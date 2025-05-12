На подработку в Чехии могут устроиться даже 14-летние. Однако есть ряд ограничений

Новости 420on 12 мая 2025 11:30 605

С июня вступает в силу поправка к Трудовому кодексу, которая среди прочего меняет правила выплаты пособий по безработице, увольнения и испытательного срока. Но она также вводит важное нововведение для подростков, которые хотят подработать. Теперь они смогут устраиваться на временную работу с 14 лет, даже если еще учатся в школе.