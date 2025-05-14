Мы не скептичный народ, чехи — счастливые оптимисты

16% людей считают себя оптимистами по натуре, еще 56% верят, что все будет хорошо. Абсолютными скептиками являются 4% опрошенных, а опасения плохого исхода преобладают у 24% людей.



Две трети оптимистов (67%) считают себя оптимистами на протяжении всей жизни, треть из них, напротив, признают, что были периоды, когда они считали себя скептиками. Напротив, треть пессимистов всегда были такими, а две трети раньше были более радостными.



Люди чаще всего склоняются к оптимизму благодаря собственным активным усилиям по формированию позитивного подхода, в то время как пессимисты выработали мрачный подход на основе жизненного опыта, с возрастом или из-за ситуации в мире.



Исследование также показывает, что большинство оптимистов относятся к возрастной группе от 30 до 44 лет. Чаще всего это люди с более высоким образованием и доходом. Самой счастливой группой по переживаемым эмоциям являются оптимистично настроенные люди в возрасте от 45 до 64 лет. Они чаще чего-то ждут, находят внутренний покой и, наоборот, испытывают меньше негативных эмоций.