Флаги России и Советского Союза в Чехии? Это демократия, заявляют полиция и политики

Новости 420on 11 мая 2025 09:00 5721

Сторонники режима Владимира Путина в Чехии вынесли на площади и к памятникам павшим солдатам флаги Российской Федерации и Советского Союза во время празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. И хотя в Чехии действует запрет на оправдание российской агрессии в Украине, а также на пропаганду движений, ущемляющих права человека, использование флагов не считается правонарушением или преступлением. Историки при этом требуют запретить пропаганду символов Советского Союза. Однако соответствующий закон все еще находится на рассмотрении в Палате депутатов.