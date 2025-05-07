В Остраве произошел взрыв в многоквартирном доме, есть пострадавшие

Новости и статьи 7 мая 2025 13:45 542

Во взрыве и последующем пожаре, произошедших в среду в полдень, была разрушена квартира в многоэтажном доме в Остраве. Спасатели вытащили из нее несколько человек, десятки других эвакуированы из дома.