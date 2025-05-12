В Райффайзенбанке произошел сбой в работе интернет-банкинга
12 мая 2025
15:00
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В понедельник утром в Райффайзенбанке произошел сбой в работе мобильного и интернет-банкинга. Банк написал об этом на своей странице в Facebook, но не уточнил причину. Платежи по картам проходят без проблем.
«Уважаемые клиенты, в настоящее время мы фиксируем кратковременное отключение мобильного и интернет-банкинга. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу. Приносим извинения за возникшие сложности и благодарим вас за терпение», — написал Райффайзенбанк в Facebook около 11:30. Проблемы сохраняются до сих пор.
«Это кратковременное отключение некоторых услуг. Мы анализируем причину и прилагаем все усилия, чтобы устранить неполадки. Банковские услуги предоставляются в ограниченном режиме, и мы постепенно восстанавливаем их объем», — сказала пресс-секретарь банка Мартина Котасова. Она оставила без ответа вопрос о причинах.
По словам некоторых клиентов, оставивших комментарии в Facebook, перебои в работе банка более длительные, чем заявляет Райффайзенбанк. Пользователи пишут под постом, что у них возникли проблемы со входом в систему уже в семь или в десять утра.
При попытке войти в мобильный банк клиент видит либо короткое сообщение о том, что вход в систему в данный момент недоступен, либо всплывающее окно «ошибка подключения», в котором пользователю предлагается проверить, подключено ли его устройство к интернету.
«Это кратковременное отключение некоторых услуг. Мы анализируем причину и прилагаем все усилия, чтобы устранить неполадки. Банковские услуги предоставляются в ограниченном режиме, и мы постепенно восстанавливаем их объем», — сказала пресс-секретарь банка Мартина Котасова. Она оставила без ответа вопрос о причинах.
По словам некоторых клиентов, оставивших комментарии в Facebook, перебои в работе банка более длительные, чем заявляет Райффайзенбанк. Пользователи пишут под постом, что у них возникли проблемы со входом в систему уже в семь или в десять утра.
При попытке войти в мобильный банк клиент видит либо короткое сообщение о том, что вход в систему в данный момент недоступен, либо всплывающее окно «ошибка подключения», в котором пользователю предлагается проверить, подключено ли его устройство к интернету.