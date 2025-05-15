Опрос: Восемь из десяти чехов готовы защищать свою страну. Более решительны только поляки
15 мая 2025
08:00
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В феврале и марте 2025 года организация GLOBSEC провела опрос, в котором приняли участие 9 000 респондентов из девяти стран Центральной и Восточной Европы. Результаты показывают все более заметные различия между отдельными странами.
Неправительственная организация GLOBSEC, расположенная в Братиславе, опубликовала результаты опроса о готовности европейцев бороться за свободу в 2025 году. Организация публикует результаты ежегодно с 2016 года. В этом году в опросе приняли участие девять европейских стран, в том числе Чехия.
Исследование показало, что большинство жителей восьми стран в случае нападения со стороны другой страны будут защищать свою родину. Наибольшую готовность выразили поляки, за ними следуют чехи, венгры и румыны. Напротив, в Словакии в оборону вступили бы менее 50% населения.
Отношение общественности в Центральной Европе к войне в Украине демонстрирует все более выраженные различия. В то время как в Чехии сохраняется относительно сильная поддержка Украины, в Словакии отношение к ней скорее скептическое.
«В целом мы видим, что в Чехии поддержка в значительной степени однозначна, и большинство жителей Центральной Европы хотят поддерживать Украину в вопросах безопасности и военных вопросах. Но очень многие люди также устали от войны. Они чувствуют негативные последствия войны, связанные с финансовым кризисом и консолидацией», — описывает одна из авторов исследования Катарина Клингова.
«Мы начали с трех стран: Словакии, Чехии и Венгрии. За последние пять лет мы расширили охват до стран Балтии, V4, Румынии и Болгарии. В будущем мы хотели бы охватить также страны Западной Европы, такие как Германия», — отмечает Клингoва.
Опасения по поводу России и Китая
Авторы исследования также выясняли, каково отношение к России после трех лет войны в Украине. Для большинства стран она по-прежнему представляет угрозу. Наиболее опасной ее считают поляки (86%), а вот только треть болгар считают Россию опасной.
Все более заметной и тревожной угрозой для европейцев в центральной и восточной частях континента становится Китай. Но только две страны считают Китай растущей угрозой безопасности. «В Чешской Республике так считают 53% людей, в Литве — уже 49%, но из девяти опрошенных стран это две страны, которые больше всего указывают на опасную деятельность Китая», — добавляет Клингová.
Почти 60% чехов считают, что Украина имеет право нападать на российские территории в ответ на российское вторжение. В Словакии с этим утверждением согласна только половина населения.
Другие различия между Чехией и Словакией проявились в отношении военной поддержки Украины. «До 63% словаков считают, что оказание помощи Украине бесполезно затягивает войну», — добавляет Клингoва.
Доверие к ЕС и НАТО
Клингова также отмечает стабильную поддержку институтов Европейского союза и НАТО, которые играют ключевую роль в конфликте. Почти три четверти респондентов из Чехии хотели бы остаться в ЕС. В случае Североатлантического альянса их число выросло до 86%. Напротив, в Болгарии около 40% людей предпочли бы выйти из этих институтов.
Исследование также было посвящено восприятию демократии как государственного устройства, стремящегося к защите свободы и прав. В Чехии в демократию верят 89% респондентов. Это самый высокий показатель среди всех исследованных стран. Наименьшее доверие к демократии в Болгарии, но даже там этот показатель остается относительно высоким.
Исследование показало, что большинство жителей восьми стран в случае нападения со стороны другой страны будут защищать свою родину. Наибольшую готовность выразили поляки, за ними следуют чехи, венгры и румыны. Напротив, в Словакии в оборону вступили бы менее 50% населения.
Отношение общественности в Центральной Европе к войне в Украине демонстрирует все более выраженные различия. В то время как в Чехии сохраняется относительно сильная поддержка Украины, в Словакии отношение к ней скорее скептическое.
«В целом мы видим, что в Чехии поддержка в значительной степени однозначна, и большинство жителей Центральной Европы хотят поддерживать Украину в вопросах безопасности и военных вопросах. Но очень многие люди также устали от войны. Они чувствуют негативные последствия войны, связанные с финансовым кризисом и консолидацией», — описывает одна из авторов исследования Катарина Клингова.
«Мы начали с трех стран: Словакии, Чехии и Венгрии. За последние пять лет мы расширили охват до стран Балтии, V4, Румынии и Болгарии. В будущем мы хотели бы охватить также страны Западной Европы, такие как Германия», — отмечает Клингoва.
Опасения по поводу России и Китая
Авторы исследования также выясняли, каково отношение к России после трех лет войны в Украине. Для большинства стран она по-прежнему представляет угрозу. Наиболее опасной ее считают поляки (86%), а вот только треть болгар считают Россию опасной.
Все более заметной и тревожной угрозой для европейцев в центральной и восточной частях континента становится Китай. Но только две страны считают Китай растущей угрозой безопасности. «В Чешской Республике так считают 53% людей, в Литве — уже 49%, но из девяти опрошенных стран это две страны, которые больше всего указывают на опасную деятельность Китая», — добавляет Клингová.
Почти 60% чехов считают, что Украина имеет право нападать на российские территории в ответ на российское вторжение. В Словакии с этим утверждением согласна только половина населения.
Другие различия между Чехией и Словакией проявились в отношении военной поддержки Украины. «До 63% словаков считают, что оказание помощи Украине бесполезно затягивает войну», — добавляет Клингoва.
Доверие к ЕС и НАТО
Клингова также отмечает стабильную поддержку институтов Европейского союза и НАТО, которые играют ключевую роль в конфликте. Почти три четверти респондентов из Чехии хотели бы остаться в ЕС. В случае Североатлантического альянса их число выросло до 86%. Напротив, в Болгарии около 40% людей предпочли бы выйти из этих институтов.
Исследование также было посвящено восприятию демократии как государственного устройства, стремящегося к защите свободы и прав. В Чехии в демократию верят 89% респондентов. Это самый высокий показатель среди всех исследованных стран. Наименьшее доверие к демократии в Болгарии, но даже там этот показатель остается относительно высоким.