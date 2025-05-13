Крупная облава в Украине. Мошенники из колл-центра обобрали десятки чехов на миллионы
13 мая 2025
15:00
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Чешские полицейские в сотрудничестве с коллегами из Украины разоблачили банду мошенников, занимавшихся инвестициями через интернет. В ходе масштабной облавы в Закарпатской области украинские и чешские оперативники задержали 70 человек, ущерб оценивается в несколько десятков миллионов. Преступная группировка действовала на территории Украины и выбирала жертв из Чехии.
О деле во вторник сообщила полиция в сети X.
«Преступная группа участвовала в создании и управлении мошенническими инвестиционными платформами, которые своим графическим оформлением и изощренностью создавали впечатление легитимных инвестиционных доменов», — сообщил глава чешского Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Бржетислав Брейха.
По данным полиции, подозреваемые убеждали жертв установить приложение для удаленного доступа, с помощью которого они практически полностью завладели банковскими счетами обманутых, с которых переводили деньги на другие счета. Суммы в итоге были конвертированы в криптовалюту.
«В то же время их ИТ-специалисты создавали онлайн-рекламу, продвигающую фальшивые инвестиционные платформы, и тем самым усиливали видимость реальных инвестиционных возможностей с возможностью значительной прибыли», — отметил Брейха.
По данным следователей, банда действовала из колл-центра в Закарпатской области Украины, где полиция также задержала главных организаторов и рядовых сотрудников.
«Нелегальный колл-центр с собственной серверной занимал два этажа административного здания и оберегался охранниками, электронной системой безопасности и десятками камер», — уточнил Брейха.
Над расследованием под рабочим названием Pathfinder чешские полицейские специалисты работали в сотрудничестве с украинскими властями в рамках следственной группы Евроюста около полугода. Само задержание подозреваемых произошло в период с 29 апреля по 2 мая, в нем также участвовала группа из четырех чешских полицейских.
Под стражу были взяты 70 человек, в том числе четверо подозреваемых в организации деятельности банды, полиция изъяла сотни единиц коммуникационной и вычислительной техники.
«Преступная группа участвовала в создании и управлении мошенническими инвестиционными платформами, которые своим графическим оформлением и изощренностью создавали впечатление легитимных инвестиционных доменов», — сообщил глава чешского Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Бржетислав Брейха.
По данным полиции, подозреваемые убеждали жертв установить приложение для удаленного доступа, с помощью которого они практически полностью завладели банковскими счетами обманутых, с которых переводили деньги на другие счета. Суммы в итоге были конвертированы в криптовалюту.
«В то же время их ИТ-специалисты создавали онлайн-рекламу, продвигающую фальшивые инвестиционные платформы, и тем самым усиливали видимость реальных инвестиционных возможностей с возможностью значительной прибыли», — отметил Брейха.
По данным следователей, банда действовала из колл-центра в Закарпатской области Украины, где полиция также задержала главных организаторов и рядовых сотрудников.
«Нелегальный колл-центр с собственной серверной занимал два этажа административного здания и оберегался охранниками, электронной системой безопасности и десятками камер», — уточнил Брейха.
Над расследованием под рабочим названием Pathfinder чешские полицейские специалисты работали в сотрудничестве с украинскими властями в рамках следственной группы Евроюста около полугода. Само задержание подозреваемых произошло в период с 29 апреля по 2 мая, в нем также участвовала группа из четырех чешских полицейских.
Под стражу были взяты 70 человек, в том числе четверо подозреваемых в организации деятельности банды, полиция изъяла сотни единиц коммуникационной и вычислительной техники.
На данный момент следователи задокументировали по делу как минимум 37 потерпевших из Чехии, общий ущерб составил 9 миллионов крон. По информации полиции, жертвы банды есть и в других странах, о которых шла речь, но следователи не уточнили, в каких именно. Окончательный ущерб на территории ЕС полиция оценивает в миллионы евро и будет известен только после анализа изъятой техники.
Четверо главных организаторов были обвинены полицией в мошенничестве в особо крупных размерах по украинскому уголовному кодексу и помещены под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества, в отношении других задержанных ведется расследование.