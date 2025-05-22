Мы закроем вам счет, предупреждает клиентов Komerční banka. Таким образом заставляя их перейти на новую услугу
22 мая 2025
19:30
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Некоторые крупные компании в Чехии не слишком церемонятся с введением новых платных услуг для своих клиентов. Иногда они начинают предоставлять такие услуги без предварительного согласия клиентов, а иногда прямо угрожают, что если они не согласятся на изменения, то лишатся прежних услуг.
В последние недели Komerční banka (KB) обзванивает клиентов с просьбой как можно скорее перейти на новую систему интернет-банкинга, иначе их счета будут закрыты.
«Мне позвонила женщина из отделения и сказала, что я не завершила переход на KB plus. Когда я ответила, что у меня нет времени, и повесила трубку, мне через два часа позвонил другой человек. Я сказала ему, что не заинтересована», — рассказала Каролина из Праги.
На следующий день позвонила другая сотрудница. «Я возразила, что мне не нравятся их методы, что вместо того, чтобы сообщить клиентам об изменении условий и точно объяснить, как именно, они сразу же чего-то требуют. На это мне ответили, что я не первая, кто жалуется, но что ничего не поделаешь. И что если я не согласна, то мой счет будет закрыт», — добавила клиентка.
На вопрос, сколько времени у нее есть на переход, а именно, когда крайний срок для согласия с новыми условиями, сотрудница банка ответила, что не может ей этого сказать. «Через несколько дней мне позвонила моя банковская консультантка, но она только немного более любезно сказала мне то же самое, что и ее коллега до нее», уточнила она.
На действия банка жалуются и другие люди. «Мне позвонил оператор и спросил, когда я собираюсь перейти на новую систему. Я ответил, что еще не знаю, потому что интернет-банкинг у меня работает хорошо. Он сказал мне, что срок истекает до конца года и, если я не перейду, банк будет вынужден закрыть счет», — поделился другой клиент, господин Томаш.
Пресс-секретарь Komerční banka Шарка Неворалова подтвердила, что люди должны перейти на новую систему интернет-банкинга до 24 июля, чтобы их счета не были закрыты. «Мы говорим о последней волне миграции частных клиентов» — добавила она.
«Миграция» в систему, которую KB называет новой эрой банковского дела, по ее словам, неизбежна. «В будущем Komerční banka не будет эксплуатировать старые системы и предлагать старые продукты», — пояснила она.
Однако, по словам пресс-секретаря, тех, кто отказывается от изменения, очень мало. «Мы хотим разумно договориться с этими клиентами», — добавила она, отметив, что о изменениях им сообщали в течение более года по электронной почте и по телефону, а необходимая информация также доступна на сайте банка.
Однако пока не ясно, будут ли люди платить больше за сопоставимые услуги в новом приложении. «Каждый клиент индивидуален», — сказала Неворалова.
Однако она отметила расширение услуг. «Например, клиенту мобильного банкинга больше не нужно иметь два мобильных приложения, то есть Mobilní banka и KB Klíč, а достаточно только KB+», — пояснила она.
Критика за подход к пользователям также обрушилась на мобильного оператора O2. После начала сотрудничества со стриминговой платформой Voyo он представил новую улучшенную услугу Oneplay, на которую автоматически переводит людей, прекращающих пользоваться O2 TV, без их активного согласия.
«Потребители, которые не заинтересованы в новой и зачастую более дорогой услуге и попытались расторгнуть договор, столкнулись с трудностями», — сообщила организация dTest.
Она признает, что оператор сообщил, что изменение услуги произойдет автоматически, и если люди не согласны с ним, они могут расторгнуть договор. Таким образом, им пришло по электронной почте или письмом, что к определенной дате они будут переведены на новую услугу. «Однако потребителям не был предоставлен прозрачный и простой механизм для отказа от изменения», — утверждает директор dTest Эдуарда Хекшова.
По ее словам, отменить изменение, например, ответом на электронное письмо было невозможно. «На линии обслуживания клиентов потребители сначала должны были иметь дело с виртуальным помощником, который часто не удовлетворял их требования или не понимал их», — добавила она, отметив, что на самом деле отменить договор можно было только письмом с уведомлением о вручении, которое стоит 112 крон, или при личном посещении отделения.
Оператор заверил, что не хочет лишать кого-либо права расторгнуть договор до объявленной даты изменения, если они не согласны с условиями. «Если по причине нехватки мощностей расторжение будет оформлено позже, клиенты определенно не будут платить ничего дополнительно», — подчеркнула пресс-секретарь Вероника Захариашова.
O2 в настоящее время проводит масштабное изменение услуг, которое затрагивает сотни тысяч людей, пользующихся телевизионными, интернет- и мобильными услугами. «Клиенты заранее, как минимум за месяц, получают всю важную информацию — конкретные изменения, новые цены, а также уведомление о своем праве отказаться от услуг без штрафных санкций, если они не согласны», — добавила пресс-секретарь.
