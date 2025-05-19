Комментарий: Чиновники или ремесленники? Кто выживет в эпоху искусственного интеллекта

Новости 420on 19 мая 2025 10:00 34

То, что искусственный интеллект изменит рынок труда, не вызывает сомнений. Но кто станет ненужным, а кому он поможет, пока не ясно. Если «ненужный» бухгалтер научится работать с ИИ, у него есть шанс, пишет в своем комментарии генеральный директор компании myHeRoes Зузана Паулова.