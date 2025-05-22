DPP по ошибке сливал письма с личными данными случайному человеку
22 мая 2025
21:00
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В течение долгих месяцев мужчина пытался обратить внимание пражского транспортного предприятия на то, что ему, по всей видимости, по ошибке пересылают конфиденциальные электронные письма.
Он получал сообщения, к которым не должен был иметь доступа, и долгое время обращал на это внимание. Информация для транспортного предприятия от пассажиров попадала в почтовый ящик человека, который вообще не работает в DPP.
Например, на следующий день после майских празднований окончания Второй мировой войны туристическая пара в Праге получила штраф в размере 2000 крон, потому что дважды прокомпотировала один и тот же 24-часовой билет на городской общественный транспорт.
«Такое правило для меня, как для туриста, сбивает с толку, я не знал, что повторная валидация может вызвать такие проблемы», — оправдывается мужчина в электронном письме, которое он с фотографиями отправил в транспортную компанию в надежде, что штраф будет отменен.
Электронное письмо туриста, а также другие сообщения, которые люди присылали на info@dpp.cz, по странному стечению обстоятельств не дошли до пражского транспортного предприятия (DPP).
При этом речь шла и о более конфиденциальной информации. Например, при потере кошелька с примерно 1300 кронами пассажир указывает не только свое имя и фамилию, но и номер телефона или банк, в котором открыта его платежная карта.
Или женщина, которая жаловалась, что другой пассажир напал на нее в полупустом автобусе. Помимо личных данных и информации о линии, по которой она едет, она прислала фотографию пассажира, которого она указала как предполагаемого нападавшего.
Все упомянутые электронные письма, по всей видимости, были по ошибке пересланы в рабочий ящик мужчины, который не работает в транспортном предприятии и утверждает, что не имеет к этому никакого отношения. В течение нескольких месяцев он безуспешно пытался обратить на это внимание DPP.
«Когда я последний раз разговаривал с ними, я сказал, что в случае необходимости обращусь в газету. А оператор ответила, что ничего не может сделать, и предложила мне отправить официальный запрос через форму. Я написал, но ничего не произошло», — рассказывает Якуб.
Якуб объясняет, что пересылаемые ему электронные письма раздражают его, и в то же время он считает их конфиденциальными. Поэтому год назад он решил разобраться в этом вопросе. Электронные письма приходят ему примерно последние два года, когда он, вероятно, по ошибке попал в список рассылки.
«Люди, например, жалуются на поведение водителей автобусов, пишут, когда ехали, что с ними произошло. Это граничит с защитой GDPR, и я считаю, что это действительно нехорошо, и я уже действительно не знаю, как с ними поступить», — говорит он.
Сначала Якуб несколько раз пытался обратить на это внимание IT-специалистов транспортного предприятия. «Каждый раз, когда от них приходило уведомление, что они будут проводить профилирование серверов — что, кстати, не должно было бы приходить мне, если бы я был злоумышленником, так как я мог бы этим воспользоваться — я писал им на их IT-адрес, что я в списке рассылки, что мне приходят письма с infо и спрашивал, могут ли они это отменить. Без ответа», — утверждает мужчина.
Затем он пытался позвонить в уже упомянутую службу поддержки и по рекомендации оператора написал на контактную форму — и это было примерно два месяца назад.
Через несколько дней после уведомления пражское транспортное предприятие ответило, что пересылка на этот адрес электронной почты была отменена.
«Транспортное предприятие столицы Праги отправляло техническую оперативную информацию на сервисный адрес поставщика», — объясняет пресс-секретарь.
По словам Якуба, это верно, что исторически сложилось так, что примерно восемь лет назад он работал по заказу для пражского транспортного предприятия, который касался информационных киосков в метро. Однако с тех пор они не поддерживают контактов, и он не выполняет для них никаких заказов.
«В каждом электронном письме видно, что оно было адресовано info@dpp. Это остается в тексте электронного письма, поэтому это не является технической информацией», — возражает Якуб.
Неконтролируемая пересылка электронных писем в конечном итоге может быть не безобидной ошибкой. По мнению юриста и исполнительного директора неправительственной организации Iuridicum Remedium Яна Воборжила, это может быть нарушением безопасности персональных данных.
«В момент получения электронного письма они становятся администраторами персональных данных. Если они отправляют его кому-то не уполномоченному, это является явным нарушением GDPR. Если их неоднократно предупреждают об этом, а они ничего не делают, то это, конечно, более серьезное нарушение», — считает Воборжил.
Обработка данных контролируется Управлением по защите персональных данных, и верхний предел штрафа за такое нарушение составляет до 20 миллионов евро. «Конечно, в наших условиях это нереально, но штрафы уже выросли до сотен тысяч, миллионов крон. А транспортное предприятие — это не маленькая организация», — говорит юрист.
С этим согласен и представитель Управления по защите персональных данных. «Из вышесказанного следует, что пересылка электронных писем, содержащих персональные данные, неуполномоченным лицам может представлять проблему с точки зрения защиты персональных данных.
Согласно GDPR, персональные данные должны обрабатываться законным и прозрачным образом и защищаться от несанкционированного доступа», — говорит представитель Милан Репка.