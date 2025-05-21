Две трети молодых людей сталкивались с киберзапугиванием, большинство из них — с хейтом

Киберзапугивание — это форма агрессии по отношению к одному или нескольким людям с использованием компьютеров, планшетов или мобильных телефонов.



В опросе приняли участие 816 респондентов в возрасте от 11 до 21 года, из них 194 человека были из выбранных меньшинств. Речь шла, например, об украинцах или людях с ограниченными возможностями.



Согласно опросу, примерно две трети респондентов непосредственно сталкивались с киберзапугиванием, причем чаще всего это были распространение клеветы или оскорбления. Около 60% жертв рассказали об этом кому-то. Интересно, что мальчики делились этим реже.



С проявлениями ненависти столкнулись 94% респондентов, примерно половина (49%) из них — не реже одного раза в неделю. Чаще всего комментарии были направлены против украинцев и ЛГБТ+. Активно реагируют на них 45% молодых людей, например, подавая жалобы на контент или участвуя в дискуссиях. Еще 35% отвечает пассивно, например, блокируя пользователя. Согласно опросу, члены уязвимых групп более активны: в 66% случаев они пытались противодействовать ненавистническому поведению. В 42% случаев это было вызвано желанием защитить жертву.





Исследование показывает, что предрассудки в отношении меньшинств являются обычной частью жизни в Чехии. Можно с уверенностью предположить, что число тех, кто вынужден мириться с проявлениями ненависти в Интернете, на самом деле еще выше.