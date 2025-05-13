Среда станет самым опасным днем по степени активности клещей

Новости и статьи 13 мая 2025 18:00 1020

Активность клещей в Чешской Республике, уже и так достаточно высокая, в этом месяце продолжит расти. Они переносят различные заболевания, среди которых наиболее известны клещевой энцефалит и боррелиоз.