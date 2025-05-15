Анализ: В приграничных районах Чехии аренда может быть даже дороже, чем в Германии
15 мая 2025
10:00
1455
В некоторых приграничных районах Чехии цены на аренду сопоставимы или выше, чем в Германии. Учитывая, что в западной стране зарплаты выше, чем в Чехии, многие ремесленники и специалисты могут захотеть переехать за границу. Об этом свидетельствуют данные риелторской платформы Bezrealitky.cz, которые имеются в распоряжении ČTK.
В Чехии средняя арендная плата в настоящее время составляет около 350 крон за квадратный метр, в Германии цены варьируются в зависимости от федеральной земли. Арендная плата в небольших немецких городах значительно ниже, чем в крупных городах.
Например, средняя арендная плата за квартиру в панельном доме в Хемнице составляет, согласно данным платформы, 125 крон за квадратный метр. Это меньше, чем, например, в Хомутове, где аренда стоит около 150 крон за квадратный метр. Отремонтированная семейная квартира в Хофе может стоить примерно столько же, как и в Аше, то есть около 250 крон за квадратный метр.
Напротив, в крупных чешских городах аренда квартир по-прежнему дешевле, чем в Германии. Например, в Регенсбурге она колеблется от 400 до 500 крон за квадратный метр, а в Пльзене средняя стоимость составляет около 270 крон за часть арендуемой площади. В Дрездене аренда составляет около 300 крон за квадратный метр, а в соседнем Усти-над-Лабем в среднем 220 крон за квадратный метр. В Германии по сравнению с Чехией значительно выше и коммунальные платежи.
В Германии средняя заработная плата значительно выше, чем в Чехии. Согласно данным Федерального статистического управления, в 2024 году средняя годовая заработная плата в Германии составляла 52 159 евро (примерно 1,3 миллиона крон). В пересчете на месяц это составляло около 108 000 крон. В Чехии, по данным Чешского статистического управления, средняя месячная заработная плата в прошлом году составляла 46 165 крон. В четвертом квартале месячная заработная плата составляла 49 229 крон.
По данным Bezrealitky.cz, в Германии работает около 40 000 чехов, причем значительная часть из них ездит на работу из Чехии. В основном это работники таких отраслей, как строительство, уход за больными, информационные технологии, а также ремесленники. Для многих из них жизнь в Германии становится более выгодной альтернативой.
Например, средняя арендная плата за квартиру в панельном доме в Хемнице составляет, согласно данным платформы, 125 крон за квадратный метр. Это меньше, чем, например, в Хомутове, где аренда стоит около 150 крон за квадратный метр. Отремонтированная семейная квартира в Хофе может стоить примерно столько же, как и в Аше, то есть около 250 крон за квадратный метр.
Напротив, в крупных чешских городах аренда квартир по-прежнему дешевле, чем в Германии. Например, в Регенсбурге она колеблется от 400 до 500 крон за квадратный метр, а в Пльзене средняя стоимость составляет около 270 крон за часть арендуемой площади. В Дрездене аренда составляет около 300 крон за квадратный метр, а в соседнем Усти-над-Лабем в среднем 220 крон за квадратный метр. В Германии по сравнению с Чехией значительно выше и коммунальные платежи.
В Германии средняя заработная плата значительно выше, чем в Чехии. Согласно данным Федерального статистического управления, в 2024 году средняя годовая заработная плата в Германии составляла 52 159 евро (примерно 1,3 миллиона крон). В пересчете на месяц это составляло около 108 000 крон. В Чехии, по данным Чешского статистического управления, средняя месячная заработная плата в прошлом году составляла 46 165 крон. В четвертом квартале месячная заработная плата составляла 49 229 крон.
По данным Bezrealitky.cz, в Германии работает около 40 000 чехов, причем значительная часть из них ездит на работу из Чехии. В основном это работники таких отраслей, как строительство, уход за больными, информационные технологии, а также ремесленники. Для многих из них жизнь в Германии становится более выгодной альтернативой.