Исследование: для производства литра пива требуется столько же воды, сколько для производства 100 граммов картофеля
10 мая 2025
12:30
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Для производства одного литра пива требуется столько же воды, сколько для производства 100 граммов картофеля, 50 миллилитров молока или 10 граммов муки, хлеба или курицы. Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу пивоваренной компании Radegast Научно-исследовательским институтом водного хозяйства имени Т.Г. Масарика. Их представители представили результаты исследования на пресс-конференции.
Ученые провели мониторинг так называемого водного следа. Это показатель, который выражает, сколько пресной воды потребляется, прямо или косвенно, при производстве определенного продукта или выполнении определенной деятельности. Эта концепция схожа с концепцией углеродного следа, но в ней основное внимание уделяется воде.
Компания Radegast измерила свой водный след в рамках всего производства. Потребление воды от семян ячменя и хмеля, от производства до бокала на разлив составляет 3,64 литра воды, взятой из водных источников, на литр произведенного пива. Сама пивоварня теперь использует 2,29 литра воды для приготовления одного литра пива. Средний мировой показатель составляет 4,5 литра, а в Чешской Республике — 3,4 литра.
Для целей исследования ученые оценили все необходимые затраты, включая, например, использование удобрений или ирригацию на хмелеводческих фермах, все процессы, связанные с выращиванием ячменя или дистрибуцией, охлаждением и ополаскиванием бокалов в ресторанах.
Водный след делится на синий, зеленый и серый. Синий след обозначает воду, потребленную в данный период времени и полученную из водных источников, таких как реки, водохранилища или подземные воды. Зеленый водный след представляет собой дождевую воду и воду в почве, которая используется для роста сельскохозяйственных культур. Серый водный след выражает теоретическое количество воды, необходимое для смягчения загрязнения до безопасного уровня, которое является гипотетическим значением.
Наиболее важным в производстве пива является синий водный след. Он включает воду, используемую для орошения хмеля, а также воду, потребляемую при выращивании ячменя, включая применение удобрений и пестицидов. Кроме того, он включает воду, используемую в процессе производства солода, при варке пива, фильтрации и других этапах производства. Сюда также входит промывка тары и разливочных линий при розливе пива, а также очистка и техническое обслуживание разливочного оборудования в пабах, что также влияет на водный след.
Результаты исследования также показали, что наибольший вклад в «голубой» водный след вносит варочный цех, использующий 1,3 литра воды на литр пива, на втором месте находится солодовня с 0,52 литра воды на литр произведенного пива, а на третьем месте — розливная линия с 0,47 литра воды.
Климатические изменения сильно влияют на производство хмеля и ячменя. Хмель и ячмень находятся под давлением, как и фермеры, которые сталкиваются с значительными колебаниями качества и урожайности. Поэтому разрабатываются научные проекты, направленные на хмель, ячмень и другие культуры, которые должны помочь сельскому хозяйству адаптироваться к новым условиям. Внедрение принципов регенеративного сельского хозяйства приводит к улучшению водоудержания в почве, что имеет ключевое значение для обеспечения стабильного производства.
Компания Radegast измерила свой водный след в рамках всего производства. Потребление воды от семян ячменя и хмеля, от производства до бокала на разлив составляет 3,64 литра воды, взятой из водных источников, на литр произведенного пива. Сама пивоварня теперь использует 2,29 литра воды для приготовления одного литра пива. Средний мировой показатель составляет 4,5 литра, а в Чешской Республике — 3,4 литра.
Для целей исследования ученые оценили все необходимые затраты, включая, например, использование удобрений или ирригацию на хмелеводческих фермах, все процессы, связанные с выращиванием ячменя или дистрибуцией, охлаждением и ополаскиванием бокалов в ресторанах.
Водный след делится на синий, зеленый и серый. Синий след обозначает воду, потребленную в данный период времени и полученную из водных источников, таких как реки, водохранилища или подземные воды. Зеленый водный след представляет собой дождевую воду и воду в почве, которая используется для роста сельскохозяйственных культур. Серый водный след выражает теоретическое количество воды, необходимое для смягчения загрязнения до безопасного уровня, которое является гипотетическим значением.
Наиболее важным в производстве пива является синий водный след. Он включает воду, используемую для орошения хмеля, а также воду, потребляемую при выращивании ячменя, включая применение удобрений и пестицидов. Кроме того, он включает воду, используемую в процессе производства солода, при варке пива, фильтрации и других этапах производства. Сюда также входит промывка тары и разливочных линий при розливе пива, а также очистка и техническое обслуживание разливочного оборудования в пабах, что также влияет на водный след.
Результаты исследования также показали, что наибольший вклад в «голубой» водный след вносит варочный цех, использующий 1,3 литра воды на литр пива, на втором месте находится солодовня с 0,52 литра воды на литр произведенного пива, а на третьем месте — розливная линия с 0,47 литра воды.
Климатические изменения сильно влияют на производство хмеля и ячменя. Хмель и ячмень находятся под давлением, как и фермеры, которые сталкиваются с значительными колебаниями качества и урожайности. Поэтому разрабатываются научные проекты, направленные на хмель, ячмень и другие культуры, которые должны помочь сельскому хозяйству адаптироваться к новым условиям. Внедрение принципов регенеративного сельского хозяйства приводит к улучшению водоудержания в почве, что имеет ключевое значение для обеспечения стабильного производства.