ČEZ снова предупреждает владельцев солнечных панелей
19 мая 2025
16:30
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Тысячи и десятки тысяч людей, у которых дома установлены фотоэлектрические панели, до сих пор не подписали со своими поставщиками договор об ответственности за превышение нормы, то есть разницу между ожидаемой и фактической выработкой. Времени у них остается все меньше. Если они не заключат его до начала июля, им грозят штрафы до нескольких сотен крон в месяц.
ČEZ Prodej предупреждает об этом в очередной, уже десятый раз.
«Мы не гарантируем своевременную обработку запросов, полученных от клиентов после 6 июня. Административный процесс может занять несколько недель», — заявила Алиса Горакова от имени компании.
Одиннадцать тысяч клиентов затронуты этой проблемой, еще тысячи могут иметь неподписанные контракты, например, с E.ON или PRE.
По словам Гораковой, в основном это касается владельцев фотоэлектрических установок, установленных до начала этого года, которые изначально имели комбинированный код EAN, под которым регистрируется не только потребление, но и производство, и поставка в сеть.
Однако теперь требуется две маркировки: одна для потребления электроэнергии, другая — для поставки произведенной электроэнергии в сеть. Важно, чтобы производственный EAN также был включен в договор с поставщиком, например, в договор о покупке электроэнергии.
«Мы не гарантируем своевременную обработку запросов, полученных от клиентов после 6 июня. Административный процесс может занять несколько недель», — заявила Алиса Горакова от имени компании.
Одиннадцать тысяч клиентов затронуты этой проблемой, еще тысячи могут иметь неподписанные контракты, например, с E.ON или PRE.
По словам Гораковой, в основном это касается владельцев фотоэлектрических установок, установленных до начала этого года, которые изначально имели комбинированный код EAN, под которым регистрируется не только потребление, но и производство, и поставка в сеть.
Однако теперь требуется две маркировки: одна для потребления электроэнергии, другая — для поставки произведенной электроэнергии в сеть. Важно, чтобы производственный EAN также был включен в договор с поставщиком, например, в договор о покупке электроэнергии.
Договор необходим, даже если вы не продаете электроэнергию.