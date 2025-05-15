На космодроме Байконур задержали двух чехов, пытавшихся сделать фото. Им выписали штраф
15 мая 2025
13:30
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Иностранные туристы были задержаны правоохранительными органами на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, двое задержанных оказались туристами из Чехии. «Мужчины пытались пробраться к ракете „Буран“ и сделать фото», — добавил он.
По его словам, в отношении правонарушителей составили административный протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП) с выплатой штрафа в 5 000 рублей. Их отпустили.
О задержании двух чехов на Байконуре сообщает также телеграм-канал Shot, который идентифицировал пару как 26-летнего Ондрея и 25-летнего Якуба. «Днем ранее, по их словам, ребята захотели увидеть ракету-носитель „Энергия“. Они приехали на космодром с фотоаппаратами, но не смогли тайно проникнуть внутрь», — пишет Shot.
Сервер RBK в связи с задержанием пары пишет, что такие случаи не являются редкими. В апреле на месте сборки и заправки ракет-носителей «Буран» на Байконуре были задержаны три испанца и австралиец, написал российский сайт. В ноябре прошлого года ТАСС сообщил о задержании немца и француза, которые, по его информации, хотели осмотреть ракету «Энергия». В июне прошлого года на территорию космодрома пытались проникнуть два гражданина Франции, один из которых умер от обезвоживания.
Байконур — космодром в Казахстане, изначально использовавшийся Советским Союзом, а затем Россией для запуска космических ракет. Он находится в ведении российского космического агентства «Роскосмос» совместно с ВВС России. Космодром расположен в отдаленной степной местности, доступ к нему ограничен. Желающие понаблюдать за запуском космического корабля могут заказать экскурсию.
По его словам, в отношении правонарушителей составили административный протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП) с выплатой штрафа в 5 000 рублей. Их отпустили.
О задержании двух чехов на Байконуре сообщает также телеграм-канал Shot, который идентифицировал пару как 26-летнего Ондрея и 25-летнего Якуба. «Днем ранее, по их словам, ребята захотели увидеть ракету-носитель „Энергия“. Они приехали на космодром с фотоаппаратами, но не смогли тайно проникнуть внутрь», — пишет Shot.
Сервер RBK в связи с задержанием пары пишет, что такие случаи не являются редкими. В апреле на месте сборки и заправки ракет-носителей «Буран» на Байконуре были задержаны три испанца и австралиец, написал российский сайт. В ноябре прошлого года ТАСС сообщил о задержании немца и француза, которые, по его информации, хотели осмотреть ракету «Энергия». В июне прошлого года на территорию космодрома пытались проникнуть два гражданина Франции, один из которых умер от обезвоживания.
Байконур — космодром в Казахстане, изначально использовавшийся Советским Союзом, а затем Россией для запуска космических ракет. Он находится в ведении российского космического агентства «Роскосмос» совместно с ВВС России. Космодром расположен в отдаленной степной местности, доступ к нему ограничен. Желающие понаблюдать за запуском космического корабля могут заказать экскурсию.