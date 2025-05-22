В Таборе ночью умер восьмилетний мальчик. Он лежал на улице возле вокзала

«Учитывая возраст погибшего, мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации», — сообщили в сети X.



Полиция пока не знает, как именно умер мальчик. «Точные причины смерти будут известны криминалистам в ближайшие часы», — заявила в четверг утром Штепанка Шварцова, представительница полиции Южной Чехии.



По информации агентства Aktu.cz, мальчик был найден без сознания на улице недалеко от вокзала. Прибывшие на место медики безуспешно пытались реанимировать его. Полиция все еще работает на месте происшествия.