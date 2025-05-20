Более половины людей сталкиваются с проблемой небольшой вместимости ячеек для выдачи посылок

При этом количество ящиков постоянно растет и в настоящее время составляет около 15 000. Практически каждый житель может найти бокс одного из доставщиков на расстоянии до одного километра от своего места жительства. Подавляющее большинство (78%) респондентов опроса указали, что ближайший находится от их дома не более чем в 500 метрах. Тем не менее, 16% чехов хотели бы, чтобы они были доступнее.





Согласно результатам опроса, около пятой части респондентов (22%) сталкивались с задержкой посылки из-за перенаправления на другое место. Редирекция в другой почтовый ящик произошла у 48% опрошенных.





Высокий интерес к использованию боксов стимулирует появление их большего количества на улицах. Однако это вызывает вопросы о том, как выбирать места для их размещения и как должны выглядеть сами пункты, чтобы не создавать помех в общественном пространстве. Эксперты в области архитектуры чаще всего советуют размещать их внутри зданий или так, чтобы они не мешали.





«Я считаю, что установка пунктов вместо ограждений — почти идеальное решение. Как только вы удаляете часть забора и заменяете ее боксом, который в этот момент приносит определенную дополнительную ценность общественному пространству, это лучшее, что вы можете сделать», — сказал архитектор Адам Гебриан.





Визуальный вид самих боксов — еще один важный аспект в дискуссии.









«Мы стараемся адаптировать дизайн AlzaBox к конкретным местным требованиям. Например, в исторических частях городов мы часто используем сдержанный серый брендинг, который визуально менее заметный. Наша цель — чтобы Alzabox вписывались в окружающую среду не только функционально, но и эстетически», — сказала пресс-секретарь Alza Элишка Черовская.

Помимо продуманного размещения и эстетичного дизайна, Alza предоставляет другим перевозчикам доступ к ячейкам, тем самым активно предотвращая появление так называемых «гнезд». То есть мест, где в непосредственной близости установлены ячейки для выдачи посылок нескольких компаний одновременно.