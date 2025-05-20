Банки массово предупреждают о опасном мошенничестве в WhatsApp
20 мая 2025
10:00
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Кто-то из ваших близких просил вас о ссуде в WhatsApp? Это мог быть мошенник. Об этом предупреждают чешские банки. Это прямая реакция на мошеннические сообщения в упомянутом чат-приложении, которые буквально наводнили Чехию.
О массовой волне мошеннических сообщений в WhatsApp неоднократно предупреждала местных пользователей даже полиция. Правоохранительные органы даже опубликовали примеры того, как проходит общение с мошенниками.
О том, что в Чехии это действительно серьезная проблема, свидетельствуют также усилия банкиров, которые пытаются предупредить своих клиентов, чтобы те не попались на уловки мошенников.
Использование личных данных
«В последние дни появился новый вид кибермошенничества, направленный на пользователей приложения WhatsApp. Злоумышленники отправляют сообщения со ссылкой под предлогом, например, голосования в каком-либо конкурсе. Как только пользователь нажимает на ссылку, его телефонный номер подвергается атаке, злоумышленник получает к нему доступ и начинает рассылать запросы на займы на сумму до нескольких десятков тысяч крон его контактам», — предупредили, например, сотрудники ČSOB.
Весь трюк заключается в использовании личных данных. «Мошенники взламывают реальный аккаунт WhatsApp ваших знакомых. Достаточно, чтобы ваши знакомые нажали на ссылку и проголосовали. Таким образом, они неосознанно позволяют мошенникам получить контроль над своим аккаунтом. Затем на ваш номер приходит сообщение с настоятельной просьбой о деньгах. На самом деле вы общаетесь с мошенниками, которые пытаются обогатиться за ваш счет», — говорится в предупреждении Moneta Bank.
«Но как только вы отправите деньги, вы их потеряете. Никто из ваших близких или знакомых на самом деле не просил вас о ссуде. Сообщения писали мошенники, которые получили доступ к WhatsApp-аккаунту отправителя и начали переписываться с его контактами с единственной целью — лишить их денег», — констатировали сотрудники České spořitelny.
Проверьте подключенные устройства
Поэтому осторожность определенно уместна. Проверить подключенные устройства в WhatsApp можно просто в настройках приложения, где находится пункт «Подключенные устройства».
После нажатия пользователи увидят, на каких устройствах используется их аккаунт WhatsApp. При необходимости прямо в настройках можно сразу удалить неизвестные устройства и таким образом запретить им дальнейший доступ к аккаунту.
«Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию Чешской Республики», — говорится в рекомендации Чешского национального банка (ČNB).
О том, что в Чехии это действительно серьезная проблема, свидетельствуют также усилия банкиров, которые пытаются предупредить своих клиентов, чтобы те не попались на уловки мошенников.
Использование личных данных
«В последние дни появился новый вид кибермошенничества, направленный на пользователей приложения WhatsApp. Злоумышленники отправляют сообщения со ссылкой под предлогом, например, голосования в каком-либо конкурсе. Как только пользователь нажимает на ссылку, его телефонный номер подвергается атаке, злоумышленник получает к нему доступ и начинает рассылать запросы на займы на сумму до нескольких десятков тысяч крон его контактам», — предупредили, например, сотрудники ČSOB.
Весь трюк заключается в использовании личных данных. «Мошенники взламывают реальный аккаунт WhatsApp ваших знакомых. Достаточно, чтобы ваши знакомые нажали на ссылку и проголосовали. Таким образом, они неосознанно позволяют мошенникам получить контроль над своим аккаунтом. Затем на ваш номер приходит сообщение с настоятельной просьбой о деньгах. На самом деле вы общаетесь с мошенниками, которые пытаются обогатиться за ваш счет», — говорится в предупреждении Moneta Bank.
«Но как только вы отправите деньги, вы их потеряете. Никто из ваших близких или знакомых на самом деле не просил вас о ссуде. Сообщения писали мошенники, которые получили доступ к WhatsApp-аккаунту отправителя и начали переписываться с его контактами с единственной целью — лишить их денег», — констатировали сотрудники České spořitelny.
Проверьте подключенные устройства
Поэтому осторожность определенно уместна. Проверить подключенные устройства в WhatsApp можно просто в настройках приложения, где находится пункт «Подключенные устройства».
После нажатия пользователи увидят, на каких устройствах используется их аккаунт WhatsApp. При необходимости прямо в настройках можно сразу удалить неизвестные устройства и таким образом запретить им дальнейший доступ к аккаунту.
«Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию Чешской Республики», — говорится в рекомендации Чешского национального банка (ČNB).