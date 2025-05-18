Почвенная засуха в Чехии набирает силу, прогноз остается неблагоприятным

Новости и статьи 18 мая 2025 19:00 711

Почвенная засуха в Чехии набирает силу и, по мнению экспертов, ее уже можно сравнить с той, которая царила в Чехии, например, с начала 2018 года. Четверть территории республики уже пострадала от экстремальной засухи, то есть от самой высокой степени. Дефицит осадков с начала этого года значительный, сообщают эксперты проекта Intersucho. Треть территории страдает от второй и третьей степени. Прогноз на ближайшие дни не дает шансов на существенное улучшение.