Полиция предъявила обвинения в нарушении правил утилизации асбеста в Миловице
21 мая 2025
12:00
737
Дело было возбуждено два года назад: по данным детективов, опасные отходы от сноса зданий советской армии в Миловице (район Нимбурк) вместо безопасной утилизации оказались в окружающих лесах. Теперь, по данным Seznam Zprávy, полицейские начали преследование пяти человек и одной компании. По оценкам следователей, ущерб достигает астрономической суммы в 2,2 миллиарда.
Дело касается сноса зданий на бывшей военной территории в Миловице. Более двух лет полицейские собирали доказательства того, что строительные отходы, содержащие канцерогенный асбест, не были утилизированы нанятой строительной компанией в соответствии с правилами, а вместо этого были развезены по окрестным лесам.
«Детективы Управления уголовной полиции и расследований обвинили одно юридическое лицо, включая двух его руководителей, и трех физических лиц из числа чиновников и бывшего руководства Краевого управления Среднечешского края. Все это в связи с преступной деятельностью, связанной с обращением с опасными отходами на территории бывшего военного и учебного полигона Миловице», — подтвердил Якуб Винчалек, представитель полицейского президиума.
Имена обвиняемых полиция не назвала. В любом случае, обвинения касаются преступлений, связанных с нанесением ущерба окружающей среде и незаконным обращением с опасными отходами — именно за эти деяния полиция преследует руководителей компании.
Лица, связанные с региональным управлением Среднечешского края, якобы совершили преступления, связанные со злоупотреблением полномочий и мошенничеством в виде пособничества.
Суть дела была описана Seznam Zprávy в эксклюзивном репортаже еще в 2023 году, когда полиция провела ряд обысков в рамках расследования.
Среднечешский край, которому принадлежит обширная территория в 650 гектаров в Миловице, в 2011 году сдал бывшую военную базу компании Mladá RP. В том числе десятки в основном разрушенных зданий и авиационных ангаров. Из-за затянувшихся споров о масштабах ликвидации и вознаграждении работы затянулись до 2021 года, когда компания RP Mladá сдала готовый заказ, и край выплатил ей 110 миллионов.
По данным детективов, здания были снесены, но кто-то смешал содержащие асбест отходы с сотнями тонн другого мусора и развез по территории бывшей военной базы, где образовались обширные площади с мусором, покрытым землей.
Руководители компаний сейчас преследуются полицией за то, что не утилизировали мусор надлежащим образом. «В частности, они раздробили опасные отходы и смешали их со строительным мусором, который вывозили в другие места в указанной местности», — добавил полицейский представитель Винчалек.
Следователи подсчитали, что загрязненный мусор весом 88 тонн находится на территории площадью 22 гектара.
По данным криминалистов, обвиняемые из регионального управления знали о загрязнении, но они не приняли никаких мер. «В результате они позволили продолжить незаконную деятельность и усугубить загрязнение даже в подпочвенном слое», — заявил полицейский представитель Винчалек.
Асбестоцемент содержит невидимые асбестовые волокна. При дроблении этого материала они высвобождаются, попадают в легкие и вызывают опухоли и другие серьезные заболевания. Поэтому асбестоцемент может утилизироваться только на специальных свалках.
«По нашим данным, он был измельчен и разбит, оставлен на месте, разбросан по территории. Таким образом, произошло загрязнение территории. Причем в таком количестве и в таких масштабах, что это было трудно не заметить», — ранее описал суть расследования государственный прокурор Штепан Брунклик.
Seznam Zprávy на месте обнаружили места, где из земли торчали обломки асбеста, небрежно засыпанные небольшим слоем глины. Содержание асбеста во многих местах территории было подтверждено полицией экспертными заключениями.
Сумму ущерба следователи определяют на основе экспертных заключений о стоимости очистки территории.
Олдржих Фиала, директор компании Mladá RP, тогда утверждал, что асбест должен быть либо из черных свалок, либо что его без его ведома привезли в лес другие компании, которые он нанимал для вывоза мусора.
«Мы чисты, я не вижу никаких проблем. Я абсолютно не боюсь, что нас будут преследовать по уголовному делу. Мы сделали свою работу», — заявил предприниматель Фиала.
