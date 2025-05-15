Аферисты в Праге перепродают квартиры граждан СНГ без их ведома

Новости и статьи 15 мая 2025 15:00 1247

Следователи в Праге расследуют мошенничество с продажей квартир и разыскивают мужчину, заснятого камерами видеонаблюдения. По данным следователей, он предлагал, в частности, чужое жилье в районе Либень за 9 миллионов крон. Полиция также проверяет версию, что речь идет об организованной группе из нескольких человек.