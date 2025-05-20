Молодых людей, которые курят классические сигареты, пьют или употребляют каннабис, в Чехии становится все меньше
20 мая 2025
22:00
430
Молодые чехи курят и пьют меньше, чем раньше, но в то же время чаще прибегают к альтернативным психоактивным препаратам. Об этом свидетельствуют результаты широкомасштабного европейского исследования.
В Чехии продолжает сокращаться число молодых людей, которые курят классические сигареты, пьют алкоголь или употребляют конопляные вещества. Ситуация аналогична или даже лучше, чем 30 лет назад, когда потребление начало расти.
Однако растет доля подростков, которые употребляют альтернативные никотиновые продукты, рискованно употребляют алкоголь и принимают психоактивные препараты. 16-летние чехи чувствуют себя хуже, чем их европейские сверстники. Об этом свидетельствуют результаты чешской части восьмого Европейского школьного исследования по алкоголю и другим наркотикам. В прошлом году в нем приняли участие 2 977 16-летних учеников девятых классов и студентов первых курсов средних школ.
Эксперты провели исследование впервые в 1995 году. Они повторяют его каждые несколько лет. Чехия участвовала во всех восьми волнах. В прошлом году ситуация была исследована в 37 странах, в опросе приняли участие 113 882 16-летних подростка.
В Чехии классические сигареты курит наименьшая доля 16-летних подростков за последние 30 лет. Согласно результатам исследования, в последний месяц курили примерно 21% молодых людей. В 1995 году их было 34%. Затем доля резко выросла, приблизившись к 45%. В последующие годы до 2011 года она держалась на уровне 41-43%, а затем начала снижаться. Ежедневно курит менее 6% молодых людей. Более 11 сигарет в день в прошлом году выкуривали 1,4% 16-летних.
«В то же время наблюдается рост популярности альтернативных табачных и никотиновых изделий. В 2019 году ежедневное употребление электронных сигарет заявили 3,1% опрошенных, в 2024 году — 14,8%. Таким образом, в целом уровень потребления никотина в последние годы немного растет», — сообщила руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей и координатор чешской части исследования Павла Хомынова.
Наименьшая доля опрошенных за последние 30 лет также употребляла алкоголь. В прошлом году в последний месяц выпивали 56% 16-летних. Шесть лет назад это было 63%, в 2015 году почти 69%, а в 1995 году две трети. Напротив, увеличилось число тех, кто часто пьет чрезмерно и кто в последний месяц напивался. Чрезмерно употребляли алкоголь почти 17% учащихся девятых классов и первых курсов средних школ, а в последний месяц опьянели 15%. После спада после 2011 года эти цифры с 2015 года медленно растут. Опыт чрезмерного употребления алкоголя растет в основном среди девочек.
«Мы включили в исследование вопросы о мотивации к употреблению алкоголя. И здесь мы обнаружили довольно значительные различия между мальчиками и девочками. В то время как мальчики пьют, чтобы поднять настроение, развлечься, улучшить вечеринку, девочки чаще указывают на употребление алкоголя из-за какого-то психологического дискомфорта, когда они испытывают чувство тревоги», — сказала Хомынова. По ее мнению, причиной может быть то, что девушки обычно более чувствительны к различным изменениям, более восприимчивы к критике, а также влияние социальных сетей.
Наименьшая доля опрошенных за последние 30 лет также употребляла алкоголь. В прошлом году в последний месяц выпили 56% 16-летних. Шесть лет назад это было 63%, в 2015 году почти 69%, а в 1995 году две трети. В период с 1999 по 2011 год доля колебалась от трех четвертей до четырех пятых. В прошлом году 38% молодых людей признались в употреблении алкоголя в чрезмерных количествах, что примерно соответствует показателям 1995 и 2019 годов. Их было меньше, чем в другие годы. Однако в последние годы снижение замедлилось.
24% девушек и юношей пробовали марихуану. 30 лет назад с марихуаной имели опыт 22% 16-летних — чуть менее 18 процентов девушек и четверть юношей. Затем доля резко выросла. В период с 2003 по 2011 год она достигла почти половины, составив 47–48%. Затем она снизилась.
