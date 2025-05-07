Умеют ли выпускники чешских школ то, что требует рынок труда?
7 мая 2025
16:30
329
Чешская система образования оторвалась от того, что нужно компаниям, жалуются предприниматели. Некоторые из них взяли дело в свои руки. Почему и как должно измениться чешское образование, обсуждали докладчики на Конференции чешской элиты.
Чешское образование не успевает реагировать на потребности рынка труда. В то время как промышленность составляет более трети внутреннего ВВП, система образования выпускает все меньше выпускников технических специальностей, которые необходимы отрасли для дальнейшего развития.
«Промышленность составляет более трети валового внутреннего продукта, но технические специальности изучают только около 12% студентов», — заявил на конференции «Чешская элита», организованной Seznam Zprávy, владелец Brano Group Павел Юричек.
«Это несоответствие является существенным, и если ничего не изменится, нам придется искать таланты за рубежом».
Нехватку технических работников подтверждает и ректор Высшей технической школы в Брно Ладислав Яничек: «За последние десять лет количество студентов, изучающих машиностроение, сократилось с 6 500 до 3 500».
При этом, по его словам, обучение технологическим специальностям открывает огромные возможности для трудоустройства. «Даже если бы у нас было в два раза больше студентов, чем сейчас, они бы сразу нашли работу», — заявил он в ходе дебатов, организованных Seznam Zprávy.
Молодежь уходит из технических специальностей
По мнению участников дискуссии, техническое образование теряет привлекательность. Еще 15 лет назад около четверти студентов вузов учились на технических специальностях, сегодня их примерно в два раза меньше.
К нехватке технически образованных выпускников добавляется еще и региональная проблема. «У нас есть филиалы в Злине и Оломоуце, но большинство студентов после учебы не возвращаются в регион. Для нас это серьезный вызов — привлечь их обратно», — описывает реальность совладелец софтверной компании Edhouse Радослав Словак.
По его мнению, одного желания недостаточно: компании должны быть активными и сотрудничать со школами. «Мы проводим просветительскую работу, предлагаем стажировки. Но когда речь заходит о том, чего мы на самом деле хотим от школ, мы часто не можем точно определить», — отмечает Радослав Словак.
По его словам, в сфере разработки программного обеспечения технологии меняются каждые десять лет. «Ключевым моментом является обучение студентов универсальным навыкам — критическому мышлению или работе с данными», — добавляет он.
Чему должны учить в школах?
Именно противоречие между конкретным спросом компаний и содержанием образования является одной из основных проблем. «Компании часто хотят получить инженеров с общим образованием, которых они затем сами профилируют. Но в то же время они требуют, чтобы они были готовы к командной работе, творческим решениям и проектному мышлению», — объясняет Яничек.
Вера Комарова, совладелица Dermacol и основательница школы Leonardo V. Academy, добавляет, что одних технических знаний недостаточно. «Важно также знание иностранных языков и общий кругозор. Поэтому мы основали собственную школу — мы хотели предоставлять образование, которое будет соответствовать реальным потребностям», — сказала она.
Без системных изменений не обойтись
По мнению участников дискуссии, чешская система образования отстает не только по содержанию, но и по общей стратегии. «Мы все еще догоняем остальную Европу в области высшего образования. И недостаточно просто увеличивать количество, мы должны решать проблему структуры всей системы», — считает Ладислав Яничек. По его мнению, мотивацию могли бы повысить целевые финансовые стимулы.
По мнению Радослава Словака, повысить мотивацию к изучению технических дисциплин помогло бы также более тесное взаимодействие между школами и предприятиями. «Если бы каждое предприятие сделало что-то для начальной или средней школы, мы смогли бы добиться больших изменений», — заключает он.
«Промышленность составляет более трети валового внутреннего продукта, но технические специальности изучают только около 12% студентов», — заявил на конференции «Чешская элита», организованной Seznam Zprávy, владелец Brano Group Павел Юричек.
«Это несоответствие является существенным, и если ничего не изменится, нам придется искать таланты за рубежом».
Нехватку технических работников подтверждает и ректор Высшей технической школы в Брно Ладислав Яничек: «За последние десять лет количество студентов, изучающих машиностроение, сократилось с 6 500 до 3 500».
При этом, по его словам, обучение технологическим специальностям открывает огромные возможности для трудоустройства. «Даже если бы у нас было в два раза больше студентов, чем сейчас, они бы сразу нашли работу», — заявил он в ходе дебатов, организованных Seznam Zprávy.
Молодежь уходит из технических специальностей
По мнению участников дискуссии, техническое образование теряет привлекательность. Еще 15 лет назад около четверти студентов вузов учились на технических специальностях, сегодня их примерно в два раза меньше.
К нехватке технически образованных выпускников добавляется еще и региональная проблема. «У нас есть филиалы в Злине и Оломоуце, но большинство студентов после учебы не возвращаются в регион. Для нас это серьезный вызов — привлечь их обратно», — описывает реальность совладелец софтверной компании Edhouse Радослав Словак.
По его мнению, одного желания недостаточно: компании должны быть активными и сотрудничать со школами. «Мы проводим просветительскую работу, предлагаем стажировки. Но когда речь заходит о том, чего мы на самом деле хотим от школ, мы часто не можем точно определить», — отмечает Радослав Словак.
По его словам, в сфере разработки программного обеспечения технологии меняются каждые десять лет. «Ключевым моментом является обучение студентов универсальным навыкам — критическому мышлению или работе с данными», — добавляет он.
Чему должны учить в школах?
Именно противоречие между конкретным спросом компаний и содержанием образования является одной из основных проблем. «Компании часто хотят получить инженеров с общим образованием, которых они затем сами профилируют. Но в то же время они требуют, чтобы они были готовы к командной работе, творческим решениям и проектному мышлению», — объясняет Яничек.
Вера Комарова, совладелица Dermacol и основательница школы Leonardo V. Academy, добавляет, что одних технических знаний недостаточно. «Важно также знание иностранных языков и общий кругозор. Поэтому мы основали собственную школу — мы хотели предоставлять образование, которое будет соответствовать реальным потребностям», — сказала она.
Без системных изменений не обойтись
По мнению участников дискуссии, чешская система образования отстает не только по содержанию, но и по общей стратегии. «Мы все еще догоняем остальную Европу в области высшего образования. И недостаточно просто увеличивать количество, мы должны решать проблему структуры всей системы», — считает Ладислав Яничек. По его мнению, мотивацию могли бы повысить целевые финансовые стимулы.
По мнению Радослава Словака, повысить мотивацию к изучению технических дисциплин помогло бы также более тесное взаимодействие между школами и предприятиями. «Если бы каждое предприятие сделало что-то для начальной или средней школы, мы смогли бы добиться больших изменений», — заключает он.