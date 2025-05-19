«Я подвергла своего ребенка опасности». Исповедь женщины, которая cнялась в «Обмене женами»

Новости и статьи 19 мая 2025 21:00 659

Во время съемок она стала беспокоиться за своего маленького сына, к которому съемочная группа отправила девушку с психологическими проблемами. Мать требует извинений и компенсации от телеканала, который отрицает свою ошибку.