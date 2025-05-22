Мэр Карловых Вар была замечена с грузинкой, которую подозревают в связях с российским криминальным миром
22 мая 2025
15:00
538
В последние дни жители Карловых Вар обсуждают, каковы на самом деле отношения мэра города Андреа Пфеффер Феркловой (ANO) с местной предпринимательницей грузинского происхождения Асмат Шанавой. Помимо того, что она владеет небольшим рестораном Pirosmani в Карловых Варах, согласно сайту investigace.cz, она подозревается в контактах с российской и грузинской мафией.
«Асмат Шанава, владелица карловарского ресторана Pirosmani, является незаменимой фигурой как для российской организованной преступности, так и для российского государства. Она работает посредником — обеспечивает платежи, создает компании и координирует встречи. В конце 90-х годов она приехала в Карловы Вары вместе со своим мужем. Незадолго после этого он скончался. Однако Асмат Шанава осталась и расширила свои связи, в том числе с мэром Карловых Вар», пишет ресурс investigace.cz.
Не в последнюю очередь, согласно сайту, спекулируют на том, что Шанава играет роль в перемещении российских денег, подпадающих под санкции.
Асмат Шанава опубликовала на страницах в своих закрытых социальных сетях несколько фотографий с мэром Карловых Вар. Кроме того, в настоящее время проходит конкурс на аренду Летнего кинотеатра в Карловых Варах.
До объявления конкурса летним кинотеатром интересовалась группа местных активистов под названием Letňák ŽIJE и именно Асмат Шанава.
«Конверты запечатаны, поэтому мы не знаем, есть ли она среди претендентов на летний кинотеатр», — сказала Пфеффер Ферклова, добавив, что знакома с Асмат Шанавой более 12 лет. Это знакомство восходит к временам, когда она работала в отеле.
«Мы определенно не подруги», — утверждает Пфеффер Ферклова.
«Если кто-то утверждает, что на нее, в кавычках, направлены черные деньги, то я полагаю, что этим должны заниматься государственные спецслужбы. А если они об этом знают, пусть представят нам список тех, кто может приходить в мэрию и представлять свои проекты. Это все», — прокомментировала мэр.
«У меня нет возможности контролировать, открыть где-то список, чтобы проверить, кто может, а кто не может подавать свои предложения городу», — оправдывалась Пфеффер Ферклова.
«Когда это будет, мы, конечно, сможем включить это в условия тендера», — добавила она, отметив, что условия аренды летнего кинотеатра уже определены. Кроме того, она напомнила, что этот тендер еще не завершен.
Статья на упомянутом сервере привлекла внимание, в частности, карловарских «Пиратов», которые входят в оппозицию в городском совете, и они назвали информацию, содержащуюся в тексте, тревожной.
«Г-жа Шанава заинтересована в эксплуатации летнего кинотеатра через недавно основанную компанию World Line Education LTD s.r.o., которая принадлежит Шанаве и ее сыну Косману Микаве», — напоминают «Пираты».
«Летний кинотеатр хотел взять под свое крыло местный активистский союз Letňák ŽIJE и постепенно превратить его в место для встреч местных жителей. Руководство города, очевидно, испугалось, что это место может оживиться для местных жителей и гостей, и поэтому, помимо проекта, начало требовать финансовое покрытие, которое составляет 30% успеха», — указывают оппозиционные депутаты, добавляя, что, по их мнению, город увлекся вопросом финансирования только после публичного объявления о том, что летним кинотеатром заинтересовались грузинские предприниматели.
«Асмат Шанава любит представляться в социальных сетях как давняя знакомая мэра Карловых Вар Андреа Пфеффер Феркловой», — сообщает, среди прочего, сайт investigace.cz. «Она делится общими фотографиями и видео, часто с комментариями типа «спасибо за 15 лет прекрасной дружбы», — отмечает портал.
Асмат Шанава избегает журналистов. «Да, я отправила ваши вопросы своему адвокату и ни при каких обстоятельствах не буду на них отвечать, потому что не считаю это целесообразным. Если у кого-то есть вопросы, я не буду отвечать журналистам — пусть обращаются напрямую в соответствующий орган, и на этом все», — опубликовал investigace.cz ответ Асмат Шанавы.
Не в последнюю очередь, согласно сайту, спекулируют на том, что Шанава играет роль в перемещении российских денег, подпадающих под санкции.
Асмат Шанава опубликовала на страницах в своих закрытых социальных сетях несколько фотографий с мэром Карловых Вар. Кроме того, в настоящее время проходит конкурс на аренду Летнего кинотеатра в Карловых Варах.
До объявления конкурса летним кинотеатром интересовалась группа местных активистов под названием Letňák ŽIJE и именно Асмат Шанава.
«Конверты запечатаны, поэтому мы не знаем, есть ли она среди претендентов на летний кинотеатр», — сказала Пфеффер Ферклова, добавив, что знакома с Асмат Шанавой более 12 лет. Это знакомство восходит к временам, когда она работала в отеле.
«Мы определенно не подруги», — утверждает Пфеффер Ферклова.
«Если кто-то утверждает, что на нее, в кавычках, направлены черные деньги, то я полагаю, что этим должны заниматься государственные спецслужбы. А если они об этом знают, пусть представят нам список тех, кто может приходить в мэрию и представлять свои проекты. Это все», — прокомментировала мэр.
«У меня нет возможности контролировать, открыть где-то список, чтобы проверить, кто может, а кто не может подавать свои предложения городу», — оправдывалась Пфеффер Ферклова.
«Когда это будет, мы, конечно, сможем включить это в условия тендера», — добавила она, отметив, что условия аренды летнего кинотеатра уже определены. Кроме того, она напомнила, что этот тендер еще не завершен.
Статья на упомянутом сервере привлекла внимание, в частности, карловарских «Пиратов», которые входят в оппозицию в городском совете, и они назвали информацию, содержащуюся в тексте, тревожной.
«Г-жа Шанава заинтересована в эксплуатации летнего кинотеатра через недавно основанную компанию World Line Education LTD s.r.o., которая принадлежит Шанаве и ее сыну Косману Микаве», — напоминают «Пираты».
«Летний кинотеатр хотел взять под свое крыло местный активистский союз Letňák ŽIJE и постепенно превратить его в место для встреч местных жителей. Руководство города, очевидно, испугалось, что это место может оживиться для местных жителей и гостей, и поэтому, помимо проекта, начало требовать финансовое покрытие, которое составляет 30% успеха», — указывают оппозиционные депутаты, добавляя, что, по их мнению, город увлекся вопросом финансирования только после публичного объявления о том, что летним кинотеатром заинтересовались грузинские предприниматели.
«Асмат Шанава любит представляться в социальных сетях как давняя знакомая мэра Карловых Вар Андреа Пфеффер Феркловой», — сообщает, среди прочего, сайт investigace.cz. «Она делится общими фотографиями и видео, часто с комментариями типа «спасибо за 15 лет прекрасной дружбы», — отмечает портал.
Асмат Шанава избегает журналистов. «Да, я отправила ваши вопросы своему адвокату и ни при каких обстоятельствах не буду на них отвечать, потому что не считаю это целесообразным. Если у кого-то есть вопросы, я не буду отвечать журналистам — пусть обращаются напрямую в соответствующий орган, и на этом все», — опубликовал investigace.cz ответ Асмат Шанавы.