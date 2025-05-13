Дело чеха, который обворовывал мертвых в Украине, передано в Верховный суд

Новости 420on 13 мая 2025 09:30 1025

Филип Симан грабил в зоне боевых действий в Украине и за это уже дважды был приговорен к тюремному заключению. Бывший чешский доброволец в украинской армии Филип Симан после апелляционного решения Высшего суда в Праге должен провести за решеткой восемь лет, суд ужесточил ему наказание за службу в иностранной армии. Однако адвокат Симана отвергает это и подал апелляцию в Верховный суд.