Подтвердите перемирие с 12 мая, и мы готовы к переговорам, ответил Зеленский Путину

Новости 420on 11 мая 2025 12:00 968

Украина готова к прямым переговорам с Россией, как предложил глава Кремля Владимир Путин. Однако при условии, что Москва предварительно согласится на предложение о безусловном 30-дневном перемирии, вступающем в силу с понедельника, 12 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.