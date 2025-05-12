Семейный бизнес, созданный ИИ? Мошенники в два счета подделывают интернет-магазины
12 мая 2025
21:00
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Модные интернет-магазины заманивают вас трогательной семейной историей или распродажей, но не отправляют товар и не возвращают деньги. Чешское управление торговой инспекции и организации потребителей предостерегают от неизвестных сайтов. Число рискованных магазинов резко увеличивается, поскольку искусственный интеллект упрощает их создание.
«Мы закрываемся, нас уничтожила конкуренция, мы уходим на заслуженный отдых, и поэтому мы предлагаем выгодную распродажу». Подобными историями в начале года завлекали интернет-магазины Novak Praha и Jana Praha, о которых покупатели сразу же сообщали в инспекцию как о мошеннических. Теперь другой очень похожий онлайн-магазин, Novak Fashion Prague, нацелился на покупателей через социальные сети.
«В 2015 году Петра, Люция и Ян Новак решили превратить свою общую страсть к моде в уникальный бутик: Novák Fashion Praha», — гласит сайт магазина, на котором изображены трое молодых людей перед бутиком в историческом здании.
Где именно находится магазин, остается загадкой. На запрос, отправленный на контактный e-mail, через несколько дней приходит автоматический ответ.
«Спасибо за ваше письмо. Мы получили его в надлежащем порядке, и наша команда начнет работать для вас немедленно. Мы ответим в течение 12-24 часов». Не сообщается, реальная ли фотография или была создана компьютерной программой.
На сайте магазина нет ни адреса, ни телефона, а в подробных правилах и условиях указаны только контактные данные предполагаемого владельца в Нидерландах.
Это мошенничество, жалуются покупатели
«Интернет-магазин Novak Fashion имеет схожее графическое оформление и аналогичную страницу в Facebook с сайтами novak-praha.cz и novakpraha.com, которые внесены в список рискованных сайтов», — заявил представитель Чешского управления торговой инспекции.
Хотя агентство не регистрирует конкретные жалобы потребителей на Novak Fashion, люди обращаются с претензиями непосредственно на странице магазина в Facebook.
«Это мошенничество, товар пришел неполный, качество ужасное, они предлагают вернуть товар в Китай. Не рекомендую», — публично заявил один из покупателей. По словам некоторых людей, товар вообще не был доставлен.
«Смею утверждать, что Novak Fashion имеет признаки, которые могут вызвать обоснованные подозрения в мошенничестве», — заявил председатель Ассоциации защиты прав потребителей.
Он подчеркнул, что отсутствие проверяемой контактной информации, в том числе номера телефона, является нарушением правил защиты прав потребителей и затрудняет отстаивание прав в случае проблем с доставкой товара или предъявления претензий.
Значительные скидки и распродажи
По мнению эксперта, подозрительно выглядит и предложение. Сайт привлекает значительными скидками, распродажами и акциями. Эти элементы часто используются аферистами. Их цель — создать у покупателя впечатление выгодного предложения и заставить его быстро внести предоплату.
Администратору организации потребителей dTest известно о ряде жалоб на вышеупомянутый интернет-магазин с аналогичным названием novakpraha.com. Последний привлекает скидками в связи с предполагаемым закрытием семейного магазина. «Сайт jana-praha.cz использует практически тот же метод», — отметил он.
«В настоящее время эта тенденция, несомненно, растет благодаря многочисленным объявлениям в социальных сетях и легкости создания таких страниц или положительных комментариев к ним даже с помощью AI, то есть искусственного интеллекта», — отметил он.
По словам пресс-секретаря, список рискованных интернет-магазинов на сайте Чешской торговой инспекции растет примерно на один в день.
«В 2015 году Петра, Люция и Ян Новак решили превратить свою общую страсть к моде в уникальный бутик: Novák Fashion Praha», — гласит сайт магазина, на котором изображены трое молодых людей перед бутиком в историческом здании.
