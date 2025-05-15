Аферисты в Праге перепродают квартиры граждан СНГ без их ведома
15 мая 2025
15:00
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Следователи в Праге расследуют мошенничество с продажей квартир и разыскивают мужчину, заснятого камерами видеонаблюдения. По данным следователей, он предлагал, в частности, чужое жилье в районе Либень за 9 миллионов крон. Полиция также проверяет версию, что речь идет об организованной группе из нескольких человек.
Мужчина, подозреваемый в мошенничестве при продаже квартиры, представляется как Томаш Демиановский и в объявлениях указывает номер телефона 606 289 641.
По данным следователей, мужчина с фотографий, опубликованных полицией в связи с расследованием, размещал на различных риелторских порталах объявления о продаже квартиры на улице Смрчкова за 9 миллионов крон. Однако ни владелец, ни уполномоченный управляющий об этом не знали.
«Он уже пытался продать несколько таких объектов недвижимости, и всегда речь шла о квартирах, принадлежащих лицам из бывшего Советского Союза (СССР). На встречи с заинтересованными лицами он посылал двойников владельцев с поддельными документами», — сообщил представитель полиции Ричард Хрдина.
Полиция не упомянула, удалось ли ему продать какую-либо из квартир.
«Если вы узнаете человека на фотографии или располагаете какой-либо информацией, которая может привести к его задержанию, позвоните по телефону 158», — добавил Хрдина, отметив, что полиция расследует дело как мошенничество, которое карается лишением свободы на срок до восьми лет. Не исключено, что речь идет об организованной группе и подозреваемых может быть больше.