Чешские прокуроры не согласны с выдачей оппозиционной журналистки в Россию
13 мая 2025
08:00
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Истица обнаружила препятствия, по которым журналистка Фарида Курбангалеева не должна быть выдана из Чехии в Россию. В России ей грозит преследование за якобы одобрение терроризма и распространение ложной информации о российской армии. Женщина отвергает обвинения.
Речь идет о бывшей ведущей и корреспондентке российского государственного телевидения. Страну Курбангалеева покинула после аннексии Крыма Россией в 2014 году и в настоящее время проживает в Чехии.
В феврале этого года Россия запросила ее выдачу. Причиной является то, что она якобы одобряла терроризм и распространяла ложную информацию о российской армии. Это дело более двух месяцев рассматривала государственный прокурор, и, как теперь стало известно Seznam Zprávy, она предложила не выдавать Курбангалееву в Россию.
«После предварительного расследования прокурор направила в Городской суд Праги подробно мотивированное предложение о признании недопустимости выдачи лица, в отношении которого ведется производство. Теперь по этому ходатайству будет принимать решение Городской суд Праги», — заявил пресс-секретарь пражских прокуроров Алеш Цимбала.
По его словам, государственный прокурор занималась вопросом, существует ли препятствие, на основании которого невозможно выдать эту журналистку. И она обнаружила как минимум одно такое препятствие. Однако Цимбала не сообщил, о каком препятствии идет речь.
Кто такая Фарида Курбангалеева?
Она родилась в Казани, столице Татарстана, где также получила образование журналиста. Сначала она работала на местном телевидении, затем стала корреспондентом телеканала «Россия 1» в Поволжье и в конце концов возглавила главную новостную программу «Вести». В последние годы она выступает против войны в Украине, также работала на русскоязычном телеканале «Настоящее время», который принадлежит «Радио Свободная Европа / Радио Свобода».
Примерно через две недели Пражский городской суд будет решать, дать ли согласие на выдачу Фариды Курбангалеевой в Россию или нет.
«Местная прокуратура не ведет в отношении разыскиваемого лица уголовное дело в понимании чешского права, поэтому не оценивает и не решает, совершило ли данное лицо преступление, в котором его обвиняют в государстве, запрашивающем его выдачу. Об этом не будет решать и городской суд в Праге», — добавил Цимбала.
В июне прошлого года Министерство внутренних дел России объявило розыск журналистки и внесло ее в список «террористов и экстремистов». Журналистка отвергла эти обвинения как полностью сфабрикованные.