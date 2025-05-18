Страховые компании должны предоставить пострадавшим в ДТП запасной автомобиль и выплатить компенсацию за период нетрудоспособности

Сразу после аварии необходимо соблюдать ряд правил, чтобы получить возмещение. Во-первых, нужно оценить ущерб и, если он превышает 100 000 крон, вызвать полицию. С июля эта сумма удвоится. Полицию необходимо вызывать также в случае травм или повреждения чужого имущества.





«Хорошо задокументируйте место происшествия и заполните протокол о ДТП», — заявил Мартин Тинел из сравнительного сервиса Kalkulátor.cz. Среди прочего необходимо записать время и место аварии, описать ситуацию и добавить данные об участниках, транспортных средствах и страховщиках.





«Из документа должно быть ясно, кто является виновником. Если по этому вопросу не удается прийти к согласию, это повод вызвать полицию», — добавил он, отметив, что также необходимы данные о втором водителе и его страховой компании . Именно к ней впоследствии необходимо обращаться с требованиями о компенсации.





Жертвы имеют право на возмещение всех убытков, понесенных в результате аварии. То есть, например, компенсацию, связанную с лечением и другими последствиями, включая компенсацию за боль и страдания, компенсацию за постоянные последствия, уход за больными и, в самых трагических случаях, похоронные расходы.





Не выбрасывайте поврежденные вещи





Если в результате аварии были повреждены личные вещи, можно тоже потребовать компенсацию. Поэтому необходимо все хорошо задокументировать и ничего не выбрасывать и не ремонтировать до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос о возмещении ущерба.





«Пострадавшие имеют право на замену автомобиля, которая также оплачивается из обязательного страхования виновного. Они должны только подтвердить, что автомобиль не на ходу и что он им необходим, например, для поездок на работу», — отметил Тинел.





Прокат автомобиля, как правило, ограничен по времени, то есть на определенное количество дней, и по стоимости, когда устанавливается максимально возможная сумма расходов. Как правило, можно требовать автомобиль той же категории, что и поврежденный.





Если жертвы ДТП получили временную нетрудоспособность, они имеют право на компенсацию упущенной выгоды. Это право сохраняется как минимум на период нетрудоспособности, а в случае постоянных последствий — и после него. Страховая компания выплачивает разницу между средней заработной платой и пособиями по нетрудоспособности или от работодателя.





При этом страховщик не может ждать результатов возможных судебных разбирательств для выплаты возмещения ущерба.



«Компания обязана провести собственное страховое расследование. Оно должно проходить независимо от административного или уголовного разбирательства, и в большинстве случаев выплата возмещения не может быть обусловлена его завершением», — заявил юрист Радек Новотный из юридической фирмы Drobiš & Novotný, advokáti.



Ждать результатов уголовного или административного разбирательства можно только в исключительных случаях. Например, если страховая компания не имеет достаточных оснований для проведения собственного расследования или имеются спорные обстоятельства аварии.



