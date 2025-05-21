Электричество может быть дешевле, если государство не будет взимать такие налоги, говорит эксперт

Доходы от НДС на электроэнергию в последние годы значительно выросли. И это несмотря на то, что по-прежнему действует ставка 21%, а общее потребление электроэнергии снизилось. К растущему притоку денег в казну привело подорожание электроэнергии и услуг, связанных с ее поставкой. Они просто облагаются более высокими налогами, и поэтому в прошлом году государство собрало на НДС с электроэнергии для домохозяйств на 7,3 миллиарда крон больше, чем в 2021 году.







«Если бы государство раньше согласилось с тем, что доход от этого налога не будет увеличиваться, то в прошлом году мегаватт-час электроэнергии был бы дешевле на 467 крон», — говорит директор по маркетингу энерготрейдера Centropol Energy Йиржи Матоушек.