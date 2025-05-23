Система оповещения обойдется государству и операторам в 235 миллионов крон

Новости и статьи 23 мая 2025 11:19 411

В течение 12-18 месяцев после начала тендера в Чешской Республике может быть введена в эксплуатацию система Cell Broadcast для оповещения по мобильному телефону о чрезвычайных ситуациях. Государству она обойдется примерно в 100 миллионов крон, а операторам мобильной связи — в 135 миллионов крон с НДС. Расходы на эксплуатацию и дальнейшее развитие составят 51 миллион крон в год с НДС.