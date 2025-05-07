Умеют ли выпускники чешских школ то, что требует рынок труда?

Новости 420on 7 мая 2025 16:30 329

Чешская система образования оторвалась от того, что нужно компаниям, жалуются предприниматели. Некоторые из них взяли дело в свои руки. Почему и как должно измениться чешское образование, обсуждали докладчики на Конференции чешской элиты.