Дело чеха, который обворовывал мертвых в Украине, передано в Верховный суд
13 мая 2025
09:30
1025
Филип Симан грабил в зоне боевых действий в Украине и за это уже дважды был приговорен к тюремному заключению. Бывший чешский доброволец в украинской армии Филип Симан после апелляционного решения Высшего суда в Праге должен провести за решеткой восемь лет, суд ужесточил ему наказание за службу в иностранной армии. Однако адвокат Симана отвергает это и подал апелляцию в Верховный суд.
«Филип Симан признан виновным и приговорен к общему не условному наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет», — такой более строгий приговор Верховный суд Праги вынес в середине января этого года бывшему чешскому добровольцу в Украине, удовлетворив апелляцию прокурора Мартина Билого и признав Симана виновным не только в грабеже, но и в преступлении службы в иностранных вооруженных силах.
По словам адвоката Симанова Зденка Одегнала, это ужесточение наказания стало причиной, по которой он и его клиент в начале мая решили подать апелляцию на приговор в Верховный суд.
«Да, я могу это подтвердить», — ответил адвокат iROZHLAS.cz, добавив, что президент обещал добровольцам, помогающим украинской армии в борьбе против россиян, безнаказанность в этом отношении. Его клиент предполагал, что это действительно произойдет.
«Это ключевой момент нашей апелляции. Если мы добьемся успеха, то ожидаем по крайней мере возвращения к первоначальному наказанию, как его вынес Городской суд Праги», — говорит он со ссылкой на приговор суда первой инстанции, который учел ряд смягчающих обстоятельств и приговорил Симана к семи годам лишения свободы, то есть ниже предельного срока наказания.
Надзирающий прокурор Мартин Билый лишь подтвердил, что ему известно о поданной апелляции. «Я не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку апелляция еще не поступила в Высшую государственную прокуратуру в Праге», — пояснил он, добавив, что узнал об этом из судебной базы данных.
Верховный суд может либо отклонить апелляцию как необоснованную и тем самым подтвердить первоначальный приговор, либо отменить обжалуемое решение и вернуть дело на новое рассмотрение.
Он отвергает свою вину, но сожалеет
Бывший доброволец украинской армии услышал первый обвинительный приговор за грабежи в зоне боевых действий и ограбление мертвых в начале августа прошлого года. По сути, он сам признал свою вину в преступлениях. Среди ключевых доказательств были видео и фотографии, которые Симан сам опубликовал в социальных сетях, а также интервью, которые он дал журналистам. В конечном итоге его помогли уличить — часто косвенно — показания его бывших соратников по оружию в Украине.
По мнению суда, отягчающим обстоятельством было то, что он грабил неоднократно и сознательно, совершив таким образом сразу два преступления.
Хотя суд первой инстанции учел ряд смягчающих обстоятельств и даже снизил наказание Симана ниже предельного, апелляционный суд согласился с мнением прокурора, который не увидел в поведении осужденного Симана ничего, что могло бы привести к смягчению наказания.
Напротив, он указал, что Симан грабил в Украине из-за своей «корысти», и признал Симана виновным также в упомянутом преступлении службы в иностранной армии, поскольку, по мнению суда, нельзя принимать во внимание одни лишь политические заявления.
«Это может привести к тому, что в будущем общественная опасность преступления будет определяться исключительно заявлениями политических представителей, что абсолютно недопустимо», — заявил в январе судья-докладчик Давид Протива, добавив, что закон необходимо применять даже в случае несанкционированного участия в иностранной дружественной армии.
Он сам себя уличил
Бывший чешский доброволец в украинской армии Филипп Симан сам признался в грабеже в интервью журналистам. Он признался в грабеже, например, репортерам сайта iROZHLAS.cz, а затем его коллега также подтвердил факт грабежа. В следующем отрывке, например, Симан (которого до предъявления обвинения называли «добровольцем Филипом») описал, как он взял золотые и серебряные слитки, которые эксперт оценил в общей сложности в почти 12 000 крон.
Симан с самого начала отрицает свою вину и настаивает, что не грабил в зоне боевых действий. Вещи, которые обвинение квалифицировало как похищенные, он якобы собирал и носил «в штаб» по приказу своих украинских начальников. И оставил их себе только после одобрения командиром как «военную добычу».
«Добычу» он прятал под кроватью и хвастался ею, говорят свидетели о чехе, судимом за мародерство в Украине.
В связи с одним из видео, на котором он был заснят, когда брал из заброшенной квартиры устройство для чтения книг, он утверждал, что думал, что оно может принадлежать русским и содержать разведывательную информацию.
Тем не менее в своей заключительной речи он выразил сожаление о том, что брал вещи из заброшенных квартир, и извинился за свое поведение.
