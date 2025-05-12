Безработица в апреле в Чехии осталась на уровне 4,3%, количество вакансий увеличилось
12 мая 2025
13:00
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Безработица в Чехии в апреле достигла 4,3% и осталась на уровне марта. На конец прошлого месяца по всей стране без работы были 318 540 человек, что на 3600 меньше, чем в марте. В то же время число зарегистрированных вакансий выросло на 4046 до 95 798. В годовом исчисление доля безработных увеличилась: в апреле прошлого года она составляла 3,7%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Управлением по труду Чешской Республики (ÚP ČR). Аналитики предполагали, что из-за сезонных работ безработица в апреле могла бы снизиться по сравнению с мартом на 0,2 процентного пункта до 4,1 процента.
«В апреле безработица осталась на уровне 4,3%, что, несмотря на начало сезонных работ и рост числа вакансий, свидетельствует о растущем разрыве между людьми, которые ищут работу и состоят на учете в отделах занятости, и работниками, которых компании ищут на открытые вакансии. Поэтому мы должны уделять еще больше внимания образованию на протяжении всей карьеры, своевременно решать вопросы переквалификации и пополнять компетенции на постоянной основе, а не только в тот момент, когда клиенты сталкиваются с потерей работы», — заявил генеральный директор Управления по делам занятости населения Чешской Республики Даниэл Криштоф.
Самый высокий уровень безработицы в апреле был в Устецком крае — 6,6 процента. В Моравско-Смоленском крае он достиг шести процентов, а в Карловарском — 5,4 процента. На другом конце рейтинга оказалась Прага, где уровень безработицы в прошлом месяце составил 3,1%. Однако в столице и в Карловарском крае доля безработных выросла по сравнению с предыдущим месяцем на одну десятую процентного пункта. В остальных регионах безработица осталась на прежнем уровне или снизилась.
В настоящее время на одно вакантное рабочее место в Чехии приходится в среднем 3,3 соискателя. Наибольший показатель отмечен в Карвинском районе, где на одно место претендуют в среднем почти 24 соискателя.
По данным Управления по трудоустройству Чешской Республики, работодатели чаще всего заинтересованы в рабочих в сфере строительства, в операторах погрузочно-разгрузочных машин и складских работниках, в поварах, монтажниках, водителях грузовых автомобилей и тягачей или уборщиках. Однако, в отличие от статистики безработицы, данные о количестве вакансий не дают полного представления о рынке труда в целом. Многие вакансии не регистрируются в органах занятости.
«В апреле безработица осталась на уровне 4,3%, что, несмотря на начало сезонных работ и рост числа вакансий, свидетельствует о растущем разрыве между людьми, которые ищут работу и состоят на учете в отделах занятости, и работниками, которых компании ищут на открытые вакансии. Поэтому мы должны уделять еще больше внимания образованию на протяжении всей карьеры, своевременно решать вопросы переквалификации и пополнять компетенции на постоянной основе, а не только в тот момент, когда клиенты сталкиваются с потерей работы», — заявил генеральный директор Управления по делам занятости населения Чешской Республики Даниэл Криштоф.
Самый высокий уровень безработицы в апреле был в Устецком крае — 6,6 процента. В Моравско-Смоленском крае он достиг шести процентов, а в Карловарском — 5,4 процента. На другом конце рейтинга оказалась Прага, где уровень безработицы в прошлом месяце составил 3,1%. Однако в столице и в Карловарском крае доля безработных выросла по сравнению с предыдущим месяцем на одну десятую процентного пункта. В остальных регионах безработица осталась на прежнем уровне или снизилась.
В настоящее время на одно вакантное рабочее место в Чехии приходится в среднем 3,3 соискателя. Наибольший показатель отмечен в Карвинском районе, где на одно место претендуют в среднем почти 24 соискателя.
По данным Управления по трудоустройству Чешской Республики, работодатели чаще всего заинтересованы в рабочих в сфере строительства, в операторах погрузочно-разгрузочных машин и складских работниках, в поварах, монтажниках, водителях грузовых автомобилей и тягачей или уборщиках. Однако, в отличие от статистики безработицы, данные о количестве вакансий не дают полного представления о рынке труда в целом. Многие вакансии не регистрируются в органах занятости.