Во время рейда и обысков в 2023 году полицейские обыскали, например, офис бывшего советника Роберта Бездека (ANO), который в эпоху губернатора Средней Чехии Ярославы Покорной-Ермановой отвечал за этот заказ. Данные с компьютера и документы были также изъяты у Ярослава Ржиковского, главы регионального отдела имущества.
«Детективы Управления уголовной полиции и расследований обвинили одно юридическое лицо, включая двух его руководителей, и трех физических лиц из числа чиновников и бывшего руководства Краевого управления Среднечешского края. Все это в связи с преступной деятельностью, связанной с обращением с опасными отходами на территории бывшего военного и учебного полигона Миловице», — подтвердил Якуб Винчалек, представитель полицейского президиума.
Имена обвиняемых полиция не назвала. В любом случае, обвинения касаются преступлений, связанных с нанесением ущерба окружающей среде и незаконным обращением с опасными отходами — именно за эти деяния полиция преследует руководителей компании.
Лица, связанные с региональным управлением Среднечешского края, якобы совершили преступления, связанные со злоупотреблением полномочий и мошенничеством в виде пособничества.
Суть дела была описана Seznam Zprávy в эксклюзивном репортаже еще в 2023 году, когда полиция провела ряд обысков в рамках расследования.
Среднечешский край, которому принадлежит обширная территория в 650 гектаров в Миловице, в 2011 году сдал бывшую военную базу компании Mladá RP. В том числе десятки в основном разрушенных зданий и авиационных ангаров. Из-за затянувшихся споров о масштабах ликвидации и вознаграждении работы затянулись до 2021 года, когда компания RP Mladá сдала готовый заказ, и край выплатил ей 110 миллионов.
По данным детективов, здания были снесены, но кто-то смешал содержащие асбест отходы с сотнями тонн другого мусора и развез по территории бывшей военной базы, где образовались обширные площади с мусором, покрытым землей.
Руководители компаний сейчас преследуются полицией за то, что не утилизировали мусор надлежащим образом. «В частности, они раздробили опасные отходы и смешали их со строительным мусором, который вывозили в другие места в указанной местности», — добавил полицейский представитель Винчалек.
Следователи подсчитали, что загрязненный мусор весом 88 тонн находится на территории площадью 22 гектара.
По данным криминалистов, обвиняемые из регионального управления знали о загрязнении, но они не приняли никаких мер. «В результате они позволили продолжить незаконную деятельность и усугубить загрязнение даже в подпочвенном слое», — заявил полицейский представитель Винчалек.
Асбестоцемент содержит невидимые асбестовые волокна. При дроблении этого материала они высвобождаются, попадают в легкие и вызывают опухоли и другие серьезные заболевания. Поэтому асбестоцемент может утилизироваться только на специальных свалках.
«По нашим данным, он был измельчен и разбит, оставлен на месте, разбросан по территории. Таким образом, произошло загрязнение территории. Причем в таком количестве и в таких масштабах, что это было трудно не заметить», — ранее описал суть расследования государственный прокурор Штепан Брунклик.
Seznam Zprávy на месте обнаружили места, где из земли торчали обломки асбеста, небрежно засыпанные небольшим слоем глины. Содержание асбеста во многих местах территории было подтверждено полицией экспертными заключениями.
Сумму ущерба следователи определяют на основе экспертных заключений о стоимости очистки территории.
Олдржих Фиала, директор компании Mladá RP, тогда утверждал, что асбест должен быть либо из черных свалок, либо что его без его ведома привезли в лес другие компании, которые он нанимал для вывоза мусора.
«Мы чисты, я не вижу никаких проблем. Я абсолютно не боюсь, что нас будут преследовать по уголовному делу. Мы сделали свою работу», — заявил предприниматель Фиала.
Во время рейда и обысков в 2023 году полицейские обыскали, например, офис бывшего советника Роберта Бездека (ANO), который в эпоху губернатора Средней Чехии Ярославы Покорной-Ермановой отвечал за этот заказ. Данные с компьютера и документы были также изъяты у Ярослава Ржиковского, главы регионального отдела имущества.