Полиция предъявила обвинения в нарушении правил утилизации асбеста в Миловице

Новости 420on 21 мая 2025 12:00 737

Дело было возбуждено два года назад: по данным детективов, опасные отходы от сноса зданий советской армии в Миловице (район Нимбурк) вместо безопасной утилизации оказались в окружающих лесах. Теперь, по данным Seznam Zprávy, полицейские начали преследование пяти человек и одной компании. По оценкам следователей, ущерб достигает астрономической суммы в 2,2 миллиарда.