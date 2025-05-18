У пациента пражской больницы Буловка не подтвердился вирус эбола
18 мая 2025
09:00
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Пациент, который находится в больнице Буловка в Праге, не болен эболой. В субботу это подтвердили результаты анализов, которые были отправлены в берлинский Институт Роберта Коха. Об этом сообщила пресс-служба больницы.
«Мы получили результаты тестов из Института Коха в Берлине, они отрицательные», — сообщила в полдевятого вечера Ева Столейда Либигерова, пресс-секретарь Факультетской больницы Буловка.
Хорошие новости подтвердила и директор Краевой гигиенической станции Южночешского края в Чешских Будейовицах Кветослава Котрбова. «Результаты тестов исключили заболевание кровоточивой лихорадкой и другими опасными болезнями», — заявила Котрбова.
Пациент является гражданином США и прибыл в Чешскую Республику 6 мая. Ранее он посетил Демократическую Республику Конго и Руанду.
В пятницу он был госпитализирован в больницу в Таборе, и в тот же день ранним вечером из-за подозрения на высокоопасное заболевание команда медиков при строгих мерах безопасности перевезла его в специализированное отделение Факультетской больницы Буловка в Праге.
Пресс-секретарь больницы Буловка заявила, что состояние пациента стабилизировалось. «Он по-прежнему находится в больнице», — отметила пресс-секретарь.
Гигиенисты на юге Чехии быстро отследили контакты мужчины, который до госпитализации пробыл в республике около 10 дней. 40-летний американец встретился в общей сложности с 26 людьми. Ни у кого из них не проявились симптомы заболевания. До получения результатов они находились в карантине. «В настоящее время мы информируем лиц, которым мы предписали карантин, представителей Южночешского края, города Табор и другие заинтересованные учреждения», — добавила директор южночешских гигиенистов Котрбова.
Министр здравоохранения Властимил Валек высоко оценил работу служб экстренной помощи, врачей и гигиенистов. «Я благодарю всех медицинских работников, гигиенистов и сотрудников служб экстренной помощи за профессионально и оперативно проделанную работу. Вместе с тем я хотел бы напомнить, что в подобных ситуациях действуют четко установленные, неоднократно отработанные протоколы. Все задействованные службы регулярно проводят учения по подобным ситуациям, что подтвердило необходимость таких учений», — заявил Валек.
Хорошие новости подтвердила и директор Краевой гигиенической станции Южночешского края в Чешских Будейовицах Кветослава Котрбова. «Результаты тестов исключили заболевание кровоточивой лихорадкой и другими опасными болезнями», — заявила Котрбова.
Пациент является гражданином США и прибыл в Чешскую Республику 6 мая. Ранее он посетил Демократическую Республику Конго и Руанду.
В пятницу он был госпитализирован в больницу в Таборе, и в тот же день ранним вечером из-за подозрения на высокоопасное заболевание команда медиков при строгих мерах безопасности перевезла его в специализированное отделение Факультетской больницы Буловка в Праге.
Пресс-секретарь больницы Буловка заявила, что состояние пациента стабилизировалось. «Он по-прежнему находится в больнице», — отметила пресс-секретарь.
Гигиенисты на юге Чехии быстро отследили контакты мужчины, который до госпитализации пробыл в республике около 10 дней. 40-летний американец встретился в общей сложности с 26 людьми. Ни у кого из них не проявились симптомы заболевания. До получения результатов они находились в карантине. «В настоящее время мы информируем лиц, которым мы предписали карантин, представителей Южночешского края, города Табор и другие заинтересованные учреждения», — добавила директор южночешских гигиенистов Котрбова.
Министр здравоохранения Властимил Валек высоко оценил работу служб экстренной помощи, врачей и гигиенистов. «Я благодарю всех медицинских работников, гигиенистов и сотрудников служб экстренной помощи за профессионально и оперативно проделанную работу. Вместе с тем я хотел бы напомнить, что в подобных ситуациях действуют четко установленные, неоднократно отработанные протоколы. Все задействованные службы регулярно проводят учения по подобным ситуациям, что подтвердило необходимость таких учений», — заявил Валек.