У пациента пражской больницы Буловка не подтвердился вирус эбола

Новости 420on 18 мая 2025 09:00 786

Пациент, который находится в больнице Буловка в Праге, не болен эболой. В субботу это подтвердили результаты анализов, которые были отправлены в берлинский Институт Роберта Коха. Об этом сообщила пресс-служба больницы.