детской больницей, которая в прошлом году была поражена российской ракетой, и представители Факультетской больницы Брно с Региональным медицинским центром семейного здоровья при Днепропетровском областном совете.
В игре 2,5 миллиарда евро от ЕС
Чехия стала первой страной, которая получит деньги из европейской программы поддержки восстановления Украины в размере около 2,5 миллиарда крон (около 98 миллионов евро). По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), осенью ЕС выделит еще около 200 миллионов евро.
«Я ценю то, что чешские компании не колебались и взялись за дело, чтобы поддержать восстановление здравоохранения в Украине», — добавила первая леди Чехии Эва Павлова.
С момента начала агрессии на территории Украины было полностью разрушено 305 медицинских учреждений. «В шести больницах мы приступили к интенсивным ремонтным работам в рамках первой фазы. Мы сотрудничаем в области науки, исследований, психического здоровья и военной медицины», — сказал Валек.
«Украина должна быть частью большой семьи государств, которые помогают друг другу и защищают друг друга от таких агрессоров, как Путин», — добавил он, отметив, что чешское правительство будет стремиться к интеграции дружественной страны.
Украинские врачи сотрудничают с чешскими психиатрами и экспертами Национального института психического здоровья (NUDZ). Команда профессора Йиржи Горжачека из NUDZ занимается в основном посттравматическим стрессовым расстройством, а также лечением депрессий и травм у гражданского населения, не имеющего опыта фронтовой жизни.
По словам первой леди Украины, удар по украинскому обществу был огромным, и людям, особенно молодым, необходимо оказать психологическую поддержку в их домашней среде, в школах и сообществах. Именно поэтому чешские эксперты приняли участие в создании лечебной модели и обеспечении первичной помощи, в том числе с помощью мобильного приложения.
В ответ за помощь в развитии телемедицины украинские врачи предложат своим чешским коллегам богатый опыт в области кризисной и военной медицины. Обмен опытом будет касаться не только психического здоровья, но и, например, травматологии, трансплантации, лечения детей с онкологическими заболеваниями или хронически больных.
По словам министра иностранных дел Украины Виктора Ляшко, Украина также решает проблему реабилитации огромного числа раненых. Однако в долгосрочной перспективе медики также наблюдают рост числа онкологических больных или людей, перенесших инфаркты и инсульты. «Частота этих случаев растет в более молодых возрастных группах. Только через десятилетия мы увидим, как мы справились с этими вызовами в здравоохранении», — сказал он.
Сотрудничество развивается и между конкретными медицинскими учреждениями. Недавно о нем договорились представители Института клинической и экспериментальной медицины в Праге с киевской детской больницей, которая в прошлом году была поражена российской ракетой, и представители Факультетской больницы Брно с Региональным медицинским центром семейного здоровья при Днепропетровском областном совете.
В игре 2,5 миллиарда евро от ЕС
Чехия стала первой страной, которая получит деньги из европейской программы поддержки восстановления Украины в размере около 2,5 миллиарда крон (около 98 миллионов евро). По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), осенью ЕС выделит еще около 200 миллионов евро.
«Я ценю то, что чешские компании не колебались и взялись за дело, чтобы поддержать восстановление здравоохранения в Украине», — добавила первая леди Чехии Эва Павлова.
С момента начала агрессии на территории Украины было полностью разрушено 305 медицинских учреждений. «В шести больницах мы приступили к интенсивным ремонтным работам в рамках первой фазы. Мы сотрудничаем в области науки, исследований, психического здоровья и военной медицины», — сказал Валек.
«Украина должна быть частью большой семьи государств, которые помогают друг другу и защищают друг друга от таких агрессоров, как Путин», — добавил он, отметив, что чешское правительство будет стремиться к интеграции дружественной страны.