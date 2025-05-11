Подтвердите перемирие с 12 мая, и мы готовы к переговорам, ответил Зеленский Путину
11 мая 2025
12:00
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Украина готова к прямым переговорам с Россией, как предложил глава Кремля Владимир Путин. Однако при условии, что Москва предварительно согласится на предложение о безусловном 30-дневном перемирии, вступающем в силу с понедельника, 12 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это положительный знак, что россияне наконец-то начали думать о прекращении войны. Весь мир ждал этого очень долго. И самым первым шагом к настоящему прекращению любой войны является перемирие», — написал Зеленский в сети X.
«Нет смысла продолжать убийства ни на один день. Мы ожидаем, что Россия подтвердит перемирие — полное, постоянное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова к встрече», — добавил он.
В субботу в Киеве Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Меркелем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском призвали Россию к полному перемирию с 12 мая без каких-либо предварительных условий. Вместе с США они пригрозили новыми санкциями, если Москва откажется.
В воскресенье президент России Владимир Путин предложил Киеву прямые переговоры без предварительных условий, которые должны начаться уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле.
«Нет смысла продолжать убийства ни на один день. Мы ожидаем, что Россия подтвердит перемирие — полное, постоянное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова к встрече», — добавил он.
В субботу в Киеве Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Меркелем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском призвали Россию к полному перемирию с 12 мая без каких-либо предварительных условий. Вместе с США они пригрозили новыми санкциями, если Москва откажется.
В воскресенье президент России Владимир Путин предложил Киеву прямые переговоры без предварительных условий, которые должны начаться уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле.
«Не Россия прекратила переговоры в 2022 году. Это сделал Киев. Тем не менее, мы предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Несмотря ни на что, мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры уже в этот четверг в Стамбуле», — цитирует агентство Reuters почти двадцатиминутное воскресное выступление Путина.
Российский президент также заявил, что результатом переговоров должен стать «первый шаг» к долгосрочному миру.
«Мы не исключаем, что в ходе этих переговоров будет возможно согласовать какое-то новое перемирие, новое прекращение огня, реальное перемирие, которое будет соблюдаться не только Россией, но и украинской стороной. Повторяю, что это был бы первый шаг к долгосрочному устойчивому миру, а не пролог к продолжению вооруженного конфликта. Сейчас идут военные действия, идет война, и мы предлагаем возобновить переговоры, которые мы не прерывали», — сказал Путин.
«Мы не исключаем, что в ходе этих переговоров будет возможно согласовать какое-то новое перемирие, новое прекращение огня, реальное перемирие, которое будет соблюдаться не только Россией, но и украинской стороной. Повторяю, что это был бы первый шаг к долгосрочному устойчивому миру, а не пролог к продолжению вооруженного конфликта. Сейчас идут военные действия, идет война, и мы предлагаем возобновить переговоры, которые мы не прерывали», — сказал Путин.