Электричество может быть дешевле, если государство не будет взимать такие налоги, говорит эксперт
21 мая 2025
18:00
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Правительство имеет возможность снизить цены на электроэнергию для населения. Достаточно было бы согласиться на более низкий доход от налога на добавленную стоимость. В прошлом году в казну поступило на 7,3 миллиарда больше НДС с электроэнергии, чем в 2021 году, отмечает Йиржи Матоушек.
Доходы от НДС на электроэнергию в последние годы значительно выросли. И это несмотря на то, что по-прежнему действует ставка 21%, а общее потребление электроэнергии снизилось. К растущему притоку денег в казну привело подорожание электроэнергии и услуг, связанных с ее поставкой. Они просто облагаются более высокими налогами, и поэтому в прошлом году государство собрало на НДС с электроэнергии для домохозяйств на 7,3 миллиарда крон больше, чем в 2021 году.
«Если бы государство раньше согласилось с тем, что доход от этого налога не будет увеличиваться, то в прошлом году мегаватт-час электроэнергии был бы дешевле на 467 крон», — говорит директор по маркетингу энерготрейдера Centropol Energy Йиржи Матоушек.
— По данным Евростата, чешские домохозяйства платят одни из самых высоких цен за электроэнергию в Европе. В наиболее распространенном диапазоне потребления от 2,5 до 5 мегаватт-часов в год они тратят на электроэнергию больше всего из своего бюджета.
— Я буду говорить не только от имени наших клиентов, такая же информация поступает и от других поставщиков. Дебиторская задолженность по неоплаченным счетам и авансам не растет. И это несмотря на то, что с 2021 года потребительские расходы существенно выросли. Меня по-прежнему беспокоит, что об этом никто не сказал людям заранее. При этом все мы уже в 2020 году видели, как растет цена квот на выбросы, а затем как она еще более резко начала расти в январе 2021 года.
Сегодняшние цены являются не только следствием войны в Украине, но и результатом европейской политики последнего десятилетия. Хорошая новость в том, что домохозяйства справляются с этой ситуацией. Но еще лучше то, что с начала 2023 года компонент цены на электроэнергию, связанный с энергоносителями, снижается.
— Стоимость электроэнергии — не единственный фактор, влияющий на общую цену, все большее значение в счетах потребителей приобретают регулируемые сборы за услуги и налоги. Можно ли в целом снизить цены на электроэнергию для чешских потребителей?
— И очень просто. Если бы государство приняло тезис, что доход от налога на добавленную стоимость на электроэнергию не будет расти так, как он рос с 2020 по 2023 год, мы бы опустились в рейтинге Евростата на много позиций вниз. В 2021 году государство собрало 812 крон НДС с потребления одного мегаватт-часа в сегменте домохозяйств. В 2024 году эта сумма составила уже 1 428 крон.
— Следует подчеркнуть, что ставка этого налога не изменилась и по-прежнему составляет 21%.
— Да, но благодаря росту цен на электроэнергию и всех сборов за распределение и системные услуги этот доход на один мегаватт-час в прошлом году превысил 1 400 крон. В целом, по сравнению с 2021 годом, государство собрало на 7,3 миллиарда больше. Таким образом, достаточно было раньше принять тезис, что доход от НДС на электроэнергию не будет увеличиваться, и в прошлом году цена за мегаватт-час могла бы быть на 467 крон ниже. Только государство решает, какую ценовую политику проводить.
Я не призываю к регулированию цен. Там, где рынок функционирует, то есть в нерегулируемой части, цена снижается. Однако в налогах есть пространство для более быстрого снижения цен.
— Именно этот путь к снижению цен на энергию для конечных потребителей продвигает и Европейская комиссия. Она рекомендует, с одной стороны, снижение налогов, с другой — снижение сборов.
— Вопрос следует обсудить. Это также связано с тем, как мы будем распределять доходы из Фонда модернизации. Ведь мы не обязаны ежегодно повышать цены на распределение и услуги.
— Более высокие затраты на них должны оплачиваться из Фонда модернизации, а не из карманов потребителей?
— В 2024 году в Фонд модернизации поступит примерно 35–40 миллиардов крон. Подавляющая часть этих средств идет на строительство возобновляемых источников энергии, утепление, замену окон и т. п. Я не говорю, что замена окон и утепление — это плохо, но, безусловно, правильно использовать эти деньги и на модернизацию распределительной сети. А затем мы сможем скорректировать и другие статьи в регулируемой части цены на электроэнергию. Это, безусловно, путь к снижению цен.
Но кто-то, в идеале правительство или премьер-министр, должен взять на себя ответственность и сказать: цены на электроэнергию и природный газ будут регулироваться с помощью этих инструментов, и это будет стоить столько-то денег. Домохозяйства и предприятия заслуживают знать, сколько они будут платить за энергию. Им нужна информация заранее, чтобы они могли принимать обоснованные решения.
