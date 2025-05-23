Система оповещения обойдется государству и операторам в 235 миллионов крон
23 мая 2025
11:19
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В течение 12-18 месяцев после начала тендера в Чешской Республике может быть введена в эксплуатацию система Cell Broadcast для оповещения по мобильному телефону о чрезвычайных ситуациях. Государству она обойдется примерно в 100 миллионов крон, а операторам мобильной связи — в 135 миллионов крон с НДС. Расходы на эксплуатацию и дальнейшее развитие составят 51 миллион крон в год с НДС.
Введение системы оповещения через мобильные телефоны — это ответ на стрельбу в Карловом университете в конце прошлого года, а также на прошлогодние наводнения. По мнению Министерства внутренних дел, наводнения наглядно подтвердили необходимость в современных и быстрых инструментах для оповещения населения. Существующее решение себя исчерпало.
Теперь для оповещения используются локализованные текстовые сообщения, которые можно разослать одновременно до 200 000 пользователям мобильных телефонов в определенном районе. Слабым местом является пропускная способность сети, из-за чего задержки в доставке сообщений могут достигать нескольких десятков минут. Новый способ не заменит полностью SMS-сообщения. Они останутся для распространения последующей более подробной информации, чем первоначальное предупреждение.
Еще один элемент — так называемая единая система предупреждения и оповещения. В ней задействовано около 9 500 терминалов, состоящих из сирен и местных радиостанций. Преимуществом является почти 100-процентный охват населенного пункта сигналами оповещения, надежность инфраструктуры и ее независимость от коммерческих сетей. Однако, к сожалению, почти половина территории Чехии до сих пор покрыта вращающимися сиренами, которые технически не позволяют передавать экстренную информацию с указанием типа опасности.
По словам представителей министерства, при создании Cell Broadcast можно будет использовать существующее решение без необходимости разрабатывать специальную версию для Чехии. Система будет работать в сетях 4G и 5G. Ограничением будет ограниченная доступность сетей мобильной радиосвязи 4G и 5G в некоторых местах, что может быть усугублено уязвимостью этих сетей в случае масштабных катастроф повсеместного характера.
Министерство оценивает инвестиционные затраты на строительство необходимых элементов для операторов в 134,3 миллиона крон с НДС. Общие годовые расходы на эксплуатацию CB в Чехии могут составить 51 миллион крон с НДС. Государство будет покрывать ежегодные затраты на управление и развитие части системы и погашение сумм на строительство для мобильных операторов.
Планируется также приложение для мобильных телефонов. Оно позволит выводить на экран предупреждающие сообщения, дополнительную информацию и инструкции или информировать чехов за рубежом. Министерство внутренних дел покроет 30% расходов на систему и приложение, а Министерство обороны — 70%.
В Cell Broadcast сообщение доставляется на мобильные телефоны по специальному каналу связи одновременно, а не через SMS. Пользователю не нужно открывать его как текстовое сообщение. Это означает гарантированную доставку практически при любых обстоятельствах, не перегружая при этом сеть во время чрезвычайной ситуации или кризиса.
Система позволяет точно определить зону, в которую должно быть доставлено предупреждение. Она может быть связана с другими инструментами для информирования и оповещения людей, такими как мобильные приложения, информационные табло в городах и транспорте.
Теперь для оповещения используются локализованные текстовые сообщения, которые можно разослать одновременно до 200 000 пользователям мобильных телефонов в определенном районе. Слабым местом является пропускная способность сети, из-за чего задержки в доставке сообщений могут достигать нескольких десятков минут. Новый способ не заменит полностью SMS-сообщения. Они останутся для распространения последующей более подробной информации, чем первоначальное предупреждение.
Еще один элемент — так называемая единая система предупреждения и оповещения. В ней задействовано около 9 500 терминалов, состоящих из сирен и местных радиостанций. Преимуществом является почти 100-процентный охват населенного пункта сигналами оповещения, надежность инфраструктуры и ее независимость от коммерческих сетей. Однако, к сожалению, почти половина территории Чехии до сих пор покрыта вращающимися сиренами, которые технически не позволяют передавать экстренную информацию с указанием типа опасности.
По словам представителей министерства, при создании Cell Broadcast можно будет использовать существующее решение без необходимости разрабатывать специальную версию для Чехии. Система будет работать в сетях 4G и 5G. Ограничением будет ограниченная доступность сетей мобильной радиосвязи 4G и 5G в некоторых местах, что может быть усугублено уязвимостью этих сетей в случае масштабных катастроф повсеместного характера.
Министерство оценивает инвестиционные затраты на строительство необходимых элементов для операторов в 134,3 миллиона крон с НДС. Общие годовые расходы на эксплуатацию CB в Чехии могут составить 51 миллион крон с НДС. Государство будет покрывать ежегодные затраты на управление и развитие части системы и погашение сумм на строительство для мобильных операторов.
Планируется также приложение для мобильных телефонов. Оно позволит выводить на экран предупреждающие сообщения, дополнительную информацию и инструкции или информировать чехов за рубежом. Министерство внутренних дел покроет 30% расходов на систему и приложение, а Министерство обороны — 70%.
В Cell Broadcast сообщение доставляется на мобильные телефоны по специальному каналу связи одновременно, а не через SMS. Пользователю не нужно открывать его как текстовое сообщение. Это означает гарантированную доставку практически при любых обстоятельствах, не перегружая при этом сеть во время чрезвычайной ситуации или кризиса.
Система позволяет точно определить зону, в которую должно быть доставлено предупреждение. Она может быть связана с другими инструментами для информирования и оповещения людей, такими как мобильные приложения, информационные табло в городах и транспорте.