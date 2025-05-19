ČEZ снова предупреждает владельцев солнечных панелей

Новости и статьи 19 мая 2025 16:30 191

Тысячи и десятки тысяч людей, у которых дома установлены фотоэлектрические панели, до сих пор не подписали со своими поставщиками договор об ответственности за превышение нормы, то есть разницу между ожидаемой и фактической выработкой. Времени у них остается все меньше. Если они не заключат его до начала июля, им грозят штрафы до нескольких сотен крон в месяц.