Банки массово предупреждают о опасном мошенничестве в WhatsApp

Новости 420on 20 мая 2025 10:00 624

Кто-то из ваших близких просил вас о ссуде в WhatsApp? Это мог быть мошенник. Об этом предупреждают чешские банки. Это прямая реакция на мошеннические сообщения в упомянутом чат-приложении, которые буквально наводнили Чехию.