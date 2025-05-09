Голосование в WhatsApp? Не нажимайте, полиция предупреждает о новом трюке мошенников

Новости 420on 9 мая 2025 13:00 313

Полиция настоятельно предупреждает общественность о новом типе мошенничества. Людям приходит в приложение WhatsApp ссылка на голосование в танцевальном конкурсе или подобная ссылка. Если человек нажимает на нее, злоумышленник получает доступ к его учетной записи и отправляет его контактам просьбу дать в долг деньги с обещанием вернуть их завтра.