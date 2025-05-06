Зеленский украинским студентам Карлова университета: Вы все найдете применение у себя на родине
6 мая 2025
13:00
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Президент Украины Владимир Зеленский во второй день своего официального визита в Чешскую Республику, посетил Карлов университет. В историческом здании он встретился с ректором Миленой Краличковой и выступил с лекцией для украинских студентов.
В своем выступлении он сосредоточился на роли личности и личных решений в период войны, на значении Украины как европейского барьера против российской агрессии, а также упомянул о своем личном отношении к Чехии и Праге.
После его выступления состоялась оживленная дискуссия с украинскими студентами Карлова университета и студентами, изучающими украинскую культуру.
Они задавали вопросы, в частности, о будущем Украины после войны, о возможностях, которые страна может предложить нынешним студентам в период послевоенного восстановления, а также о влиянии текущей ситуации на молодое поколение Украины.
Зеленский подчеркнул важность образования
«Восстановление Украины будет зависеть не только от профессий, связанных со строительством, но и от душевного здоровья, науки, образования и других направлений, поэтому будет действительно широкий спрос на различные профессии. Для всех европейских стран важно, чтобы Украина была сильной, потому что благодаря своему географическому положению она защищает всю Европу, а значит, и инвестиции не только стран ЕС, но и Великобритании или США. Поэтому эти страны будут поддерживать Украину, укреплять ее, и благодаря этому в Украине будут расти зарплаты», — сказал Зеленский.
Президент предложил студентам работу, где они смогут применить полученные знания. «Хотя я осознаю, что процесс восстановления страны может занять много лет, я абсолютно уверен, что каждый из вас найдет в Украине свое место и применение, если будет этого хотеть», — добавил Зеленский.
«Для нас большая честь, что президент Зеленский решил выступить в Карловом университете. Сегодняшний визит мы воспринимаем как доказательство нашего долгосрочного партнерства с украинскими университетами. Это также важный жест по отношению к нашему сообществу украинских студентов, которые учатся у нас, а также к сообществу наших академических коллег, которые приехали в Карлову из Украины», — прокомментировала визит Зеленского ректор Краличкова.
Карлов университет обучает тысячу украинцев
«Подобные встречи являются источником вдохновения для всего академического сообщества и подтверждением того, что университет должен играть активную роль в укреплении международного взаимопонимания», — добавила ректор.
Карлов университет давно поддерживает украинских студентов — в настоящее время на его факультетах обучается почти тысяча граждан Украины. Университет помогает украинским студентам, например, в виде курсов чешского языка.
После его выступления состоялась оживленная дискуссия с украинскими студентами Карлова университета и студентами, изучающими украинскую культуру.
Они задавали вопросы, в частности, о будущем Украины после войны, о возможностях, которые страна может предложить нынешним студентам в период послевоенного восстановления, а также о влиянии текущей ситуации на молодое поколение Украины.
Зеленский подчеркнул важность образования
«Восстановление Украины будет зависеть не только от профессий, связанных со строительством, но и от душевного здоровья, науки, образования и других направлений, поэтому будет действительно широкий спрос на различные профессии. Для всех европейских стран важно, чтобы Украина была сильной, потому что благодаря своему географическому положению она защищает всю Европу, а значит, и инвестиции не только стран ЕС, но и Великобритании или США. Поэтому эти страны будут поддерживать Украину, укреплять ее, и благодаря этому в Украине будут расти зарплаты», — сказал Зеленский.
Президент предложил студентам работу, где они смогут применить полученные знания. «Хотя я осознаю, что процесс восстановления страны может занять много лет, я абсолютно уверен, что каждый из вас найдет в Украине свое место и применение, если будет этого хотеть», — добавил Зеленский.
«Для нас большая честь, что президент Зеленский решил выступить в Карловом университете. Сегодняшний визит мы воспринимаем как доказательство нашего долгосрочного партнерства с украинскими университетами. Это также важный жест по отношению к нашему сообществу украинских студентов, которые учатся у нас, а также к сообществу наших академических коллег, которые приехали в Карлову из Украины», — прокомментировала визит Зеленского ректор Краличкова.
Карлов университет обучает тысячу украинцев
«Подобные встречи являются источником вдохновения для всего академического сообщества и подтверждением того, что университет должен играть активную роль в укреплении международного взаимопонимания», — добавила ректор.
Карлов университет давно поддерживает украинских студентов — в настоящее время на его факультетах обучается почти тысяча граждан Украины. Университет помогает украинским студентам, например, в виде курсов чешского языка.