— Каковы ваши прогнозы цен на ближайшие годы? Вы говорите, что электроэнергия на рынке дешевеет. Но есть ли у вас представление о том, как будут развиваться регулируемые компоненты, которые отражают затраты на сеть?
— Конечно, в середине мая невозможно определить цену на 2026 год. Но мы уже несколько лет подряд создаем ценовые модели, поэтому можем с уверенностью сказать, что цена на электроэнергию будет продолжать снижаться. К этому можно добавить еще один товар — природный газ.
Но как будет выглядеть общая цена, это уже спекуляции, потому что мы не знаем, как закончатся выборы. Лично я предполагаю очень умеренный, почти нулевой рост регулируемых платежей. Таким образом, с высокой степенью уверенности можно прогнозировать, что общая цена за мегаватт-час будет ниже.
— В прошлом году вы как трейдеры жаловались, что у вас растут затраты на так называемое отклонение, потому что с ростом доли солнечной энергии вам сложнее прогнозировать производство и потребление электроэнергии. Тем не менее общая цена услуг не обязательно будет расти?
— В прошлом году затраты на отклонения стали неприятным сюрпризом, их было очень сложно сдержать. Сейчас я могу сказать, что мы научились с ними работать. Большую помощь оказало введение ежеквартальных измерений на точках отбора. Можно заявить, что расходы на отклонения сократились более чем наполовину.
Это также связано с опытом, новыми инструментами прогнозирования, большим акцентом на решение проблем. Так работает либерализованный рынок: когда возникает проблема, со временем она решается.
— Операторы смирились с затратами на отклонения. Но по-прежнему существует давление на инвестиции в сети и более высокие затраты на управление системой. Это не отразится на цене?
— Есть Фонд модернизации, который мог бы в большей степени участвовать в этих расходах. Нам понадобился год, чтобы значительно сократить наши расходы. Более высокие затраты мы отразили в марже, а не в ценах. Теперь мы знаем, что нам не придется отражать их в цене вообще.
Давайте быстро и точно проработаем вопрос использования средств из Фонда модернизации. Давайте дадим государством положительный сигнал домохозяйствам и предприятиям, начнем управлять ценой на электроэнергию с помощью регулируемой составляющей и представим инструменты для этого.
— Цены на электроэнергию в ближайшие годы будут колебаться из-за изменения тарифной системы. Это начнется с предприятий, а домохозяйства затронет после 2030 года. Это вторая попытка. Впервые эту реформу готовил Энергетический регулирующий орган под руководством Алены Витасковой, но политики остановили ее из-за сопротивления общественности. Вы ожидаете, что теперь ее будет проще провести?
— Новая тарифная структура должна решить проблему декарбонизации. С децентрализацией и ростом доли возобновляемых источников энергии ситуация в распределительных сетях значительно изменилась. Чтобы мы могли утверждать, что чешская сеть является одной из самых безопасных в мире, необходимо увеличить инвестиции в нее.
У нас есть два варианта распределения затрат между потребителями. Либо как сегодня — по потреблению, либо по зарезервированной мощности. Это позволило бы освободить ненужно зарезервированное пространство в распределительных сетях. Что будет больно для некоторых потребителей.
— Потому что за зарезервированную мощность придется платить больше, чем сегодня?
— Да. Я знаю семейный дом с автоматическим выключателем на 3 × 40 ампер. Многие потребители имеют высокую резервную мощность, и распределительная сеть должна быть готова обеспечить ее постоянно, а не только при кратковременном потреблении.
Многие домохозяйства раньше готовились к отоплению электричеством, с тех пор у них остались высокие автоматические выключатели, но сегодня им такая мощность не нужна. Хорошо бы мотивировать таких потребителей.
Например, чтобы они за определенную плату снизили зарезервированную мощность, поскольку им в доме будет достаточно автоматического выключателя 3 × 25, а не 3 × 40. Но как именно будет выглядеть тарифная система для домохозяйств, на данный момент неизвестно.
— Когда это станет яснее?
— В течение следующего года ERÚ должна запустить регистрацию в так называемый пилотный режим, так что часть потребителей после установки умного электросчетчика получит возможность опробовать изменение оплаты «за автоматический выключатель». С высокой вероятностью это будет по-прежнему в основном оплата за момент потребления, а не за резервную мощность в течение всего года. Но даже эти детали на данный момент неизвестны.
Что мы знаем наверняка: это будет довольно большое изменение, и, как любое изменение, оно не понравится всем. Для некоторых это будет означать увеличение расходов, для других — их сокращение, но, на мой взгляд, до окончательного результата еще очень далеко.