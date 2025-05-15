Опрос: Восемь из десяти чехов готовы защищать свою страну. Более решительны только поляки

Новости 420on 15 мая 2025 08:00 1309

В феврале и марте 2025 года организация GLOBSEC провела опрос, в котором приняли участие 9 000 респондентов из девяти стран Центральной и Восточной Европы. Результаты показывают все более заметные различия между отдельными странами.