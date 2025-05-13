«Ирония в том, что нас 8 миллиардов, а судьба человечества находится в руках трех мужчин», — заявил в Праге бывший президент Финляндии
13 мая 2025
13:00
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«Если мы хотим быть действительно сильнее, недостаточно иметь современные, хорошо оснащенные и обученные армии. Настоящая сила — это люди, которые готовы защищать свой образ жизни», — заявил президент Чехии Петр Павел в своем вступительном слове на международной конференции о будущем ЕС в Праге. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что мир и свобода являются важнейшими ценностями, поскольку без них не существуют другие. Он сказал, что смотрит в будущее с оптимизмом.
«Каждый из нас защищает свою страну тем, какую информацию он принимает без критики и какую без критики передает дальше», — отметил Ниинистё.
В прошлом году бывший президент Финляндии по поручению Европейской комиссии подготовил доклад о гражданской и военной готовности Европы, на котором частично основана политическая программа нынешней Еврокомиссии.
«Ирония заключается в том, что нас, людей, восемь миллиардов, а наша судьба, похоже, находится в руках трех мужчин», — продолжил Ниинистё, имея в виду президентов США, России и Китая. Однако он добавил, что и они «только люди».
Трамп, Си и Путин
«Президент (Дональд) Трамп — боец, но не воин. Он хочет сражаться на своем поле, а это бизнес, экономика. Президент Китая Си (Цзиньпин), с другой стороны, должен быть очень осторожен с экономикой, поскольку она является ключом к удержанию китайского общества... Он не заинтересован в войне. Президент России (Владимир) Путин ... считает, что мы, Европа, слабы. Это послание мы должны изменить. Показать, что мы сильны».
Кроме «необходимого укрепления оборонной промышленности», чешский президент перед Ниинистё говорил о необходимости укрепления критического мышления и медийной грамотности и высоко оценил то, что «Европейский союз вступил на трудный, но неизбежный путь дерегулирования и стремится устранить ненужную бюрократию».
По мнению Павела, ЕС должен продолжать расширяться и не должен «закрывать двери странам, которые заинтересованы в нем или даже борются за свою и нашу безопасность и свободу». «Нерешительность создает пространство для тех, кто целенаправленно хочет ослабить и разделить нас», — сказал президент.
Готовность людей и инфраструктуры
Призыв к тому, что сохранение мира и свободы является основой всех других ценностей и образа жизни, прозвучал во всех трех вступительных речах. Еврокомиссар Рибера назвала деньги, потраченные на подготовку населения и инфраструктуры к кризисам, стратегической инвестицией.
Европейская комиссия уже в конце марта опубликовала для стран-членов стратегию готовности, в которой, например, призывает людей иметь запасы продуктов на 72 часа на случай стихийных бедствий и техногенных катастроф. В Чехии подробное руководство по готовности к чрезвычайным ситуациям готовит к концу лета Министерство внутренних дел.
«В целом, я бы сказал, что у меня позитивный взгляд на будущее, хотя, господин президент (Павел), нас ждут тяжелые дни», — с улыбкой завершил свою речь бывший президент Финляндии и пошутил о соперничестве Чехии и Финляндии в хоккее.
В прошлом году бывший президент Финляндии по поручению Европейской комиссии подготовил доклад о гражданской и военной готовности Европы, на котором частично основана политическая программа нынешней Еврокомиссии.
«Ирония заключается в том, что нас, людей, восемь миллиардов, а наша судьба, похоже, находится в руках трех мужчин», — продолжил Ниинистё, имея в виду президентов США, России и Китая. Однако он добавил, что и они «только люди».
Трамп, Си и Путин
«Президент (Дональд) Трамп — боец, но не воин. Он хочет сражаться на своем поле, а это бизнес, экономика. Президент Китая Си (Цзиньпин), с другой стороны, должен быть очень осторожен с экономикой, поскольку она является ключом к удержанию китайского общества... Он не заинтересован в войне. Президент России (Владимир) Путин ... считает, что мы, Европа, слабы. Это послание мы должны изменить. Показать, что мы сильны».
Кроме «необходимого укрепления оборонной промышленности», чешский президент перед Ниинистё говорил о необходимости укрепления критического мышления и медийной грамотности и высоко оценил то, что «Европейский союз вступил на трудный, но неизбежный путь дерегулирования и стремится устранить ненужную бюрократию».
По мнению Павела, ЕС должен продолжать расширяться и не должен «закрывать двери странам, которые заинтересованы в нем или даже борются за свою и нашу безопасность и свободу». «Нерешительность создает пространство для тех, кто целенаправленно хочет ослабить и разделить нас», — сказал президент.
Готовность людей и инфраструктуры
Призыв к тому, что сохранение мира и свободы является основой всех других ценностей и образа жизни, прозвучал во всех трех вступительных речах. Еврокомиссар Рибера назвала деньги, потраченные на подготовку населения и инфраструктуры к кризисам, стратегической инвестицией.
Европейская комиссия уже в конце марта опубликовала для стран-членов стратегию готовности, в которой, например, призывает людей иметь запасы продуктов на 72 часа на случай стихийных бедствий и техногенных катастроф. В Чехии подробное руководство по готовности к чрезвычайным ситуациям готовит к концу лета Министерство внутренних дел.
«В целом, я бы сказал, что у меня позитивный взгляд на будущее, хотя, господин президент (Павел), нас ждут тяжелые дни», — с улыбкой завершил свою речь бывший президент Финляндии и пошутил о соперничестве Чехии и Финляндии в хоккее.