Первоначальная телевизионная служба O2 TV скоро прекратит свое существование, и, по ее словам, дальнейший просмотр будет невозможен. По словам Захариашовой, Oneplay более современный, понятный, стабильный и обеспечивает лучший просмотр.
«Мне позвонила женщина из отделения и сказала, что я не завершила переход на KB plus. Когда я ответила, что у меня нет времени, и повесила трубку, мне через два часа позвонил другой человек. Я сказала ему, что не заинтересована», — рассказала Каролина из Праги.
На следующий день позвонила другая сотрудница. «Я возразила, что мне не нравятся их методы, что вместо того, чтобы сообщить клиентам об изменении условий и точно объяснить, как именно, они сразу же чего-то требуют. На это мне ответили, что я не первая, кто жалуется, но что ничего не поделаешь. И что если я не согласна, то мой счет будет закрыт», — добавила клиентка.
На вопрос, сколько времени у нее есть на переход, а именно, когда крайний срок для согласия с новыми условиями, сотрудница банка ответила, что не может ей этого сказать. «Через несколько дней мне позвонила моя банковская консультантка, но она только немного более любезно сказала мне то же самое, что и ее коллега до нее», уточнила она.
На действия банка жалуются и другие люди. «Мне позвонил оператор и спросил, когда я собираюсь перейти на новую систему. Я ответил, что еще не знаю, потому что интернет-банкинг у меня работает хорошо. Он сказал мне, что срок истекает до конца года и, если я не перейду, банк будет вынужден закрыть счет», — поделился другой клиент, господин Томаш.
Пресс-секретарь Komerční banka Шарка Неворалова подтвердила, что люди должны перейти на новую систему интернет-банкинга до 24 июля, чтобы их счета не были закрыты. «Мы говорим о последней волне миграции частных клиентов» — добавила она.
«Миграция» в систему, которую KB называет новой эрой банковского дела, по ее словам, неизбежна. «В будущем Komerční banka не будет эксплуатировать старые системы и предлагать старые продукты», — пояснила она.
Однако, по словам пресс-секретаря, тех, кто отказывается от изменения, очень мало. «Мы хотим разумно договориться с этими клиентами», — добавила она, отметив, что о изменениях им сообщали в течение более года по электронной почте и по телефону, а необходимая информация также доступна на сайте банка.
Однако пока не ясно, будут ли люди платить больше за сопоставимые услуги в новом приложении. «Каждый клиент индивидуален», — сказала Неворалова.
Однако она отметила расширение услуг. «Например, клиенту мобильного банкинга больше не нужно иметь два мобильных приложения, то есть Mobilní banka и KB Klíč, а достаточно только KB+», — пояснила она.
Критика за подход к пользователям также обрушилась на мобильного оператора O2. После начала сотрудничества со стриминговой платформой Voyo он представил новую улучшенную услугу Oneplay, на которую автоматически переводит людей, прекращающих пользоваться O2 TV, без их активного согласия.
«Потребители, которые не заинтересованы в новой и зачастую более дорогой услуге и попытались расторгнуть договор, столкнулись с трудностями», — сообщила организация dTest.
Она признает, что оператор сообщил, что изменение услуги произойдет автоматически, и если люди не согласны с ним, они могут расторгнуть договор. Таким образом, им пришло по электронной почте или письмом, что к определенной дате они будут переведены на новую услугу. «Однако потребителям не был предоставлен прозрачный и простой механизм для отказа от изменения», — утверждает директор dTest Эдуарда Хекшова.
По ее словам, отменить изменение, например, ответом на электронное письмо было невозможно. «На линии обслуживания клиентов потребители сначала должны были иметь дело с виртуальным помощником, который часто не удовлетворял их требования или не понимал их», — добавила она, отметив, что на самом деле отменить договор можно было только письмом с уведомлением о вручении, которое стоит 112 крон, или при личном посещении отделения.
Оператор заверил, что не хочет лишать кого-либо права расторгнуть договор до объявленной даты изменения, если они не согласны с условиями. «Если по причине нехватки мощностей расторжение будет оформлено позже, клиенты определенно не будут платить ничего дополнительно», — подчеркнула пресс-секретарь Вероника Захариашова.
O2 в настоящее время проводит масштабное изменение услуг, которое затрагивает сотни тысяч людей, пользующихся телевизионными, интернет- и мобильными услугами. «Клиенты заранее, как минимум за месяц, получают всю важную информацию — конкретные изменения, новые цены, а также уведомление о своем праве отказаться от услуг без штрафных санкций, если они не согласны», — добавила пресс-секретарь.
Первоначальная телевизионная служба O2 TV скоро прекратит свое существование, и, по ее словам, дальнейший просмотр будет невозможен. По словам Захариашовой, Oneplay более современный, понятный, стабильный и обеспечивает лучший просмотр.