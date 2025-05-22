Мэр Карловых Вар была замечена с грузинкой, которую подозревают в связях с российским криминальным миром

Новости и статьи 22 мая 2025 15:00 538

В последние дни жители Карловых Вар обсуждают, каковы на самом деле отношения мэра города Андреа Пфеффер Феркловой (ANO) с местной предпринимательницей грузинского происхождения Асмат Шанавой. Помимо того, что она владеет небольшим рестораном Pirosmani в Карловых Варах, согласно сайту investigace.cz, она подозревается в контактах с российской и грузинской мафией.