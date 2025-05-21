Западные спецслужбы, в том числе чешская, предупреждают о российских кибератаках
21 мая 2025
21:59
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Западные спецслужбы, включая чешские власти, сегодня совместно выпустили предупреждение о российских кибератаках на компании, участвующие в оказании помощи Украине в противостоянии российскому вторжению. Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), которое выступает в качестве гражданской контрразведки Германии, написало на своем сайте, что за киберакциями стоит подразделение российской военной разведки ГРУ.
Об этом также заявило Чешское национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NUKIB). Чешская военная разведка и Чешская информационная служба безопасности (BIS) выпустили предупреждение.
«За кампанией стоит российское подразделение военной разведки ГРУ № 26165, известное как APT28 (также Fancy Bear, Forrest Blizzard и т. д.)», — говорится в совместном заявлении разведывательных служб и органов безопасности Германии, Чехии, США, Великобритании, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов. «Эта группа уже более двух лет проводит шпионские операции против организаций в оборонном и транспортном секторах, включая воздушный, морской и железнодорожный транспорт. Их целью также являются правительственные учреждения и коммерческие компании в странах-членах НАТО, Украине и соседних странах», — добавляется в документе.
В предупреждении говорится, что в настоящее время особой атаке подвергаются логистические и технологические компании, участвующие в оказании помощи Украине. Злоумышленники используют, в частности, так называемые фишинговые письма, чтобы получить доступ к иностранным системам. Затем они устанавливают туда вредоносные программы, чтобы иметь возможность продолжать работать в иностранных сетях и, например, красть данные.
Например, подразделение ГРУ под номером 26165 следило за поставками помощи в Украину, получив доступ к веб-камерам на пограничных переходах, железнодорожных узлах, в аэропортах и портах. «Анализ более чем 10 000 целевых камер показал, что большинство из них (81 %) находились на территории Украины. Другие камеры находились в Румынии, Польше, Венгрии и Словакии», — говорится в сообщении НЦИБ.
Информационное агентство DPA сообщило, что данное подразделение ГРУ атаковало цели в 13 странах, в том числе в Чехии, США и Германии. В BfV отметили, что об опасности российских диверсий свидетельствуют взрывы в логистической цепочке в нескольких европейских странах в июле 2024 года. Европейские службы безопасности также обвинили в этих атаках российскую военную разведку ГРУ.
«За кампанией стоит российское подразделение военной разведки ГРУ № 26165, известное как APT28 (также Fancy Bear, Forrest Blizzard и т. д.)», — говорится в совместном заявлении разведывательных служб и органов безопасности Германии, Чехии, США, Великобритании, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов. «Эта группа уже более двух лет проводит шпионские операции против организаций в оборонном и транспортном секторах, включая воздушный, морской и железнодорожный транспорт. Их целью также являются правительственные учреждения и коммерческие компании в странах-членах НАТО, Украине и соседних странах», — добавляется в документе.
В предупреждении говорится, что в настоящее время особой атаке подвергаются логистические и технологические компании, участвующие в оказании помощи Украине. Злоумышленники используют, в частности, так называемые фишинговые письма, чтобы получить доступ к иностранным системам. Затем они устанавливают туда вредоносные программы, чтобы иметь возможность продолжать работать в иностранных сетях и, например, красть данные.
Например, подразделение ГРУ под номером 26165 следило за поставками помощи в Украину, получив доступ к веб-камерам на пограничных переходах, железнодорожных узлах, в аэропортах и портах. «Анализ более чем 10 000 целевых камер показал, что большинство из них (81 %) находились на территории Украины. Другие камеры находились в Румынии, Польше, Венгрии и Словакии», — говорится в сообщении НЦИБ.
Информационное агентство DPA сообщило, что данное подразделение ГРУ атаковало цели в 13 странах, в том числе в Чехии, США и Германии. В BfV отметили, что об опасности российских диверсий свидетельствуют взрывы в логистической цепочке в нескольких европейских странах в июле 2024 года. Европейские службы безопасности также обвинили в этих атаках российскую военную разведку ГРУ.