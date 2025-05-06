Опрос: Чехи хотят быстрого окончания войны в Украине, но не верят в перемирие

Новости 420on 6 мая 2025 10:30 301

Более двух третей чешского населения по-прежнему предпочитают как можно более быстрое прекращение боевых действий в Украине, даже если это может означать для страны, подвергшейся нападению, потерю некоторых территорий. В то же время большинство чехов считают маловероятным достижение стабильного перемирия в этом году, согласно последнему опросу агентства STEM.