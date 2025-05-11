Флаги России и Советского Союза в Чехии? Это демократия, заявляют полиция и политики
11 мая 2025
09:00
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Сторонники режима Владимира Путина в Чехии вынесли на площади и к памятникам павшим солдатам флаги Российской Федерации и Советского Союза во время празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. И хотя в Чехии действует запрет на оправдание российской агрессии в Украине, а также на пропаганду движений, ущемляющих права человека, использование флагов не считается правонарушением или преступлением. Историки при этом требуют запретить пропаганду символов Советского Союза. Однако соответствующий закон все еще находится на рассмотрении в Палате депутатов.
«В связи с проведенными мероприятиями мы не зафиксировали никаких серьезных проблем. Никто не был задержан», — сообщила Novinky пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова о праздновании 8 мая.
Таким образом, 8 и 9 мая демонстранты по всей стране могли мирно носить флаги Российской Федерации или красные знамена с серпом и молотом.
В Чехии действует запрет на публичное одобрение и оправдание агрессии со стороны Российской Федерации в отношении Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет, однако ношение флагов не может быть расценено как такое деяние.
«У нас конституционно гарантирована сильная свобода слова и сильная свобода политического выражения. Даже самое глупое мнение, которое идет вразрез с нашей внешней или внутренней политикой, может быть высказано. Это огромная сила демократии», — прокомментировал ситуацию на площадях депутат от ODS, историк Павел Жачек.
Мы не Эстония, говорит Жачек
Символы серпа и молота и флаги Российской Федерации набирают популярность среди сторонников Коммунистической партии Чешской Республики и движения Stačilo!. Ими украшают публичные мероприятия политических партий, некоторые предметы, прославляющие Советский Союз и Россию, партии также продают в своем интернет-магазине.
Жачек не одобряет российские и советские флаги на чешских площадях, но считает, что их запрет, действующий, например, в Эстонии, не уместен. «Эстонцы считают Россию соседним государством. Их опасения по поводу злоупотребления российской меньшинством больше», — отметил он.
Однако, по мнению адвоката и бывшего прокурора Радека Ондруша, ситуация не ясна, и в нее должно вмешаться Высшее государственное прокурорское управление. «В целом, на данный момент все зависит от решения прокурора, который является хозяином досудебного производства. По моему мнению, NSZ должно немедленно вмешаться в дело и в форме указания общего характера или разъяснительного заключения однозначно унифицировать методику действий прокуроров по отношению к полицейским органам в предварительном следствии и дать четкие инструкции, как действовать», — сказал он Novinky.
По мнению Ондруша, Генеральная прокуратура должна выработать правовое мнение о том, что является политическим комментарием, а что уже является противоправным поведением. Она также должна прояснить другие вопросы, например, когда использование флагов и символов Российской Федерации является уголовно наказуемым, а когда нет может ли использование символов коммунизма и Советского Союза считаться преступлением, разжигающим ненависть и ограничивающим свободы и права человека, и когда высказывания политиков (не)составляют основания для роспуска политической партии с точки зрения одобрения военной агрессии и военных преступлений.
«Высшая государственная прокуратура не располагает единой методикой в отношении использования флагов и символов коммунизма. Каждый случай необходимо рассматривать строго индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств, что исключает единую методику», — написал Novinky пресс-секретарь NSZ Петр Малый.
Нацизм был осужден, коммунизм — нет
Ондруш обратил внимание на разницу в отношении к пропаганде свастоны и серпа с молотом. В первом случае речь идет о преступлении, во втором — «ничего страшного», хотя обе идеологии привели к гибели миллионов людей.
«В то время как немецкий нацизм в рамках Нюрнбергского процесса был однозначно признан движением, которое явно стремится к подавлению прав и свобод человека или проповедует расовую, этническую, национальной, религиозной или классовой вражды и т. д., а конкретные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, в частности, за развязывание и ведение агрессивной войны и за преступления против мира, в случае коммунизма ничего подобного не произошло», — отметил адвокат.
