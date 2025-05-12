Безработица в апреле в Чехии осталась на уровне 4,3%, количество вакансий увеличилось

Новости 420on 12 мая 2025 13:00 345

Безработица в Чехии в апреле достигла 4,3% и осталась на уровне марта. На конец прошлого месяца по всей стране без работы были 318 540 человек, что на 3600 меньше, чем в марте. В то же время число зарегистрированных вакансий выросло на 4046 до 95 798. В годовом исчисление доля безработных увеличилась: в апреле прошлого года она составляла 3,7%.