Анализ: В приграничных районах Чехии аренда может быть даже дороже, чем в Германии

Новости 420on 15 мая 2025 10:00 1455

В некоторых приграничных районах Чехии цены на аренду сопоставимы или выше, чем в Германии. Учитывая, что в западной стране зарплаты выше, чем в Чехии, многие ремесленники и специалисты могут захотеть переехать за границу. Об этом свидетельствуют данные риелторской платформы Bezrealitky.cz, которые имеются в распоряжении ČTK.