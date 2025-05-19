«Я подвергла своего ребенка опасности». Исповедь женщины, которая cнялась в «Обмене женами»
19 мая 2025
21:00
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Во время съемок она стала беспокоиться за своего маленького сына, к которому съемочная группа отправила девушку с психологическими проблемами. Мать требует извинений и компенсации от телеканала, который отрицает свою ошибку.
В эпизоде «Обмен женами», вышедшем в эфир летом 2024 года, Адела Паткова попала в Прагу в полиаморную семью, состоящую из трех молодых людей. Она утверждает, что съемочная группа шоу манипулировала ею и нанесла ей психологический вред, и требует извинений и компенсации от Nova TV. Nova не соглашается.
В то же время это не единственная неприятность, с которой столкнулось шоу. Оно также напрямую вовлечено в уголовное преследование: в апреле суд Опавы приговорил одного из режиссеров к 20 месяцам лишения свободы условно. Причина? Вымогательство, жертвой которого, согласно приговору, стал Станислав, полицейский, покончивший с собой во время съемок «Обмена женами».
«Мой отец сказал на камеру что-то против цыган, и это выставили так, будто он расист. Он боялся судебного преследования. Потом он стал беспокоиться, что из-за этого его уволят с работы», — рассказал суду его сын. По его словам, режиссер манипулировал его отцом и пытался заставить его сделать расистские комментарии на камеру о женщине, которая пришла к нему в дом из цыганской общины. Более того, Станислав начал бояться за свою жену, потому что пришедшая женщина сказала ему, что ее партнер — боксер, зэк, и что «ему хватит и мелочи, чтобы закрыть ее и ударить».
Приговор не окончательный, режиссер отрицает свою вину и подал апелляцию.
Учитывая то, что было сказано в суде, возникает вопрос, что испытывают участники шоу. Как обеспечивается их безопасность? Или безопасность их детей? Как происходит отбор? Гарантировано ли им вознаграждение в 150 000 крон? Как выглядит контракт и какие наказания предусмотрены за его нарушение?
Путешествие в неизвестность
Адела Паткова рассказывает, что приняла участие в шоу «Обмен женами» по нескольким причинам. Она была поклонницей этого шоу, к тому же ей очень хотелось добиться успеха на кастинге для другого реалити-шоу, Survivor, и известность могла пойти ей на пользу. Да и финансовое вознаграждение за участие пришлось бы как нельзя кстати. Она не страдает от нужды, живет в новом семейном доме, ее муж Ян — электрик, но Адела сидела дома с полуторагодовалым сыном, так что жили они на одну зарплату.
В феврале 2024 года Адела поехала в Прагу. В неизвестность.
Только во время съемок она постепенно узнала, кто едет в ее семью вместо нее. 20-летние студенты Ева и Матьяш жили с 19-летней Кларой. Именно она поменялась местами с Аделой.
На третий день после обмена Адела отправилась на прогулку с Матьяшем. «Я спросила его, кто такая Клара, где она работает, где постоянно проживает», — вспоминает она. По ее словам, во время разговора Матьяш разрыдался и сказал, что его девушка Ева была не в лучшем душевном состоянии, она говорила о самоубийстве, поэтому он отвез ее в психиатрическую больницу в Богнице. Там она встретила Клару и за полгода до съемок шоу вернулась с ней домой.
После интервью Адела написала в своем дневнике, что хочет вернуться домой. Поскольку по правилам шоу участникам запрещено связываться с близкими и у них есть только кнопочный телефон с номером для съемок, она позвонила членам съемочной группы, которые заверили ее, что все в порядке.
На четвертый день съемок съемочная группа отвела ее в ресторан, и заверения продолжились. «Они сказали, что следят за всем и что дома моему ребенку ничего не угрожает», — говорит Адела.
«Тереза (режиссер, прим. ред.) сказала мне, что она спрашивала у Nova о трех участниках (Еве, Кларе и Мати) и обо всей ситуации с Богнице. И они сказали ей, что если бы производство, которое набирает семьи, знало все, что они знают сейчас, они бы даже не взяли их в обмен. И когда я сказала ей, почему она не может уйти, если выплыла такая информация, она пожала плечами и ответила: „Я не знаю“.
«Я это так не оставлю, я ухожу»
На пятый день обмена (который был обозначен как седьмой в окончательном варианте шоу) Ева рассказала на камеру, что у Клары проблемы с психикой и что их выгнали из реабилитационного центра, когда они пронесли туда алкоголь.
