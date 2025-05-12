Задержки со строительством метро D уже привели к росту цен

Линия метро D — один из крупнейших строительных тендеров в истории страны. В марте председатель Управления по защите конкуренции во второй раз отменил выбор подрядчика, и Пражское транспортное предприятие должно повторно рассмотреть предложения и выбрать новую компанию.



Однако отмена приводит к дальнейшим задержкам и, как отмечает Мартин Боровка, глава Vinci Construction CS, к удорожанию всего заказа. Уже сейчас оно составляет как минимум 10%.



«Мы потеряли два года. После этих двух лет у нас, как и у конкурентов, цена, конечно, растет. Инфляционные коэффициенты, то есть инфляционная надбавка, которую заказчик платит вам в зависимости от влияния инфляции и роста затрат, составляют примерно 10%», — говорит Боровка.





Vinci Construction CS в консорциуме с компаниями Porr и Marti не выиграла тендер, хотя предлагала цену более чем на 2 миллиарда ниже.



По словам Боровки, из-за задержек выросла не только цена, предложенная его группой, но и цена конкурента и победителя тендера Subterra. Конкретно, с чуть менее 30 миллиардов крон до почти 33 миллиардов, и разница между двумя предложениями продолжает расти. «Чем дольше транспортное предприятие затягивает процесс, тем больше будут убытки по всему проекту», — добавляет Боровка. По его мнению, следующее решение теперь за транспортным предприятием.







Vinci Construction CS — крупнейшая строительная группа в Чехии и Словакии. Несмотря на то, что отрасль в целом переживает спад в последние годы, компания успешно развивается. В 2023 году ее прибыль составила 1,56 миллиарда крон, а оборот — 29,5 миллиарда крон, и в следующем периоде ожидается дальнейший рост. «Мы определенно будем расти и в этом году, как с точки зрения оборота, так и с точки зрения прибыли. Однако очевидно, что локомотивом чешского строительства является в первую очередь транспортная инфраструктура. Землеустройство по-прежнему находится в состоянии легкой стагнации», — говорит Боровка.



По его мнению, на текущий год большое влияние окажут приближающиеся



Однако рост не распространяется автоматически на



«Мы должны чертить каждое окно, каждую деталь. Если во время строительства вы обнаружите, что нужно сдвинуть окно на полметра, это заблокирует весь процесс. Это нонсенс, такого нет нигде в мире», — добавляет он.

«На определенном этапе проекта вы можете ждать 10 разрешений на строительство, а тем временем изменится технология, и вам придется все перепроектировать. Зачем в рамках разрешения проверять, находится ли окно в 10 сантиметрах от края здания или в 15 сантиметрах?».





По его мнению, на текущий год большое влияние окажут приближающиеся выборы . «Весь год будет проходить под влиянием предвыборных обещаний, поэтому я думаю, что для стройки этот год будет определенно лучше, чем прошлый. Ведь часть проектов финансируется за счет государственных средств городов, муниципалитетов или регионов», — объясняет Боровка.Однако рост не распространяется автоматически на строительство жилья. По мнению Боровки, его оживит только простой и функциональный закон. «Пока спрос значительно превышает предложение, это проблема. Это автоматически приводит к росту цен», — добавляет он и обращает внимание на чрезвычайную сложность процесса стройки. Документы, необходимые для получения разрешения в Чехии, гораздо более подробные, чем в других странах.«Мы должны чертить каждое окно, каждую деталь. Если во время строительства вы обнаружите, что нужно сдвинуть окно на полметра, это заблокирует весь процесс. Это нонсенс, такого нет нигде в мире», — добавляет он.«На определенном этапе проекта вы можете ждать 10 разрешений на строительство, а тем временем изменится технология, и вам придется все перепроектировать. Зачем в рамках разрешения проверять, находится ли окно в 10 сантиметрах от края здания или в 15 сантиметрах?».

Среди крупнейших готовящихся проектов группы — узел Česká Třebová, проект которого продлится шесть лет и обойдется в 17,5 миллиарда крон. «Это крупнейший заказ в железнодорожном секторе. В сфере дорожного строительства это кольцевая дорога вокруг Праги — так называемый нулевой этап D1, D 11, который соединит автомагистраль в Градец-Кралове с автомагистралью в Брно. Но у нас есть и ряд небольших интересных объектов, которые, возможно, не так заметны, но важны для нас».