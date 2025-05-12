В Чехии хочет остаться каждый четвертый украинский беженец

Новости 420on 12 мая 2025 22:00 279

Первые данные Министерства внутренних дел показывают, что большое количество украинских беженцев, имеющих временную защиту, заинтересованы в получении долгосрочного вида на жительство сроком до пяти лет.