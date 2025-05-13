Чешские прокуроры не согласны с выдачей оппозиционной журналистки в Россию

Речь идет о бывшей ведущей и корреспондентке российского государственного телевидения. Страну Курбангалеева покинула после аннексии Крыма Россией в 2014 году и в настоящее время проживает в Чехии.









В феврале этого года Россия запросила ее выдачу. Причиной является то, что она якобы одобряла терроризм и распространяла ложную информацию о российской армии. Это дело более двух месяцев рассматривала государственный прокурор, и, как теперь стало известно Seznam Zprávy, она предложила не выдавать Курбангалееву в Россию.





«После предварительного расследования прокурор направила в Городской суд Праги подробно мотивированное предложение о признании недопустимости выдачи лица, в отношении которого ведется производство . Теперь по этому ходатайству будет принимать решение Городской суд Праги», — заявил пресс-секретарь пражских прокуроров Алеш Цимбала.

По его словам, государственный прокурор занималась вопросом, существует ли препятствие, на основании которого невозможно выдать эту журналистку. И она обнаружила как минимум одно такое препятствие. Однако Цимбала не сообщил, о каком препятствии идет речь.





Кто такая Фарида Курбангалеева?









Она родилась в Казани, столице Татарстана, где также получила образование журналиста. Сначала она работала на местном телевидении, затем стала корреспондентом телеканала «Россия 1» в Поволжье и в конце концов возглавила главную новостную программу «Вести». В последние годы она выступает против войны в Украине, также работала на русскоязычном телеканале «Настоящее время», который принадлежит «Радио Свободная Европа Радио Свобода ».

Примерно через две недели Пражский городской суд будет решать, дать ли согласие на выдачу Фариды Курбангалеевой в Россию или нет.





«Местная прокуратура не ведет в отношении разыскиваемого лица уголовное дело в понимании чешского права, поэтому не оценивает и не решает, совершило ли данное лицо преступление, в котором его обвиняют в государстве, запрашивающем его выдачу. Об этом не будет решать и городской суд в Праге», — добавил Цимбала.



