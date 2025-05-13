Среда станет самым опасным днем по степени активности клещей
13 мая 2025
18:00
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Активность клещей в Чешской Республике, уже и так достаточно высокая, в этом месяце продолжит расти. Они переносят различные заболевания, среди которых наиболее известны клещевой энцефалит и боррелиоз.
Метеорологи используют пятибалльную шкалу, по которой ежедневно на карте цветом обозначают распределение клещей. За исключением некоторых районов, сейчас карта окрашена в темно-коричневый цвет, что означает наивысший риск. Такие же показатели ожидаются в среду и в четверг.
Активность высока во многих районах Чешской Республики, и в ближайшие дни ожидается ее повышение до чрезвычайного уровня.
На клещей влияет погода. Им подходит теплая и влажная среда, хуже всего они переносят засуху. При коротких и мягких зимах следует рассчитывать на их раннее появление. Наибольшее количество клещей наблюдается в период с марта по июнь с пиком в мае, второй пик приходится на осень и длится до наступления первых заморозков.
С зараженным клещом люди могут столкнуться практически везде, например в городских парках или в садах.