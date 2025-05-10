Исследование: для производства литра пива требуется столько же воды, сколько для производства 100 граммов картофеля

Новости и статьи 10 мая 2025 12:30 610

Для производства одного литра пива требуется столько же воды, сколько для производства 100 граммов картофеля, 50 миллилитров молока или 10 граммов муки, хлеба или курицы. Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу пивоваренной компании Radegast Научно-исследовательским институтом водного хозяйства имени Т.Г. Масарика. Их представители представили результаты исследования на пресс-конференции.