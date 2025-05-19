Дети в Чехии видят все хуже

Новости 420on 19 мая 2025 09:00 1217

Мы напрягаем зрение больше, чем когда-либо. Об этом свидетельствует и беспрецедентный рост близорукости у детей. По словам офтальмолога Евы Ерхотовой, самой большой проблемой — и это касается всех поколений — является чрезмерная нагрузка на глаза при ближнем зрении. Последствия этого заметны как в официальных данных, так и в кабинетах врачей.