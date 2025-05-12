Семейный бизнес, созданный ИИ? Мошенники в два счета подделывают интернет-магазины

Новости и статьи 12 мая 2025 21:00 327

Модные интернет-магазины заманивают вас трогательной семейной историей или распродажей, но не отправляют товар и не возвращают деньги. Чешское управление торговой инспекции и организации потребителей предостерегают от неизвестных сайтов. Число рискованных магазинов резко увеличивается, поскольку искусственный интеллект упрощает их создание.