Комментарий: Чиновники или ремесленники? Кто выживет в эпоху искусственного интеллекта
19 мая 2025
10:00
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То, что искусственный интеллект изменит рынок труда, не вызывает сомнений. Но кто станет ненужным, а кому он поможет, пока не ясно. Если «ненужный» бухгалтер научится работать с ИИ, у него есть шанс, пишет в своем комментарии генеральный директор компании myHeRoes Зузана Паулова.
Дискуссия о том, кто переживет грядущую волну искусственного интеллекта, набирает обороты. Часто говорят, что мастера, которые занимаются ручным трудом, имеют в этом отношении более надежное будущее, чем некоторые чиновники. И если посмотреть на это повнимательнее, в этом утверждении есть доля правды.
В то время как автоматизация административных задач с низкой добавленной стоимостью, таких как перепечатывание данных или выставление счетов, с появлением ИИ становится все проще, заменить умелые руки и комплексные решения проблем непосредственно у клиента для роботов пока остается вопросом далекого будущего. Таким образом, под угрозой находятся в первую очередь должности в бэк-офисе, бухгалтеры и в целом младшие и менее квалифицированные административные работники. Как и в 90-е годы, когда массовое появление компьютеров преобразовало офисы, и на этот раз рынок труда претерпит изменения. Вместо пяти бухгалтеров, возможно, будет достаточно одного, который будет контролировать системы ИИ, но человеческое понимание бухгалтерского учета останется ключевым.
ИИ может помочь и ремесленникам
С другой стороны, даже ремесленники не должны оставаться в стороне от технологического прогресса. ИИ может помочь им с административной работой, планированием маршрутов и заказов и даже с оптимизацией производства. Это позволит им сосредоточиться на том, что они действительно умеют — качественном ремесленном труде. Их специализация, гибкость и способность инновационно решать проблемы на месте — это качества, которые ИИ пока не может полностью заменить. А человеческий подход, который незаменим во многих ремесленных профессиях, также остается недостижимым для алгоритмов.
Специализация на уникальных видах деятельности, которые являются гибкими и требуют инновационных способов решения проблем на месте с клиентом. ИИ пока не может заменить комплексный и универсальный подход человека к решению проблем. В то же время он не заменит человеческий подход, который останется незаменимым для многих профессий.
Еще одним интересным фактором станет более поздний выход на пенсию. В контексте этих изменений на рынке труда возникает вопрос, кто в будущем вообще сможет и захочет работать так долго. Если ИИ действительно изменит рынок труда так, как предполагается, необходимо будет подумать о переквалификации, поддержке тех, чьи профессии исчезнут, и, возможно, о реформировании пенсионной системы.
Революция или эволюция?
Является ли эта революция ИИ действительно революцией или скорее эволюцией автоматизации? Время покажет.
Даже небольшие инновации могут привести к далеко идущим социальным изменениям. В качестве примера можно привести использование стремена в седлах лошадей, что позволило эффективно использовать тяжелую конницу в бою, расцвет Франкской империи и, впоследствии, феодализма как общественного строя, который просуществовал в Европе 1000 лет.
Сегодня ИИ — это скорее эволюция, но его все более широкое применение, несомненно, повлияет на то, как мы работаем. И это неизбежно затронет и то, когда и на каких условиях мы будем выходить на пенсию. Вместо простого повышения пенсионного возраста мы должны сосредоточиться на том, как обеспечить, чтобы даже в эпоху ИИ каждый имел возможность достойной жизни и заслуженного отдыха.
В то время как автоматизация административных задач с низкой добавленной стоимостью, таких как перепечатывание данных или выставление счетов, с появлением ИИ становится все проще, заменить умелые руки и комплексные решения проблем непосредственно у клиента для роботов пока остается вопросом далекого будущего. Таким образом, под угрозой находятся в первую очередь должности в бэк-офисе, бухгалтеры и в целом младшие и менее квалифицированные административные работники. Как и в 90-е годы, когда массовое появление компьютеров преобразовало офисы, и на этот раз рынок труда претерпит изменения. Вместо пяти бухгалтеров, возможно, будет достаточно одного, который будет контролировать системы ИИ, но человеческое понимание бухгалтерского учета останется ключевым.
ИИ может помочь и ремесленникам
С другой стороны, даже ремесленники не должны оставаться в стороне от технологического прогресса. ИИ может помочь им с административной работой, планированием маршрутов и заказов и даже с оптимизацией производства. Это позволит им сосредоточиться на том, что они действительно умеют — качественном ремесленном труде. Их специализация, гибкость и способность инновационно решать проблемы на месте — это качества, которые ИИ пока не может полностью заменить. А человеческий подход, который незаменим во многих ремесленных профессиях, также остается недостижимым для алгоритмов.
Специализация на уникальных видах деятельности, которые являются гибкими и требуют инновационных способов решения проблем на месте с клиентом. ИИ пока не может заменить комплексный и универсальный подход человека к решению проблем. В то же время он не заменит человеческий подход, который останется незаменимым для многих профессий.
Еще одним интересным фактором станет более поздний выход на пенсию. В контексте этих изменений на рынке труда возникает вопрос, кто в будущем вообще сможет и захочет работать так долго. Если ИИ действительно изменит рынок труда так, как предполагается, необходимо будет подумать о переквалификации, поддержке тех, чьи профессии исчезнут, и, возможно, о реформировании пенсионной системы.
Революция или эволюция?
Является ли эта революция ИИ действительно революцией или скорее эволюцией автоматизации? Время покажет.
Даже небольшие инновации могут привести к далеко идущим социальным изменениям. В качестве примера можно привести использование стремена в седлах лошадей, что позволило эффективно использовать тяжелую конницу в бою, расцвет Франкской империи и, впоследствии, феодализма как общественного строя, который просуществовал в Европе 1000 лет.
Сегодня ИИ — это скорее эволюция, но его все более широкое применение, несомненно, повлияет на то, как мы работаем. И это неизбежно затронет и то, когда и на каких условиях мы будем выходить на пенсию. Вместо простого повышения пенсионного возраста мы должны сосредоточиться на том, как обеспечить, чтобы даже в эпоху ИИ каждый имел возможность достойной жизни и заслуженного отдыха.