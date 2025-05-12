На подработку в Чехии могут устроиться даже 14-летние. Однако есть ряд ограничений
12 мая 2025
11:30
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С июня вступает в силу поправка к Трудовому кодексу, которая среди прочего меняет правила выплаты пособий по безработице, увольнения и испытательного срока. Но она также вводит важное нововведение для подростков, которые хотят подработать. Теперь они смогут устраиваться на временную работу с 14 лет, даже если еще учатся в школе.
«До сих пор в Чехии могли работать только те, кто завершил обязательное школьное образование и достиг 15-летнего возраста. Исключение составляли только работы в сфере искусства, культуры, рекламы или спорта», — прокомментировала Яна Ячова из компании UOL Účetnictví, добавив, что минимальная заработная плата для несовершеннолетних, как и для взрослых, в этом году составляет 124,40 кроны в час.
Только во время каникул
Как уже упоминалось, нововведение коснется молодых людей с 14 лет. Но не только их. «Теперь летнюю работу смогут выполнять также 15-, 16- и 17-летние подростки, не закончившие обязательное школьное образование», — сообщило на своем сайте Министерство труда и социальных дел.
Работа для 14-летних будет разрешена только в летние каникулы. «В этом году это период с 28 июня по 31 августа», — заявило министерство.
Ограниченное количество часов
Еще одно ограничение касается количества часов, которые могут работать подростки старше 14 лет, не закончившие начальную школу. Максимум — 35 часов в неделю, соответственно семь часов в день.
15-летние, окончившие начальную школу, могут работать до восьми часов в день, то есть 40 часов в неделю.
Запрет на ночную работу
«Запрещены сверхурочная работа, ночные смены и работа с 20 до 22 часов. К ним также применяются более строгие правила, касающиеся рабочего времени и отдыха», — предупредила Анна Кеворкян с портала JenPráce.cz.
Дети младше 15 лет или те, кто еще учится в начальной школе, должны будут соблюдать непрерывный отдых продолжительностью не менее 14 часов в течение каждых 24 часов. 15-летние, окончившие начальную школу, имеют право на 12 часов.
Родители должны дать согласие
Условием для работы будет письменное согласие законного представителя, то есть в основном родителей или, например, опекунов. Оно не имеет установленной формы, его можно написать в свободной форме.
Только легкая работа
14-летние подростки, работающие на временных работах, могут выполнять только легкую работу, отнесенную к первой категории в соответствии с законом о защите здоровья населения. Речь идет, например, о работе вожатых в лагерях, аниматоров, помощников в кондитерских, кафе или в сфере общественного питания в целом. Но не там, где преимущественно продаются алкогольные напитки.
Кроме того, это ручная мойка автомобилей, вспомогательные работы в администрации, планирование встреч, доставка писем и легких посылок, обслуживание кинотеатров и продажа билетов, управление социальными сетями и веб-сайтами, переводческие услуги, частные уроки, уборка и вспомогательные работы в домашнем хозяйстве, проведение опросов, графика и дизайн в мультимедиа и т. п. «Не допускается работа в ночных заведениях или ручной труд, который может привести к перегрузке несовершеннолетнего», — добавило министерство.
Обязательный вступительный осмотр
Подростки также должны пройти вступительный осмотр у врача. «Такой осмотр должен проводиться у договорного поставщика, он не может проводиться лечащим врачом или педиатром несовершеннолетнего», — добавили в ведомстве.
Только во время каникул
Как уже упоминалось, нововведение коснется молодых людей с 14 лет. Но не только их. «Теперь летнюю работу смогут выполнять также 15-, 16- и 17-летние подростки, не закончившие обязательное школьное образование», — сообщило на своем сайте Министерство труда и социальных дел.
Работа для 14-летних будет разрешена только в летние каникулы. «В этом году это период с 28 июня по 31 августа», — заявило министерство.
Ограниченное количество часов
Еще одно ограничение касается количества часов, которые могут работать подростки старше 14 лет, не закончившие начальную школу. Максимум — 35 часов в неделю, соответственно семь часов в день.
15-летние, окончившие начальную школу, могут работать до восьми часов в день, то есть 40 часов в неделю.
Запрет на ночную работу
«Запрещены сверхурочная работа, ночные смены и работа с 20 до 22 часов. К ним также применяются более строгие правила, касающиеся рабочего времени и отдыха», — предупредила Анна Кеворкян с портала JenPráce.cz.
Дети младше 15 лет или те, кто еще учится в начальной школе, должны будут соблюдать непрерывный отдых продолжительностью не менее 14 часов в течение каждых 24 часов. 15-летние, окончившие начальную школу, имеют право на 12 часов.
Родители должны дать согласие
Условием для работы будет письменное согласие законного представителя, то есть в основном родителей или, например, опекунов. Оно не имеет установленной формы, его можно написать в свободной форме.
Только легкая работа
14-летние подростки, работающие на временных работах, могут выполнять только легкую работу, отнесенную к первой категории в соответствии с законом о защите здоровья населения. Речь идет, например, о работе вожатых в лагерях, аниматоров, помощников в кондитерских, кафе или в сфере общественного питания в целом. Но не там, где преимущественно продаются алкогольные напитки.
Кроме того, это ручная мойка автомобилей, вспомогательные работы в администрации, планирование встреч, доставка писем и легких посылок, обслуживание кинотеатров и продажа билетов, управление социальными сетями и веб-сайтами, переводческие услуги, частные уроки, уборка и вспомогательные работы в домашнем хозяйстве, проведение опросов, графика и дизайн в мультимедиа и т. п. «Не допускается работа в ночных заведениях или ручной труд, который может привести к перегрузке несовершеннолетнего», — добавило министерство.
Обязательный вступительный осмотр
Подростки также должны пройти вступительный осмотр у врача. «Такой осмотр должен проводиться у договорного поставщика, он не может проводиться лечащим врачом или педиатром несовершеннолетнего», — добавили в ведомстве.