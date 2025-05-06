Чехия поможет с ремонтом шести больниц в Украине. Зеленская высоко оценила солидарность чехов

Новости 420on 6 мая 2025 08:00 689

Более чем через три года война значительно отразилась на психике жителей, которые остаются в Украине. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская на международной конференции Global Health Initiative for Ukraine в Праге. Чешская Республика в настоящее время участвует в лечении и поддержке травмированных в Украине, а также в восстановлении разрушенных больниц и клиник. Чешские компании примут участие в модернизации шести учреждений.