Молодых людей, которые курят классические сигареты, пьют или употребляют каннабис, в Чехии становится все меньше

Новости 420on 20 мая 2025 22:00 430

Молодые чехи курят и пьют меньше, чем раньше, но в то же время чаще прибегают к альтернативным психоактивным препаратам. Об этом свидетельствуют результаты широкомасштабного европейского исследования.