Украинские военные задержали Симана по подозрению в мародерстве в апреле 2022 года и после первых допросов передали его местной полиции, которая после собственного допроса отпустила его. Затем Симан уехал в Чехию, но на этом для него все не закончилось. На него обратил внимание Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), который в прошлом году предъявил ему обвинения в незаконной деятельности в иностранной армии, а также в грабеже на территории военных действий.
По словам адвоката Симанова Зденка Одегнала, это ужесточение наказания стало причиной, по которой он и его клиент в начале мая решили подать апелляцию на приговор в Верховный суд.
«Да, я могу это подтвердить», — ответил адвокат iROZHLAS.cz, добавив, что президент обещал добровольцам, помогающим украинской армии в борьбе против россиян, безнаказанность в этом отношении. Его клиент предполагал, что это действительно произойдет.
«Это ключевой момент нашей апелляции. Если мы добьемся успеха, то ожидаем по крайней мере возвращения к первоначальному наказанию, как его вынес Городской суд Праги», — говорит он со ссылкой на приговор суда первой инстанции, который учел ряд смягчающих обстоятельств и приговорил Симана к семи годам лишения свободы, то есть ниже предельного срока наказания.
Надзирающий прокурор Мартин Билый лишь подтвердил, что ему известно о поданной апелляции. «Я не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку апелляция еще не поступила в Высшую государственную прокуратуру в Праге», — пояснил он, добавив, что узнал об этом из судебной базы данных.
Верховный суд может либо отклонить апелляцию как необоснованную и тем самым подтвердить первоначальный приговор, либо отменить обжалуемое решение и вернуть дело на новое рассмотрение.
Он отвергает свою вину, но сожалеет
Бывший доброволец украинской армии услышал первый обвинительный приговор за грабежи в зоне боевых действий и ограбление мертвых в начале августа прошлого года. По сути, он сам признал свою вину в преступлениях. Среди ключевых доказательств были видео и фотографии, которые Симан сам опубликовал в социальных сетях, а также интервью, которые он дал журналистам. В конечном итоге его помогли уличить — часто косвенно — показания его бывших соратников по оружию в Украине.
По мнению суда, отягчающим обстоятельством было то, что он грабил неоднократно и сознательно, совершив таким образом сразу два преступления.
Хотя суд первой инстанции учел ряд смягчающих обстоятельств и даже снизил наказание Симана ниже предельного, апелляционный суд согласился с мнением прокурора, который не увидел в поведении осужденного Симана ничего, что могло бы привести к смягчению наказания.
Напротив, он указал, что Симан грабил в Украине из-за своей «корысти», и признал Симана виновным также в упомянутом преступлении службы в иностранной армии, поскольку, по мнению суда, нельзя принимать во внимание одни лишь политические заявления.
«Это может привести к тому, что в будущем общественная опасность преступления будет определяться исключительно заявлениями политических представителей, что абсолютно недопустимо», — заявил в январе судья-докладчик Давид Протива, добавив, что закон необходимо применять даже в случае несанкционированного участия в иностранной дружественной армии.
Он сам себя уличил
Бывший чешский доброволец в украинской армии Филипп Симан сам признался в грабеже в интервью журналистам. Он признался в грабеже, например, репортерам сайта iROZHLAS.cz, а затем его коллега также подтвердил факт грабежа. В следующем отрывке, например, Симан (которого до предъявления обвинения называли «добровольцем Филипом») описал, как он взял золотые и серебряные слитки, которые эксперт оценил в общей сложности в почти 12 000 крон.
Симан с самого начала отрицает свою вину и настаивает, что не грабил в зоне боевых действий. Вещи, которые обвинение квалифицировало как похищенные, он якобы собирал и носил «в штаб» по приказу своих украинских начальников. И оставил их себе только после одобрения командиром как «военную добычу».
«Добычу» он прятал под кроватью и хвастался ею, говорят свидетели о чехе, судимом за мародерство в Украине.
В связи с одним из видео, на котором он был заснят, когда брал из заброшенной квартиры устройство для чтения книг, он утверждал, что думал, что оно может принадлежать русским и содержать разведывательную информацию.
Тем не менее в своей заключительной речи он выразил сожаление о том, что брал вещи из заброшенных квартир, и извинился за свое поведение.
Украинские военные задержали Симана по подозрению в мародерстве в апреле 2022 года и после первых допросов передали его местной полиции, которая после собственного допроса отпустила его. Затем Симан уехал в Чехию, но на этом для него все не закончилось. На него обратил внимание Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), который в прошлом году предъявил ему обвинения в незаконной деятельности в иностранной армии, а также в грабеже на территории военных действий.