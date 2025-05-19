После запрета амальгамы в Чехии бесплатной будет только временная пломба
19 мая 2025
11:30
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Пациенты, которым потребуется большая пломба, после запрета амальгамы получат бесплатно только так называемую долгосрочную временную пломбу, сообщил президент Чешской стоматологической палаты Роман Шмуклер. Предусмотренных 900 крон из медицинской страховки хватит только на такой вид пломбы. Однако, по словам представителя Министерства здравоохранения Ондржея Якоба, установление размера возмещения является частью согласительной процедуры.
Палата хотела бы, чтобы медицинские страховые компании оплачивали постоянную пломбу, стоимость которой составляет около 2 200 крон, заявил Шмуклер по окончании съезда стоматологов в Шпиндлерув-Млыне.
Запрет на амальгамные пломбы из-за содержания ртути вступит в силу в 2026 году. Взрослым из медицинской страховки будет оплачиваться простая пломба из фотокомпозита. По словам Шмуклера, она стоит около 900 крон и подходит только для лечения небольшого кариеса.
Для больших повреждений, которые, например, затрагивают соседний зуб, 900 крон хватит только временную пломбу. Она прослужит от двух до пяти лет.
В Словакии, по его словам, временные пломбы давно называют «социальными пломбами».
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якуб сообщил, что в настоящее время страховые компании и поставщики услуг ведут переговоры о выплатах на следующий год.
«Частью переговоров является оплата новых пломб, которые заменят существующие амальгамные пломбы. Выступления президента Шмуклера можно рассматривать как часть переговорной тактики для получения более высокого объема финансовых средств», — сказал он.
Палата хотела бы, чтобы пациенты получали большие пломбы постоянного типа, оплачиваемые страховыми компаниями. Производители временных пломб часто делают их цветными, например оранжевыми, чтобы каждый стоматолог мог их сразу распознать, добавил Шмуклер.
По словам Шмуклера, на введение нового типа пломб после запрета амальгамы из средств медицинского страхования должно было пойти 8 миллиардов крон. «В итоге на это пойдет 3 миллиарда», — сообщил он.
В поправке к закону теперь оплачиваются пломбы, которые можно использовать для всех типов кариеса, сказал Якуб.
«Для более крупного кариеса можно будет использовать двойные и химически затвердевающие материалы, которые, согласно имеющимся эмпирическим данным, прослужат до шести лет. При подготовке поправки к закону было достигнуто общее согласие по поводу оплаты этих пломб», — сказал он.
Многослойные композитные пломбы с более длительным сроком службы будут оплачиваться частично, добавил он. «В отличие от нынешнего положения, когда они не оплачиваются вообще. Поправка к закону никак не регулирует цвет пломб — конечно, они могут быть белыми», — сказал он.
Чешская стоматологическая палата объединяет всех стоматологов в Чешской Республике. Согласно информации на ее сайте, она насчитывает около 11 500 членов.
Запрет на амальгамные пломбы из-за содержания ртути вступит в силу в 2026 году. Взрослым из медицинской страховки будет оплачиваться простая пломба из фотокомпозита. По словам Шмуклера, она стоит около 900 крон и подходит только для лечения небольшого кариеса.
Для больших повреждений, которые, например, затрагивают соседний зуб, 900 крон хватит только временную пломбу. Она прослужит от двух до пяти лет.
В Словакии, по его словам, временные пломбы давно называют «социальными пломбами».
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якуб сообщил, что в настоящее время страховые компании и поставщики услуг ведут переговоры о выплатах на следующий год.
«Частью переговоров является оплата новых пломб, которые заменят существующие амальгамные пломбы. Выступления президента Шмуклера можно рассматривать как часть переговорной тактики для получения более высокого объема финансовых средств», — сказал он.
Палата хотела бы, чтобы пациенты получали большие пломбы постоянного типа, оплачиваемые страховыми компаниями. Производители временных пломб часто делают их цветными, например оранжевыми, чтобы каждый стоматолог мог их сразу распознать, добавил Шмуклер.
По словам Шмуклера, на введение нового типа пломб после запрета амальгамы из средств медицинского страхования должно было пойти 8 миллиардов крон. «В итоге на это пойдет 3 миллиарда», — сообщил он.
В поправке к закону теперь оплачиваются пломбы, которые можно использовать для всех типов кариеса, сказал Якуб.
«Для более крупного кариеса можно будет использовать двойные и химически затвердевающие материалы, которые, согласно имеющимся эмпирическим данным, прослужат до шести лет. При подготовке поправки к закону было достигнуто общее согласие по поводу оплаты этих пломб», — сказал он.
Многослойные композитные пломбы с более длительным сроком службы будут оплачиваться частично, добавил он. «В отличие от нынешнего положения, когда они не оплачиваются вообще. Поправка к закону никак не регулирует цвет пломб — конечно, они могут быть белыми», — сказал он.
Чешская стоматологическая палата объединяет всех стоматологов в Чешской Республике. Согласно информации на ее сайте, она насчитывает около 11 500 членов.