Где именно находится магазин, остается загадкой. На запрос, отправленный на контактный e-mail, через несколько дней приходит автоматический ответ.
«Спасибо за ваше письмо. Мы получили его в надлежащем порядке, и наша команда начнет работать для вас немедленно. Мы ответим в течение 12-24 часов». Не сообщается, реальная ли фотография или была создана компьютерной программой.
На сайте магазина нет ни адреса, ни телефона, а в подробных правилах и условиях указаны только контактные данные предполагаемого владельца в Нидерландах.
Это мошенничество, жалуются покупатели
«Интернет-магазин Novak Fashion имеет схожее графическое оформление и аналогичную страницу в Facebook с сайтами novak-praha.cz и novakpraha.com, которые внесены в список рискованных сайтов», — заявил представитель Чешского управления торговой инспекции.
Хотя агентство не регистрирует конкретные жалобы потребителей на Novak Fashion, люди обращаются с претензиями непосредственно на странице магазина в Facebook.
«Это мошенничество, товар пришел неполный, качество ужасное, они предлагают вернуть товар в Китай. Не рекомендую», — публично заявил один из покупателей. По словам некоторых людей, товар вообще не был доставлен.
«Смею утверждать, что Novak Fashion имеет признаки, которые могут вызвать обоснованные подозрения в мошенничестве», — заявил председатель Ассоциации защиты прав потребителей.
Он подчеркнул, что отсутствие проверяемой контактной информации, в том числе номера телефона, является нарушением правил защиты прав потребителей и затрудняет отстаивание прав в случае проблем с доставкой товара или предъявления претензий.
Значительные скидки и распродажи
По мнению эксперта, подозрительно выглядит и предложение. Сайт привлекает значительными скидками, распродажами и акциями. Эти элементы часто используются аферистами. Их цель — создать у покупателя впечатление выгодного предложения и заставить его быстро внести предоплату.
Администратору организации потребителей dTest известно о ряде жалоб на вышеупомянутый интернет-магазин с аналогичным названием novakpraha.com. Последний привлекает скидками в связи с предполагаемым закрытием семейного магазина. «Сайт jana-praha.cz использует практически тот же метод», — отметил он.
«В настоящее время эта тенденция, несомненно, растет благодаря многочисленным объявлениям в социальных сетях и легкости создания таких страниц или положительных комментариев к ним даже с помощью AI, то есть искусственного интеллекта», — отметил он.
По словам пресс-секретаря, список рискованных интернет-магазинов на сайте Чешской торговой инспекции растет примерно на один в день.
В настоящее время инспекция предостерегает, например, от магазина modnidumpraha.cz. В прошлом или этом году были зарегистрированы жалобы потребителей на онлайн-ритейлеры с схожими названиями, такими как modni-dum.cz или modni-dum-novak. Инспекторы предупреждали о них в последние недели. Страницы этих магазинов в Facebook контролируются администраторами из таких стран, как Нидерланды или Филиппины.
Как потребителю распознать рискованный интернет-магазин? Как правило, такие магазины требуют предварительной оплаты картой или банковским счетом и часто не предлагают вариант оплаты наличными при доставке. Бывает и так, что, распаковав посылку, покупатель обнаруживает, что пришел совсем другой товар или некачественный.
При совершении онлайн-покупок во всех странах ЕС потребитель имеет право отказаться от договора без объяснения причин в течение 14 дней. Однако в рискованном месте, после того как товар отправлен обратно, нет никакой гарантии возврата денег.
В этом случае следует попытаться обратиться в свой банк с претензией и подать заявление на так называемый чарджбэк, то есть возврат средств от продавца обратно на карту. Некоторые банки также предлагают такую возможность в интернет-банкинге, но у вас должно быть доказательство покупки.
Если это не поможет, покупателям не остается ничего другого, как обратиться в полицию и заявить о подозрении в мошенничестве.