Чех вступил в ряды российской армии и теперь просит вернуть его домой

«Чешская дипломатия в настоящее время занимается делом чешского гражданина, который некоторое время назад уехал в Россию, где вступил в ряды российской армии и теперь просит помощи у чешских властей. В связи с этим мы позволяем себе напомнить, что мы давно и настоятельно предупреждаем о поездках в Россию и призываем чешских граждан покинуть эту страну. Ситуация с безопасностью остается напряженной, возможности нашего посольства по оказанию помощи и защиты ограничены», — заявил представитель министерства.



В ответ на рассматриваемый в настоящее время случай в социальной сети X министерство вновь опубликовало предупреждение о поездках в Россию.



Министерство считает текущий случай доказательством обоснованности своего предупреждения. По заявлению пресс-секретаря Дрейка, дипломатические власти рассмотрят просьбу чеха, служащего в российских спецслужбах, о помощи в соответствии с чешским законодательством и Венской конвенцией о консульских сношениях.



Обстоятельства, при которых неназванный чех вступил в российскую армию, а также дата его отъезда в Россию не были обнародованы. Однако известно, что вербовщики российской армии ориентируются на иностранцев.