Чешская молодежь чувствует себя хуже, чем раньше. До пандемии COVID-19 ухудшение психического здоровья наблюдалось у 18% подростков, в прошлом году — у 23%. Пять процентов молодых людей длительно принимают седативные, снотворные или анксиолитические препараты по рецепту врача, еще 5% принимают антидепрессанты. 23% 16-летних хотя бы раз пытались улучшить настроение с помощью психоактивных препаратов в сочетании с алкоголем. В общей сложности 12% пробовали это неоднократно.
Однако растет доля подростков, которые употребляют альтернативные никотиновые продукты, рискованно употребляют алкоголь и принимают психоактивные препараты. 16-летние чехи чувствуют себя хуже, чем их европейские сверстники. Об этом свидетельствуют результаты чешской части восьмого Европейского школьного исследования по алкоголю и другим наркотикам. В прошлом году в нем приняли участие 2 977 16-летних учеников девятых классов и студентов первых курсов средних школ.
Эксперты провели исследование впервые в 1995 году. Они повторяют его каждые несколько лет. Чехия участвовала во всех восьми волнах. В прошлом году ситуация была исследована в 37 странах, в опросе приняли участие 113 882 16-летних подростка.
В Чехии классические сигареты курит наименьшая доля 16-летних подростков за последние 30 лет. Согласно результатам исследования, в последний месяц курили примерно 21% молодых людей. В 1995 году их было 34%. Затем доля резко выросла, приблизившись к 45%. В последующие годы до 2011 года она держалась на уровне 41-43%, а затем начала снижаться. Ежедневно курит менее 6% молодых людей. Более 11 сигарет в день в прошлом году выкуривали 1,4% 16-летних.
«В то же время наблюдается рост популярности альтернативных табачных и никотиновых изделий. В 2019 году ежедневное употребление электронных сигарет заявили 3,1% опрошенных, в 2024 году — 14,8%. Таким образом, в целом уровень потребления никотина в последние годы немного растет», — сообщила руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей и координатор чешской части исследования Павла Хомынова.
Наименьшая доля опрошенных за последние 30 лет также употребляла алкоголь. В прошлом году в последний месяц выпивали 56% 16-летних. Шесть лет назад это было 63%, в 2015 году почти 69%, а в 1995 году две трети. Напротив, увеличилось число тех, кто часто пьет чрезмерно и кто в последний месяц напивался. Чрезмерно употребляли алкоголь почти 17% учащихся девятых классов и первых курсов средних школ, а в последний месяц опьянели 15%. После спада после 2011 года эти цифры с 2015 года медленно растут. Опыт чрезмерного употребления алкоголя растет в основном среди девочек.
«Мы включили в исследование вопросы о мотивации к употреблению алкоголя. И здесь мы обнаружили довольно значительные различия между мальчиками и девочками. В то время как мальчики пьют, чтобы поднять настроение, развлечься, улучшить вечеринку, девочки чаще указывают на употребление алкоголя из-за какого-то психологического дискомфорта, когда они испытывают чувство тревоги», — сказала Хомынова. По ее мнению, причиной может быть то, что девушки обычно более чувствительны к различным изменениям, более восприимчивы к критике, а также влияние социальных сетей.
Наименьшая доля опрошенных за последние 30 лет также употребляла алкоголь. В прошлом году в последний месяц выпили 56% 16-летних. Шесть лет назад это было 63%, в 2015 году почти 69%, а в 1995 году две трети. В период с 1999 по 2011 год доля колебалась от трех четвертей до четырех пятых. В прошлом году 38% молодых людей признались в употреблении алкоголя в чрезмерных количествах, что примерно соответствует показателям 1995 и 2019 годов. Их было меньше, чем в другие годы. Однако в последние годы снижение замедлилось.
24% девушек и юношей пробовали марихуану. 30 лет назад с марихуаной имели опыт 22% 16-летних — чуть менее 18 процентов девушек и четверть юношей. Затем доля резко выросла. В период с 2003 по 2011 год она достигла почти половины, составив 47–48%. Затем она снизилась.
Чешская молодежь чувствует себя хуже, чем раньше. До пандемии COVID-19 ухудшение психического здоровья наблюдалось у 18% подростков, в прошлом году — у 23%. Пять процентов молодых людей длительно принимают седативные, снотворные или анксиолитические препараты по рецепту врача, еще 5% принимают антидепрессанты. 23% 16-летних хотя бы раз пытались улучшить настроение с помощью психоактивных препаратов в сочетании с алкоголем. В общей сложности 12% пробовали это неоднократно.