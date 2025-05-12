В Райффайзенбанке произошел сбой в работе интернет-банкинга

Новости и статьи 12 мая 2025 15:00 25

В понедельник утром в Райффайзенбанке произошел сбой в работе мобильного и интернет-банкинга. Банк написал об этом на своей странице в Facebook, но не уточнил причину. Платежи по картам проходят без проблем.