На космодроме Байконур задержали двух чехов, пытавшихся сделать фото. Им выписали штраф

Новости 420on 15 мая 2025 13:30 1222

Иностранные туристы были задержаны правоохранительными органами на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.