Историк Петр Блажек, директор Музея памяти XX века, давно утверждает, что символы большевистской России и Советского Союза должны быть приравнены к нацистской свастике. По мнению Блажека, то, что их пропаганда и продажа не являются уголовно наказуемыми, свидетельствует о том, что Чехия не расправилась с преступлениями коммунизма должным образом.
Таким образом, 8 и 9 мая демонстранты по всей стране могли мирно носить флаги Российской Федерации или красные знамена с серпом и молотом.
В Чехии действует запрет на публичное одобрение и оправдание агрессии со стороны Российской Федерации в отношении Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет, однако ношение флагов не может быть расценено как такое деяние.
«У нас конституционно гарантирована сильная свобода слова и сильная свобода политического выражения. Даже самое глупое мнение, которое идет вразрез с нашей внешней или внутренней политикой, может быть высказано. Это огромная сила демократии», — прокомментировал ситуацию на площадях депутат от ODS, историк Павел Жачек.
Мы не Эстония, говорит Жачек
Символы серпа и молота и флаги Российской Федерации набирают популярность среди сторонников Коммунистической партии Чешской Республики и движения Stačilo!. Ими украшают публичные мероприятия политических партий, некоторые предметы, прославляющие Советский Союз и Россию, партии также продают в своем интернет-магазине.
Жачек не одобряет российские и советские флаги на чешских площадях, но считает, что их запрет, действующий, например, в Эстонии, не уместен. «Эстонцы считают Россию соседним государством. Их опасения по поводу злоупотребления российской меньшинством больше», — отметил он.
Однако, по мнению адвоката и бывшего прокурора Радека Ондруша, ситуация не ясна, и в нее должно вмешаться Высшее государственное прокурорское управление. «В целом, на данный момент все зависит от решения прокурора, который является хозяином досудебного производства. По моему мнению, NSZ должно немедленно вмешаться в дело и в форме указания общего характера или разъяснительного заключения однозначно унифицировать методику действий прокуроров по отношению к полицейским органам в предварительном следствии и дать четкие инструкции, как действовать», — сказал он Novinky.
По мнению Ондруша, Генеральная прокуратура должна выработать правовое мнение о том, что является политическим комментарием, а что уже является противоправным поведением. Она также должна прояснить другие вопросы, например, когда использование флагов и символов Российской Федерации является уголовно наказуемым, а когда нет может ли использование символов коммунизма и Советского Союза считаться преступлением, разжигающим ненависть и ограничивающим свободы и права человека, и когда высказывания политиков (не)составляют основания для роспуска политической партии с точки зрения одобрения военной агрессии и военных преступлений.
«Высшая государственная прокуратура не располагает единой методикой в отношении использования флагов и символов коммунизма. Каждый случай необходимо рассматривать строго индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств, что исключает единую методику», — написал Novinky пресс-секретарь NSZ Петр Малый.
Нацизм был осужден, коммунизм — нет
Ондруш обратил внимание на разницу в отношении к пропаганде свастоны и серпа с молотом. В первом случае речь идет о преступлении, во втором — «ничего страшного», хотя обе идеологии привели к гибели миллионов людей.
«В то время как немецкий нацизм в рамках Нюрнбергского процесса был однозначно признан движением, которое явно стремится к подавлению прав и свобод человека или проповедует расовую, этническую, национальной, религиозной или классовой вражды и т. д., а конкретные преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, в частности, за развязывание и ведение агрессивной войны и за преступления против мира, в случае коммунизма ничего подобного не произошло», — отметил адвокат.
Историк Петр Блажек, директор Музея памяти XX века, давно утверждает, что символы большевистской России и Советского Союза должны быть приравнены к нацистской свастике. По мнению Блажека, то, что их пропаганда и продажа не являются уголовно наказуемыми, свидетельствует о том, что Чехия не расправилась с преступлениями коммунизма должным образом.