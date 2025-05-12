В Чехии хочет остаться каждый четвертый украинский беженец
12 мая 2025
22:00
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Первые данные Министерства внутренних дел показывают, что большое количество украинских беженцев, имеющих временную защиту, заинтересованы в получении долгосрочного вида на жительство сроком до пяти лет.
В настоящее время военные беженцы из Украины должны ежегодно подавать заявление на продление временной защиты и при этом каждый год сталкиваются с угрозой, что в этом статусе им будет отказано.
Однако в этом году впервые Министерство внутренних дел в апреле открыло прием заявлений на новый специальный долгосрочный вид на жительство. Он предлагает беженцам, после выполнения определенных условий, получить разрешение на проживание на территории Чешской Республики сроком до пяти лет.
«Это сделали более 82 тысяч человек», — сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.
Можно очень приблизительно сказать, что каждый четвертый беженец проявил интерес к долгосрочному проживанию. По последним данным на воскресенье, 11 мая, выдано в общей сложности более 372 тысяч временных видов на жительство.
«Теперь на основе данных из информационных систем государственных органов в течение летних месяцев будет проверено, соответствуют ли эти лица условиям, установленным законом и постановлением правительства, для получения специального долгосрочного пребывания», — говорит Ондржей Кратошка. Окончательное число лиц, которые получат право на долгосрочное пребывание, будет известно только в конце года.
«Я думаю, что в Чехии хотело бы остаться гораздо больше людей», — констатирует Андреа Крхова, директор Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чешской Республике. Она указывает на то, что часть беженцев могли быть отпугнуты строгими условиями для получения разрешения на долгосрочное пребывание.
В конце 2023 года Министерство внутренних дел оценивало, что желание остаться в стране имеют 180 тысяч беженцев. Согласно февральскому отчету консалтинговой компании Boston Consulting Group, их число может достигать 260 тысяч человек.
По словам методолога организации «Человек в беде» Алены Ваховой, заявления подали и многие украинские беженцы, которые заранее знали, что не смогут получить ВНЖ.
«Многие наши клиенты пытались, хотя не соответствовали условиям. Например, это была одинокая женщина, которая находится здесь с начала войны. Она работает, но ее доход в среднем на тысячу крон ниже, чем нужно для соответствия условиям», — говорит Вахова.
Вахова также рассказывает, что часть клиентов решила подать заявление, в том числе потому, что не уверены, будет ли возможность получить специальный долгосрочный вид на жительство в будущем. «Часть беженцев хочет остаться, в том числе потому, что их дети начали ходить здесь в школу», — упоминает некоторые причины социальный работник.
Андреа Крхова и Алена Вахова сходятся во мнении, что условия для одобрения заявления очень строгие. «Только доходная часть действительно высока, среди наших клиентов мы не можем придумать никого, кто бы мог ее достичь», — говорит Вахова, указывая на то, что мать-одиночка должна иметь месячный доход около 55 тысяч крон брутто, а одинокий человек — около 35 тысяч крон.
Однако, по ее мнению, это нереально, поскольку большинство беженцев выполняют неквалифицированную работу.
Условием для получения специального долгосрочного вида на жительство было подание заявления до конца апреля. Кроме того, лица должны иметь справку о несудимости и быть экономически самостоятельными.
Именно под этим скрывается условие иметь годовой необлагаемый доход в размере 440 000 крон, за каждого дополнительного иждивенца условие увеличивается на 110 000 крон. Заинтересованные лица также должны не иметь долгов, не получать пособия и иметь обеспеченное жилье.
Однако в этом году впервые Министерство внутренних дел в апреле открыло прием заявлений на новый специальный долгосрочный вид на жительство. Он предлагает беженцам, после выполнения определенных условий, получить разрешение на проживание на территории Чешской Республики сроком до пяти лет.
«Это сделали более 82 тысяч человек», — сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.
Можно очень приблизительно сказать, что каждый четвертый беженец проявил интерес к долгосрочному проживанию. По последним данным на воскресенье, 11 мая, выдано в общей сложности более 372 тысяч временных видов на жительство.
«Теперь на основе данных из информационных систем государственных органов в течение летних месяцев будет проверено, соответствуют ли эти лица условиям, установленным законом и постановлением правительства, для получения специального долгосрочного пребывания», — говорит Ондржей Кратошка. Окончательное число лиц, которые получат право на долгосрочное пребывание, будет известно только в конце года.
«Я думаю, что в Чехии хотело бы остаться гораздо больше людей», — констатирует Андреа Крхова, директор Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чешской Республике. Она указывает на то, что часть беженцев могли быть отпугнуты строгими условиями для получения разрешения на долгосрочное пребывание.
В конце 2023 года Министерство внутренних дел оценивало, что желание остаться в стране имеют 180 тысяч беженцев. Согласно февральскому отчету консалтинговой компании Boston Consulting Group, их число может достигать 260 тысяч человек.
По словам методолога организации «Человек в беде» Алены Ваховой, заявления подали и многие украинские беженцы, которые заранее знали, что не смогут получить ВНЖ.
«Многие наши клиенты пытались, хотя не соответствовали условиям. Например, это была одинокая женщина, которая находится здесь с начала войны. Она работает, но ее доход в среднем на тысячу крон ниже, чем нужно для соответствия условиям», — говорит Вахова.
Вахова также рассказывает, что часть клиентов решила подать заявление, в том числе потому, что не уверены, будет ли возможность получить специальный долгосрочный вид на жительство в будущем. «Часть беженцев хочет остаться, в том числе потому, что их дети начали ходить здесь в школу», — упоминает некоторые причины социальный работник.
Андреа Крхова и Алена Вахова сходятся во мнении, что условия для одобрения заявления очень строгие. «Только доходная часть действительно высока, среди наших клиентов мы не можем придумать никого, кто бы мог ее достичь», — говорит Вахова, указывая на то, что мать-одиночка должна иметь месячный доход около 55 тысяч крон брутто, а одинокий человек — около 35 тысяч крон.
Однако, по ее мнению, это нереально, поскольку большинство беженцев выполняют неквалифицированную работу.
Условием для получения специального долгосрочного вида на жительство было подание заявления до конца апреля. Кроме того, лица должны иметь справку о несудимости и быть экономически самостоятельными.
Именно под этим скрывается условие иметь годовой необлагаемый доход в размере 440 000 крон, за каждого дополнительного иждивенца условие увеличивается на 110 000 крон. Заинтересованные лица также должны не иметь долгов, не получать пособия и иметь обеспеченное жилье.