Адела сорвалась прямо перед камерами: «Я это так не оставлю, простите, с меня хватит, если она останется ночевать у меня дома. С меня хватит. К черту все, я действительно боюсь». Что произошло после этого за кадром? Тереза держала ее за руки и говорила: «Ты не можешь все бросить сейчас. Ты справишься».
«Я сказала, что не могу, отпустите меня домой, но потом заявила, что продолжу, если человек не останется у меня дома на ночь», — рассказывает Адела.
Оператор и режиссер в одном лице Тереза Крженова отказалась комментировать съемки. «Я не могу с вами разговаривать, у меня контракт, так что у вас ничего не получится, извините», — сказала она по телефону.
На седьмой день съемок Адела возвращается домой и у другой съемочной группы сразу же спрашивает, сдержали ли они свое обещание и оставили ли девушку в доме. «Они смотрели на меня с укором: почему ей нельзя было остаться на ночь?»
Эпизод вышел в эфир летом 2024 года. Впоследствии Адела Паткова начала рассказывать о своем опыте в социальных сетях, неоднократно связывалась с телеканалом, обращалась в полицию и искала адвоката.
Осенью эпизод внезапно исчез из онлайн-архива. Почему, Nova не ответила. Барбора Длабачкова, пресс-секретарь телеканала, заявила, что «мы не будем комментировать конкретные случаи, а также вопросы, связанные с внутренними процессами или лицензированием».
Весной этого года Адела Паткова направила в Nova досудебную апелляцию, утверждая, что телеканал допустил ошибку и причинил ей психологический вред. Nova заявила, что не было никаких обстоятельств, которые можно было бы воспринять как угрозу для ее ребенка, добавив, что Клара не представляет опасности для окружающих и что съемочная группа никогда не обещала, что она не останется на ночь в доме другой пары.
Телеканал также утверждает, что съемочная группа всегда находилась в доме под Остравой до поздней ночи. Однако Ян Патек оспаривает это. «Не было ни одной ночи, когда они пробыли бы дома с нами, скажем, до восьми часов».
«Это опытная команда»
Беспокоит то, что телеканал выбрал девушку с психическим заболеванием, поставил ее в стрессовую ситуацию, но не создал инструментов для обеспечения безопасности участников.
Nova рассказала, что съемочная группа не подбирает никого сама, а выбирает только из тех, кто вызвался. «Съемочная группа просматривает анкеты, выясняя, какая информация правдива, а какую люди могли выдумать. Затем члены съемочной группы лично посещают тех, кто подал заявку, где подробно объясняют, как будут проходить съемки. Отобранные участники должны предоставить справку об отсутствии судимости. Съемочная группа опытная и знает, как обращаться с участниками. В случае заинтересованности можно воспользоваться услугами психолога», — комментирует канал.
В то же время это не единственная неприятность, с которой столкнулось шоу. Оно также напрямую вовлечено в уголовное преследование: в апреле суд Опавы приговорил одного из режиссеров к 20 месяцам лишения свободы условно. Причина? Вымогательство, жертвой которого, согласно приговору, стал Станислав, полицейский, покончивший с собой во время съемок «Обмена женами».
«Мой отец сказал на камеру что-то против цыган, и это выставили так, будто он расист. Он боялся судебного преследования. Потом он стал беспокоиться, что из-за этого его уволят с работы», — рассказал суду его сын. По его словам, режиссер манипулировал его отцом и пытался заставить его сделать расистские комментарии на камеру о женщине, которая пришла к нему в дом из цыганской общины. Более того, Станислав начал бояться за свою жену, потому что пришедшая женщина сказала ему, что ее партнер — боксер, зэк, и что «ему хватит и мелочи, чтобы закрыть ее и ударить».
Приговор не окончательный, режиссер отрицает свою вину и подал апелляцию.
Учитывая то, что было сказано в суде, возникает вопрос, что испытывают участники шоу. Как обеспечивается их безопасность? Или безопасность их детей? Как происходит отбор? Гарантировано ли им вознаграждение в 150 000 крон? Как выглядит контракт и какие наказания предусмотрены за его нарушение?
Путешествие в неизвестность
Адела Паткова рассказывает, что приняла участие в шоу «Обмен женами» по нескольким причинам. Она была поклонницей этого шоу, к тому же ей очень хотелось добиться успеха на кастинге для другого реалити-шоу, Survivor, и известность могла пойти ей на пользу. Да и финансовое вознаграждение за участие пришлось бы как нельзя кстати. Она не страдает от нужды, живет в новом семейном доме, ее муж Ян — электрик, но Адела сидела дома с полуторагодовалым сыном, так что жили они на одну зарплату.
В феврале 2024 года Адела поехала в Прагу. В неизвестность.
