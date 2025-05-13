«Ирония в том, что нас 8 миллиардов, а судьба человечества находится в руках трех мужчин», — заявил в Праге бывший президент Финляндии

Новости 420on 13 мая 2025 13:00 752

«Если мы хотим быть действительно сильнее, недостаточно иметь современные, хорошо оснащенные и обученные армии. Настоящая сила — это люди, которые готовы защищать свой образ жизни», — заявил президент Чехии Петр Павел в своем вступительном слове на международной конференции о будущем ЕС в Праге. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что мир и свобода являются важнейшими ценностями, поскольку без них не существуют другие. Он сказал, что смотрит в будущее с оптимизмом.