Крупная облава в Украине. Мошенники из колл-центра обобрали десятки чехов на миллионы

Новости и статьи 13 мая 2025 15:00 50

Чешские полицейские в сотрудничестве с коллегами из Украины разоблачили банду мошенников, занимавшихся инвестициями через интернет. В ходе масштабной облавы в Закарпатской области украинские и чешские оперативники задержали 70 человек, ущерб оценивается в несколько десятков миллионов. Преступная группировка действовала на территории Украины и выбирала жертв из Чехии.