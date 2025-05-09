Голосование в WhatsApp? Не нажимайте, полиция предупреждает о новом трюке мошенников
9 мая 2025
13:00
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Полиция настоятельно предупреждает общественность о новом типе мошенничества. Людям приходит в приложение WhatsApp ссылка на голосование в танцевальном конкурсе или подобная ссылка. Если человек нажимает на нее, злоумышленник получает доступ к его учетной записи и отправляет его контактам просьбу дать в долг деньги с обещанием вернуть их завтра.
«Затем он отправляет номер счета, на который просит перевести деньги», — сообщила Novinky пресс-секретарь полиции Мирослава Глоговская с настоятельным призывом не реагировать на подобные ссылки.
«С вчерашнего дня в Устецком крае мы расследуем несколько случаев, когда неизвестный преступник таким образом получает доступ к чужому аккаунту WhatsApp. Только в районе Хомутова за один день мы обнаружили как минимум пять пострадавших, которые отправили неизвестному мошеннику суммы от 27 до 30 тысяч крон, полагая, что одалживают деньги своему знакомому», — добавила пресс-секретарь.
По ее словам, в последние часы аналогичные случаи были зафиксированы в Мосте, Лоунах, а также в других регионах страны.
«Если вам поступит запрос о займе денег, ничего не отправляйте и сначала тщательно проверьте, действительно ли это ваш знакомый просит вас о займе», — советует Глоговская.
«С вчерашнего дня в Устецком крае мы расследуем несколько случаев, когда неизвестный преступник таким образом получает доступ к чужому аккаунту WhatsApp. Только в районе Хомутова за один день мы обнаружили как минимум пять пострадавших, которые отправили неизвестному мошеннику суммы от 27 до 30 тысяч крон, полагая, что одалживают деньги своему знакомому», — добавила пресс-секретарь.
По ее словам, в последние часы аналогичные случаи были зафиксированы в Мосте, Лоунах, а также в других регионах страны.
«Если вам поступит запрос о займе денег, ничего не отправляйте и сначала тщательно проверьте, действительно ли это ваш знакомый просит вас о займе», — советует Глоговская.