Опрос: Чехи хотят быстрого окончания войны в Украине, но не верят в перемирие
6 мая 2025
10:30
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Более двух третей чешского населения по-прежнему предпочитают как можно более быстрое прекращение боевых действий в Украине, даже если это может означать для страны, подвергшейся нападению, потерю некоторых территорий. В то же время большинство чехов считают маловероятным достижение стабильного перемирия в этом году, согласно последнему опросу агентства STEM.
Около половины чехов считают, что в связи с динамичным развитием событий после избрания нового президента США европейские страны должны взять на себя инициативу и начать более активно участвовать в переговорах о прекращении войны.
«Текущие данные можно интерпретировать как проявление низкого доверия чехов к президенту США Дональду Трампу. Хотя чешская общественность давно и стабильно желает скорейшего прекращения боевых действий, в возможное перемирие в этом году, что было одним из лейтмотивов президента Трампа, верит лишь немногие», — комментирует текущие данные аналитик STEM Йиржи Таборский.
Во время предвыборной кампании и перед вступлением в должность в январе Трамп обещал положить конец конфликту в течение 24 часов, позже он начал указывать более длительные сроки, а теперь уже допускает, что США могут отказаться от попыток достичь мира.
Две трети чехов хотят быстрого прекращения боевых действий
На вопрос, должна ли Чешская Республика поддерживать Украину в восстановлении утраченных территорий даже ценой продления конфликта или, наоборот, стремиться к скорейшему прекращению боевых действий, чехи занимают стабильную позицию, и апрельские данные не принесли никаких изменений. Около двух третей населения по-прежнему выступают за скорейшее прекращение боевых действий.
Однако предпочтительный вариант еще не обязательно является тем, который люди считают реалистичным, как показывают ответы на вопрос, можно ли достичь перемирия в этом году. Чехи в настоящее время не очень верят, что это может произойти, причем мнение остается удивительно стабильным во всех социально-демографических группах.
«Незначительные отклонения наблюдаются в политических предпочтениях, когда сторонники нынешней правительственной коалиции и Пиратов еще более скептически относятся к возможности скорого достижения перемирия, чем избиратели оппозиции и внепарламентских партий. Например, только 8% избирателей SPOLU считают перемирие очень или скорее вероятным, в то время как среди избирателей ANO таких 18%», — отмечает Таборский.
Поддержка инициативы стран ЕС
Шаги американского президента Дональда Трампа, дающего понять, что США, которые при предыдущей администрации поддерживали Украину в ее защите от агрессора, могут больше не продолжать это делать, так как безопасность Европы для них уже не является таким приоритетом, также побуждают чехов к относительно активным действиям в отношении дальнейших шагов европейских стран. Большинство чехов (54%) предпочли бы дипломатическое участие Европы с целью защиты интересов Украины в ущерб интересам России, 30% против и 17% не имеют мнения.
Аналогичным образом, примерно половина чехов предпочла бы, чтобы страны ЕС взяли на себя инициативу и доступными средствами (т. е. дипломатическими, экономическими и военными) решили, что происходит на Украине и каким образом будет достигнут конец войны.
Больше людей также поддерживают увеличение европейских расходов на оборону (48%), чем выступают против (40%). Наименьшую поддержку, около 33%, имеет усиление поставок военной помощи Украине с целью восполнить потерю американской помощи.
«Это может показаться немного, но нужно учитывать, что в июне прошлого года только 17% чехов считали западную помощь недостаточной, а чешскую помощь — всего 4%», — напоминает Таборский, добавляя, что текущие события не только вызвали больший интерес к теме Украины, но и, по-видимому, активизировали чешскую общественность.
«Текущие данные можно интерпретировать как проявление низкого доверия чехов к президенту США Дональду Трампу. Хотя чешская общественность давно и стабильно желает скорейшего прекращения боевых действий, в возможное перемирие в этом году, что было одним из лейтмотивов президента Трампа, верит лишь немногие», — комментирует текущие данные аналитик STEM Йиржи Таборский.
Во время предвыборной кампании и перед вступлением в должность в январе Трамп обещал положить конец конфликту в течение 24 часов, позже он начал указывать более длительные сроки, а теперь уже допускает, что США могут отказаться от попыток достичь мира.
Две трети чехов хотят быстрого прекращения боевых действий
На вопрос, должна ли Чешская Республика поддерживать Украину в восстановлении утраченных территорий даже ценой продления конфликта или, наоборот, стремиться к скорейшему прекращению боевых действий, чехи занимают стабильную позицию, и апрельские данные не принесли никаких изменений. Около двух третей населения по-прежнему выступают за скорейшее прекращение боевых действий.
Однако предпочтительный вариант еще не обязательно является тем, который люди считают реалистичным, как показывают ответы на вопрос, можно ли достичь перемирия в этом году. Чехи в настоящее время не очень верят, что это может произойти, причем мнение остается удивительно стабильным во всех социально-демографических группах.
«Незначительные отклонения наблюдаются в политических предпочтениях, когда сторонники нынешней правительственной коалиции и Пиратов еще более скептически относятся к возможности скорого достижения перемирия, чем избиратели оппозиции и внепарламентских партий. Например, только 8% избирателей SPOLU считают перемирие очень или скорее вероятным, в то время как среди избирателей ANO таких 18%», — отмечает Таборский.
Поддержка инициативы стран ЕС
Шаги американского президента Дональда Трампа, дающего понять, что США, которые при предыдущей администрации поддерживали Украину в ее защите от агрессора, могут больше не продолжать это делать, так как безопасность Европы для них уже не является таким приоритетом, также побуждают чехов к относительно активным действиям в отношении дальнейших шагов европейских стран. Большинство чехов (54%) предпочли бы дипломатическое участие Европы с целью защиты интересов Украины в ущерб интересам России, 30% против и 17% не имеют мнения.
Аналогичным образом, примерно половина чехов предпочла бы, чтобы страны ЕС взяли на себя инициативу и доступными средствами (т. е. дипломатическими, экономическими и военными) решили, что происходит на Украине и каким образом будет достигнут конец войны.
Больше людей также поддерживают увеличение европейских расходов на оборону (48%), чем выступают против (40%). Наименьшую поддержку, около 33%, имеет усиление поставок военной помощи Украине с целью восполнить потерю американской помощи.
«Это может показаться немного, но нужно учитывать, что в июне прошлого года только 17% чехов считали западную помощь недостаточной, а чешскую помощь — всего 4%», — напоминает Таборский, добавляя, что текущие события не только вызвали больший интерес к теме Украины, но и, по-видимому, активизировали чешскую общественность.