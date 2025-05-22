DPP по ошибке сливал письма с личными данными случайному человеку

Новости и статьи 22 мая 2025 21:00 420

В течение долгих месяцев мужчина пытался обратить внимание пражского транспортного предприятия на то, что ему, по всей видимости, по ошибке пересылают конфиденциальные электронные письма.