Мы закроем вам счет, предупреждает клиентов Komerční banka. Таким образом заставляя их перейти на новую услугу

Новости и статьи 22 мая 2025 19:30 340

Некоторые крупные компании в Чехии не слишком церемонятся с введением новых платных услуг для своих клиентов. Иногда они начинают предоставлять такие услуги без предварительного согласия клиентов, а иногда прямо угрожают, что если они не согласятся на изменения, то лишатся прежних услуг.