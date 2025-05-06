Зеленский украинским студентам Карлова университета: Вы все найдете применение у себя на родине

Новости 420on 6 мая 2025 13:00 923

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день своего официального визита в Чешскую Республику, посетил Карлов университет. В историческом здании он встретился с ректором Миленой Краличковой и выступил с лекцией для украинских студентов.