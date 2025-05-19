После запрета амальгамы в Чехии бесплатной будет только временная пломба

Новости 420on 19 мая 2025 11:30 2067

Пациенты, которым потребуется большая пломба, после запрета амальгамы получат бесплатно только так называемую долгосрочную временную пломбу, сообщил президент Чешской стоматологической палаты Роман Шмуклер. Предусмотренных 900 крон из медицинской страховки хватит только на такой вид пломбы. Однако, по словам представителя Министерства здравоохранения Ондржея Якоба, установление размера возмещения является частью согласительной процедуры.