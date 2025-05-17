Пражская больница Буловка приняла пациента с подозрением на Эболу
17 мая 2025
09:32
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Пражская больница Буловка вечером в пятницу приняла пациента с подозрением на высокоопасную инфекцию, результаты тестов будут известны в субботу, подтвердила ČTK пресс-секретарь больницы Ева Столейда Либигерова. По данным сайта Novinky.cz, пациент был доставлен в Буловку из Табора, подозрение связано с кровотечением — это может быть Эбола или Марбург.
«Мы подтверждаем поступление пациента с подозрением на высокоопасную инфекцию. Результаты анализа образцов будут известны завтра (в субботу) утром. На данный момент больше информации предоставить не можем», — написала Столейда Либигерова в текстовом сообщении для ČTK. Novinky со ссылкой на свой источник сообщили, что пациент, 1984 года рождения, прибыл в больницу Табора самостоятельно.
По данным сервера, в таборской больнице работали медики и пожарные в защитных костюмах, у заднего входа было несколько, по-видимому, дезинфекционных пунктов. Дорогу к инфекционному отделению больницы охраняли полицейские даже после отъезда пациента.
Южночешские пожарные в социальной сети X сообщили, что их подразделение транспортировало пациента из палаты в скорую помощь в больнице в Табор. «Затем была продезинфицирована как перевезенный пациент, помещенный в защитный мешок, так и все, кто контактировал с ней или участвовал в транспортировке», — добавили они.
Инфекционная клиника Булковки — единственное гражданское учреждение в Чехии, которое может оказывать помощь пациентам с высокозаразными инфекциями. Однако пока там находились только люди с подозрением на такую инфекцию. При поступлении пациенты помещаются в биобокс, который можно герметично закрыть.
Существует более десятка видов кровотечивых лихорадок, среди которых, наряду с Эболой и Марбург, также денге и желтая лихорадка. Эбола распространяется при контакте с инфицированным человеком или зараженным материалом. Проявляется кровотечением, а симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею и мышечные боли. Вирус вызвал в Африке несколько эпидемий болезни, смертность от которой достигает 25-90 процентов.
Марбургская лихорадка имеет смертность 88 процентов и относится к группе филовирусов, к которой также принадлежит вирус Эбола, вызвавший в Африке несколько эпидемий. Однако, в отличие от Эболы, против Марбурга не существует антивирусного лечения или вакцины.
По данным сервера, в таборской больнице работали медики и пожарные в защитных костюмах, у заднего входа было несколько, по-видимому, дезинфекционных пунктов. Дорогу к инфекционному отделению больницы охраняли полицейские даже после отъезда пациента.
Южночешские пожарные в социальной сети X сообщили, что их подразделение транспортировало пациента из палаты в скорую помощь в больнице в Табор. «Затем была продезинфицирована как перевезенный пациент, помещенный в защитный мешок, так и все, кто контактировал с ней или участвовал в транспортировке», — добавили они.
Инфекционная клиника Булковки — единственное гражданское учреждение в Чехии, которое может оказывать помощь пациентам с высокозаразными инфекциями. Однако пока там находились только люди с подозрением на такую инфекцию. При поступлении пациенты помещаются в биобокс, который можно герметично закрыть.
Существует более десятка видов кровотечивых лихорадок, среди которых, наряду с Эболой и Марбург, также денге и желтая лихорадка. Эбола распространяется при контакте с инфицированным человеком или зараженным материалом. Проявляется кровотечением, а симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею и мышечные боли. Вирус вызвал в Африке несколько эпидемий болезни, смертность от которой достигает 25-90 процентов.
Марбургская лихорадка имеет смертность 88 процентов и относится к группе филовирусов, к которой также принадлежит вирус Эбола, вызвавший в Африке несколько эпидемий. Однако, в отличие от Эболы, против Марбурга не существует антивирусного лечения или вакцины.