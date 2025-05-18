Почвенная засуха в Чехии набирает силу, прогноз остается неблагоприятным
18 мая 2025
19:00
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Почвенная засуха в Чехии набирает силу и, по мнению экспертов, ее уже можно сравнить с той, которая царила в Чехии, например, с начала 2018 года. Четверть территории республики уже пострадала от экстремальной засухи, то есть от самой высокой степени. Дефицит осадков с начала этого года значительный, сообщают эксперты проекта Intersucho. Треть территории страдает от второй и третьей степени. Прогноз на ближайшие дни не дает шансов на существенное улучшение.
Засуха уже сейчас создает значительные проблемы для фермеров и лесоводов. Для некоторых полевых культур это может стать критичным, ограничивая новые лесопосадки и значительно увеличивая риск лесных пожаров. Еще одним негативным фактором для фермеров являются ночные заморозки, которые в последние дни несколько раз наблюдались в некоторых частях республики и еще не закончились.
Только на 11% территории в настоящее время засуха в почве до глубины одного метра отсутствует. Наихудшая ситуация по сравнению со средними показателями наблюдается в более широкой области Есеника, в значительной части Пардубицкого края и Высочины, а также в Моравско-Силезском и Злинском краях. Очень мало воды в почве и в Южной Моравии. Плохая ситуация наблюдается также в ряде других мест республики. Значительно хуже ситуация в поверхностном слое до 40 сантиметров. Относительная насыщенность уже на большей части территории упала ниже 50%, в части Южной Моравии даже ниже 30%. «Значения ниже 50% означают для растительности умеренный стресс, ниже 30% начинают ограничиваться процессы роста», — сообщили эксперты проекта Intersucho в сети X.
Все это является следствием слабого снежного покрова зимой и общего недостатка осадков с начала года. Климатолог Павел Заградничек в сети X заявил, что «выпало только треть снега по сравнению с обычными условиями (1961-2000), в низинах даже пятая часть, в горах половина».
По данным метеорологов, с начала года по 11 мая на большей части территории выпало менее 75% от среднего показателя за 1991-2020 годы, а в большей части Высочины и Пардубицкого края даже менее 50%.
Нехватка влаги на полях проявляется в том, что страдают посевы озимых, а также начинают страдать яровые посевы зерновых, бобовых, в основном мака и сахарной свеклы. Погода сказывается также на всходящей кукурузе и посаженном картофеле. Неблагоприятны условия и для удобрения.
Проблемным начинает становиться также риск пожаров.
Только на 11% территории в настоящее время засуха в почве до глубины одного метра отсутствует. Наихудшая ситуация по сравнению со средними показателями наблюдается в более широкой области Есеника, в значительной части Пардубицкого края и Высочины, а также в Моравско-Силезском и Злинском краях. Очень мало воды в почве и в Южной Моравии. Плохая ситуация наблюдается также в ряде других мест республики. Значительно хуже ситуация в поверхностном слое до 40 сантиметров. Относительная насыщенность уже на большей части территории упала ниже 50%, в части Южной Моравии даже ниже 30%. «Значения ниже 50% означают для растительности умеренный стресс, ниже 30% начинают ограничиваться процессы роста», — сообщили эксперты проекта Intersucho в сети X.
Все это является следствием слабого снежного покрова зимой и общего недостатка осадков с начала года. Климатолог Павел Заградничек в сети X заявил, что «выпало только треть снега по сравнению с обычными условиями (1961-2000), в низинах даже пятая часть, в горах половина».
По данным метеорологов, с начала года по 11 мая на большей части территории выпало менее 75% от среднего показателя за 1991-2020 годы, а в большей части Высочины и Пардубицкого края даже менее 50%.
Нехватка влаги на полях проявляется в том, что страдают посевы озимых, а также начинают страдать яровые посевы зерновых, бобовых, в основном мака и сахарной свеклы. Погода сказывается также на всходящей кукурузе и посаженном картофеле. Неблагоприятны условия и для удобрения.
Проблемным начинает становиться также риск пожаров.