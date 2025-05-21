Западные спецслужбы, в том числе чешская, предупреждают о российских кибератаках

Новости 420on 21 мая 2025 21:59 369

Западные спецслужбы, включая чешские власти, сегодня совместно выпустили предупреждение о российских кибератаках на компании, участвующие в оказании помощи Украине в противостоянии российскому вторжению. Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), которое выступает в качестве гражданской контрразведки Германии, написало на своем сайте, что за киберакциями стоит подразделение российской военной разведки ГРУ.