Только во время съемок она постепенно узнала, кто едет в ее семью вместо нее. 20-летние студенты Ева и Матьяш жили с 19-летней Кларой. Именно она поменялась местами с Аделой.
На третий день после обмена Адела отправилась на прогулку с Матьяшем. «Я спросила его, кто такая Клара, где она работает, где постоянно проживает», — вспоминает она. По ее словам, во время разговора Матьяш разрыдался и сказал, что его девушка Ева была не в лучшем душевном состоянии, она говорила о самоубийстве, поэтому он отвез ее в психиатрическую больницу в Богнице. Там она встретила Клару и за полгода до съемок шоу вернулась с ней домой.
После интервью Адела написала в своем дневнике, что хочет вернуться домой. Поскольку по правилам шоу участникам запрещено связываться с близкими и у них есть только кнопочный телефон с номером для съемок, она позвонила членам съемочной группы, которые заверили ее, что все в порядке.
На четвертый день съемок съемочная группа отвела ее в ресторан, и заверения продолжились. «Они сказали, что следят за всем и что дома моему ребенку ничего не угрожает», — говорит Адела.
«Тереза (режиссер, прим. ред.) сказала мне, что она спрашивала у Nova о трех участниках (Еве, Кларе и Мати) и обо всей ситуации с Богнице. И они сказали ей, что если бы производство, которое набирает семьи, знало все, что они знают сейчас, они бы даже не взяли их в обмен. И когда я сказала ей, почему она не может уйти, если выплыла такая информация, она пожала плечами и ответила: „Я не знаю“.
«Я это так не оставлю, я ухожу»
На пятый день обмена (который был обозначен как седьмой в окончательном варианте шоу) Ева рассказала на камеру, что у Клары проблемы с психикой и что их выгнали из реабилитационного центра, когда они пронесли туда алкоголь.
Адела сорвалась прямо перед камерами: «Я это так не оставлю, простите, с меня хватит, если она останется ночевать у меня дома. С меня хватит. К черту все, я действительно боюсь». Что произошло после этого за кадром? Тереза держала ее за руки и говорила: «Ты не можешь все бросить сейчас. Ты справишься».
«Я сказала, что не могу, отпустите меня домой, но потом заявила, что продолжу, если человек не останется у меня дома на ночь», — рассказывает Адела.
Оператор и режиссер в одном лице Тереза Крженова отказалась комментировать съемки. «Я не могу с вами разговаривать, у меня контракт, так что у вас ничего не получится, извините», — сказала она по телефону.
На седьмой день съемок Адела возвращается домой и у другой съемочной группы сразу же спрашивает, сдержали ли они свое обещание и оставили ли девушку в доме. «Они смотрели на меня с укором: почему ей нельзя было остаться на ночь?»
Эпизод вышел в эфир летом 2024 года. Впоследствии Адела Паткова начала рассказывать о своем опыте в социальных сетях, неоднократно связывалась с телеканалом, обращалась в полицию и искала адвоката.
Осенью эпизод внезапно исчез из онлайн-архива. Почему, Nova не ответила. Барбора Длабачкова, пресс-секретарь телеканала, заявила, что «мы не будем комментировать конкретные случаи, а также вопросы, связанные с внутренними процессами или лицензированием».
Весной этого года Адела Паткова направила в Nova досудебную апелляцию, утверждая, что телеканал допустил ошибку и причинил ей психологический вред. Nova заявила, что не было никаких обстоятельств, которые можно было бы воспринять как угрозу для ее ребенка, добавив, что Клара не представляет опасности для окружающих и что съемочная группа никогда не обещала, что она не останется на ночь в доме другой пары.
Телеканал также утверждает, что съемочная группа всегда находилась в доме под Остравой до поздней ночи. Однако Ян Патек оспаривает это. «Не было ни одной ночи, когда они пробыли бы дома с нами, скажем, до восьми часов».
«Это опытная команда»
Беспокоит то, что телеканал выбрал девушку с психическим заболеванием, поставил ее в стрессовую ситуацию, но не создал инструментов для обеспечения безопасности участников.
Nova рассказала, что съемочная группа не подбирает никого сама, а выбирает только из тех, кто вызвался. «Съемочная группа просматривает анкеты, выясняя, какая информация правдива, а какую люди могли выдумать. Затем члены съемочной группы лично посещают тех, кто подал заявку, где подробно объясняют, как будут проходить съемки. Отобранные участники должны предоставить справку об отсутствии судимости. Съемочная группа опытная и знает, как обращаться с участниками. В случае заинтересованности можно воспользоваться услугами психолога», — комментирует канал.