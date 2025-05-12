Задержки со строительством метро D уже привели к росту цен
12 мая 2025
19:30
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Сложные процедуры в настоящее время удорожают строительство на 20%. «На определенных этапах вы вынуждены ждать по 10 разрешений, а тем временем меняется технология, и вам приходится все перепроектировать», — говорит Мартин Боровка, глава Vinci Construction CS.
Линия метро D — один из крупнейших строительных тендеров в истории страны. В марте председатель Управления по защите конкуренции во второй раз отменил выбор подрядчика, и Пражское транспортное предприятие должно повторно рассмотреть предложения и выбрать новую компанию.
Однако отмена приводит к дальнейшим задержкам и, как отмечает Мартин Боровка, глава Vinci Construction CS, к удорожанию всего заказа. Уже сейчас оно составляет как минимум 10%.
«Мы потеряли два года. После этих двух лет у нас, как и у конкурентов, цена, конечно, растет. Инфляционные коэффициенты, то есть инфляционная надбавка, которую заказчик платит вам в зависимости от влияния инфляции и роста затрат, составляют примерно 10%», — говорит Боровка.
Vinci Construction CS в консорциуме с компаниями Porr и Marti не выиграла тендер, хотя предлагала цену более чем на 2 миллиарда ниже.
По словам Боровки, из-за задержек выросла не только цена, предложенная его группой, но и цена конкурента и победителя тендера Subterra. Конкретно, с чуть менее 30 миллиардов крон до почти 33 миллиардов, и разница между двумя предложениями продолжает расти. «Чем дольше транспортное предприятие затягивает процесс, тем больше будут убытки по всему проекту», — добавляет Боровка. По его мнению, следующее решение теперь за транспортным предприятием.
Vinci Construction CS — крупнейшая строительная группа в Чехии и Словакии. Несмотря на то, что отрасль в целом переживает спад в последние годы, компания успешно развивается. В 2023 году ее прибыль составила 1,56 миллиарда крон, а оборот — 29,5 миллиарда крон, и в следующем периоде ожидается дальнейший рост. «Мы определенно будем расти и в этом году, как с точки зрения оборота, так и с точки зрения прибыли. Однако очевидно, что локомотивом чешского строительства является в первую очередь транспортная инфраструктура. Землеустройство по-прежнему находится в состоянии легкой стагнации», — говорит Боровка.
По его мнению, на текущий год большое влияние окажут приближающиеся выборы. «Весь год будет проходить под влиянием предвыборных обещаний, поэтому я думаю, что для стройки этот год будет определенно лучше, чем прошлый. Ведь часть проектов финансируется за счет государственных средств городов, муниципалитетов или регионов», — объясняет Боровка.
Однако рост не распространяется автоматически на строительство жилья. По мнению Боровки, его оживит только простой и функциональный закон. «Пока спрос значительно превышает предложение, это проблема. Это автоматически приводит к росту цен», — добавляет он и обращает внимание на чрезвычайную сложность процесса стройки. Документы, необходимые для получения разрешения в Чехии, гораздо более подробные, чем в других странах.
«Мы должны чертить каждое окно, каждую деталь. Если во время строительства вы обнаружите, что нужно сдвинуть окно на полметра, это заблокирует весь процесс. Это нонсенс, такого нет нигде в мире», — добавляет он.
«На определенном этапе проекта вы можете ждать 10 разрешений на строительство, а тем временем изменится технология, и вам придется все перепроектировать. Зачем в рамках разрешения проверять, находится ли окно в 10 сантиметрах от края здания или в 15 сантиметрах?».
Среди крупнейших готовящихся проектов группы — узел Česká Třebová, проект которого продлится шесть лет и обойдется в 17,5 миллиарда крон. «Это крупнейший заказ в железнодорожном секторе. В сфере дорожного строительства это кольцевая дорога вокруг Праги — так называемый нулевой этап D1, D 11, который соединит автомагистраль в Градец-Кралове с автомагистралью в Брно. Но у нас есть и ряд небольших интересных объектов, которые, возможно, не так заметны, но важны для нас».