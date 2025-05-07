В Остраве произошел взрыв в многоквартирном доме, есть пострадавшие
7 мая 2025
13:45
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Во взрыве и последующем пожаре, произошедших в среду в полдень, была разрушена квартира в многоэтажном доме в Остраве. Спасатели вытащили из нее несколько человек, десятки других эвакуированы из дома.
Пожар охватил квартиру на седьмом этаже дома в районе Дубина в Остраве.
«На месте работают пять пожарных бригад. Речь идет о седьмом этаже, с которого были спасены три человека. В настоящее время идет эвакуация жителей с этажей ниже пострадавшей квартиры», — сообщила вскоре после половины первого дня представительница Моравско-Силезской пожарной службы Камила Лангерова.
Она добавила, что, по первоначальной информации, пожару предшествовал взрыв, который выбил окна и двери. На месте работают также спасатели и полицейские. По словам пресс-секретаря полиции Евы Михаликовой, все жители подъезда эвакуированы.
«На месте работают пять пожарных бригад. Речь идет о седьмом этаже, с которого были спасены три человека. В настоящее время идет эвакуация жителей с этажей ниже пострадавшей квартиры», — сообщила вскоре после половины первого дня представительница Моравско-Силезской пожарной службы Камила Лангерова.
Она добавила, что, по первоначальной информации, пожару предшествовал взрыв, который выбил окна и двери. На месте работают также спасатели и полицейские. По словам пресс-секретаря полиции Евы Михаликовой, все жители подъезда эвакуированы.